Cảnh sát đường thủy Hà Nội hỗ trợ phát thẻ cử tri tại xóm chài trên sông

Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, đồng thời phối hợp chính quyền cơ sở triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đối với người dân sinh sống tại các xóm chài ven sông.

Ngày 13-3, tại khu vực xóm chài bến đò Văn Đức, xã Bát Tràng, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với tổ bầu cử và chính quyền địa phương hỗ trợ phương tiện, bảo đảm an toàn để các tổ công tác đến từng hộ dân phát thẻ cử tri, hướng dẫn người dân kiểm tra thông tin trong danh sách cử tri.

Xóm chài bến đò Văn Đức hiện có 35 hộ dân với 104 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống bằng nghề chài lưới, vận chuyển và dịch vụ đò ngang. Do đặc thù sinh sống trên sông nước, nhiều hộ dân thường xuyên di chuyển theo con nước hoặc công việc mưu sinh, nên việc tiếp cận từng hộ để phát thẻ cử tri và tuyên truyền về bầu cử gặp không ít khó khăn.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Tổ trưởng tổ dân phố tại khu vực bến đò Văn Đức cho biết: “Địa bàn sông nước rộng, bà con sinh sống phân tán. Nhờ có sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát đường thủy về phương tiện và bảo đảm an toàn trên tuyến sông, cán bộ cơ sở có thể tiếp cận từng hộ dân thuận lợi hơn, giúp việc phát thẻ cử tri và tuyên truyền về bầu cử được triển khai đúng tiến độ”.

Cầm trên tay tấm thẻ cử tri, nhiều tâm nguyện của người dân gửi gắm trong lá phiếu.

Theo ghi nhận, các tổ trưởng tổ dân phố và cán bộ cơ sở đang khẩn trương triển khai việc phát thẻ cử tri tới từng hộ gia đình, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong quá trình phát thẻ, cán bộ cơ sở đồng thời tranh thủ tuyên truyền, giải đáp các băn khoăn của cử tri; hướng dẫn về thời gian, địa điểm bỏ phiếu cũng như thông tin danh sách những người ứng cử, bảo đảm mỗi cử tri đều nắm rõ quyền và trách nhiệm của mình.

Với sự chủ động của chính quyền địa phương cùng tinh thần phối hợp trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát đường thủy, công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực ven sông đang được triển khai khẩn trương, góp phần bảo đảm mọi cử tri, dù sinh sống trên bờ hay trên sông, đều được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày hội lớn của đất nước.