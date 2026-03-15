380 xã, phường và khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử

Tính đến 14h15' ngày 15/3 đã có 380 xã, phường và khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bỏ phiếu, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%.

Thiên Tuấn

Thông tin từ Trung tâm Báo chí bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Nhà Quốc hội, Hà Nội), tính đến 14h15’ chiều 15/3, cả nước đã có khoảng 61 triệu 760 nghìn cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 80,63% tổng số cử tri trong danh sách.

Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, theo tổng hợp báo cáo từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, công tác bầu cử đang được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và diễn ra khẩn trương, an toàn.

Nhiều địa phương ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, đặc biệt tại 9 tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang. Bên cạnh đó, một số địa phương khác như Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Nghệ An và Thái Nguyên đều đạt trên 90% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Đáng chú ý, đến thời điểm này đã có 380 xã, phường và khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bỏ phiếu, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%, tập trung ở các khu vực lực lượng vũ trang và một số địa bàn vùng cao.

Không khí ngày bầu cử trên phạm vi cả nước diễn ra sôi nổi, phấn khởi và dân chủ. Tại nhiều khu vực bỏ phiếu, cử tri đến từ khá sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Nhiều hình ảnh xúc động cũng được ghi nhận, như các cử tri cao tuổi được người thân đưa đến điểm bỏ phiếu, hay những cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử với tâm thế hào hứng và trách nhiệm.

Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử tại Hà Nội sáng 15/3. Video do Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện.
Bài liên quan

Chính trị

Báo chí tạo được sinh khí hồ hởi, phấn khởi trong bầu cử

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá rất cao các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, qua đó tạo được sinh khí hồ hởi, phấn khởi trong bầu cử.

Sau khi thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, TP HCM, lúc 11h30' sáng 15/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đến Trung tâm báo chí (Nhà Quốc hội, Hà Nội) thăm hỏi, động viên phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Chủ tịch Quốc hội thăm, động viên phóng viên báo chí tác nghiệp bầu cử tại Nhà Quốc hội.
Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu

Theo số liệu tổng hợp, Hà Tĩnh đang là địa phương dẫn đầu cả nước với 91,64% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Đúng 11h20’ ngày 15/3, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố tỷ lệ bầu cử tại các địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm: ‘Lựa chọn những người uy tín nhất tiếp tục lãnh đạo đất nước’

Tổng Bí thư khẳng định, đây là ngày hội lớn của đất nước, để lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm, gánh vác công việc chung của đất nước.

Sáng 15/3, Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khai mạc bầu cử và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Cùng tham gia có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương và các Ủy viên Trung ương Đảng cùng đông đảo cử tri Thủ đô.

