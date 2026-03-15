380 xã, phường và khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử

Thông tin từ Trung tâm Báo chí bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Nhà Quốc hội, Hà Nội), tính đến 14h15’ chiều 15/3, cả nước đã có khoảng 61 triệu 760 nghìn cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 80,63% tổng số cử tri trong danh sách.

Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, theo tổng hợp báo cáo từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, công tác bầu cử đang được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và diễn ra khẩn trương, an toàn.

Nhiều địa phương ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, đặc biệt tại 9 tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang. Bên cạnh đó, một số địa phương khác như Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Nghệ An và Thái Nguyên đều đạt trên 90% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Đáng chú ý, đến thời điểm này đã có 380 xã, phường và khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bỏ phiếu, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%, tập trung ở các khu vực lực lượng vũ trang và một số địa bàn vùng cao.

Không khí ngày bầu cử trên phạm vi cả nước diễn ra sôi nổi, phấn khởi và dân chủ. Tại nhiều khu vực bỏ phiếu, cử tri đến từ khá sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Nhiều hình ảnh xúc động cũng được ghi nhận, như các cử tri cao tuổi được người thân đưa đến điểm bỏ phiếu, hay những cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử với tâm thế hào hứng và trách nhiệm.