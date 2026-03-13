Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Cảnh sát đường thủy Hà Nội hỗ trợ phát thẻ cử tri tại xóm chài trên sông

Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Hán Trang / QĐND

Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, đồng thời phối hợp chính quyền cơ sở triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đối với người dân sinh sống tại các xóm chài ven sông.

Ngày 13-3, tại khu vực xóm chài bến đò Văn Đức, xã Bát Tràng, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với tổ bầu cử và chính quyền địa phương hỗ trợ phương tiện, bảo đảm an toàn để các tổ công tác đến từng hộ dân phát thẻ cử tri, hướng dẫn người dân kiểm tra thông tin trong danh sách cử tri.

Xóm chài bến đò Văn Đức hiện có 35 hộ dân với 104 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống bằng nghề chài lưới, vận chuyển và dịch vụ đò ngang. Do đặc thù sinh sống trên sông nước, nhiều hộ dân thường xuyên di chuyển theo con nước hoặc công việc mưu sinh, nên việc tiếp cận từng hộ để phát thẻ cử tri và tuyên truyền về bầu cử gặp không ít khó khăn.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Tổ trưởng tổ dân phố tại khu vực bến đò Văn Đức cho biết: “Địa bàn sông nước rộng, bà con sinh sống phân tán. Nhờ có sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát đường thủy về phương tiện và bảo đảm an toàn trên tuyến sông, cán bộ cơ sở có thể tiếp cận từng hộ dân thuận lợi hơn, giúp việc phát thẻ cử tri và tuyên truyền về bầu cử được triển khai đúng tiến độ”.

Cầm trên tay tấm thẻ cử tri, nhiều tâm nguyện của người dân gửi gắm trong lá phiếu.
Cầm trên tay tấm thẻ cử tri, nhiều tâm nguyện của người dân gửi gắm trong lá phiếu.

Theo ghi nhận, các tổ trưởng tổ dân phố và cán bộ cơ sở đang khẩn trương triển khai việc phát thẻ cử tri tới từng hộ gia đình, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong quá trình phát thẻ, cán bộ cơ sở đồng thời tranh thủ tuyên truyền, giải đáp các băn khoăn của cử tri; hướng dẫn về thời gian, địa điểm bỏ phiếu cũng như thông tin danh sách những người ứng cử, bảo đảm mỗi cử tri đều nắm rõ quyền và trách nhiệm của mình.

Với sự chủ động của chính quyền địa phương cùng tinh thần phối hợp trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát đường thủy, công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực ven sông đang được triển khai khẩn trương, góp phần bảo đảm mọi cử tri, dù sinh sống trên bờ hay trên sông, đều được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày hội lớn của đất nước.

qdnd.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.qdnd.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi/canh-sat-duong-thuy-ha-noi-ho-tro-phat-the-cu-tri-tai-xom-chai-tren-song-1030172
#đường thủy #CSGT #Hà Nội #Cảnh sát đường thủy

Bài liên quan

Chính trị

Đặc khu Bạch Long Vĩ sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm

Đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc bầu cử sớm diễn ra vào ngày 14/3.

118640273527608939617.jpg
Đặc khu Bạch Long Vĩ là địa phương duy nhất của thành phố Hải Phòng được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 sớm hơn 1 ngày, vào thứ bảy 14/3.
449257305504312290019.jpg
Đặc khu có 2 khu vực bỏ phiếu gồm khu vực 1 (khu vực dân sự) và khu vực 2 (gồm các cơ quan, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn).
Xem chi tiết

Chính trị

Rà soát công tác chuẩn bị bầu cử tại nhiều khu vực bỏ phiếu ở Lâm Đồng

Qua kiểm tra thực tế tại phường Mũi Né và Tiến Thành, lãnh đạo tỉnh yêu cầu địa phương hoàn tất cơ sở vật chất, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định.

Ngày 12/3, Đoàn kiểm tra số 6 của Ủy ban bầu cử tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại một số khu vực bỏ phiếu trên phường Mũi Né, phường Tiến Thành.

kto-bl_ktra-5.jpg
Khu vực bỏ phiếu số 1 tại phường Mũi Né.
Xem chi tiết

Chính trị

Các địa phương ở Nghệ An sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Công tác chuẩn bị bầu cử tại Nghệ An được triển khai đồng bộ, từ niêm yết danh sách cử tri đến chuẩn bị hòm phiếu, cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu.

Ngày 12/3, tại nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang được triển khai đồng bộ. Từ các xã nông thôn đến khu vực trung tâm, hoạt động tuyên truyền, trang trí khánh tiết với cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu được thực hiện rộng khắp, tạo không khí phấn khởi hướng tới ngày hội của toàn dân.

z7581638557592-e856f5ebc9dd4991f9e676e35872a56d.jpg
Nghệ An rà soát chặt chẽ, chính xác danh sách cử tri, sẵn sàng cho ngày bầu cử.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

15 ngày vượt sóng, hoàn thành bầu cử sớm trên biển

15 ngày vượt sóng, hoàn thành bầu cử sớm trên biển

Sau 15 ngày, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã đưa thùng phiếu và những lá phiếu bầu đến các cử tri là cán bộ, chiến sĩ trên 15 nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên khu vực biển DK1.