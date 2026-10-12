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Số hóa - Xe

PVOIL VOC 2026 sẽ chính thức khai màn tại Hà Nội vào cuối tháng 10

PVOIL VOC 2026 mở rộng quy mô với 88 đội đua, 176 vận động viên tham gia. Các đội thi đấu ở bốn hạng gồm Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp.

Nguyễn Thảo
Video: PVOIL VOC 2025: Tổng hợp màn trình diễn ấn tượng nhất của hạng SUV.

Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) diễn ra trong ba ngày, từ ngày 30 tháng 10 đến hết ngày 1 tháng 11 năm 2026 tại khu vực hồ Đồng Mô. Lễ khai mạc tổ chức vào sáng ngày 31/10 và lễ bế mạc diễn ra vào chiều ngày 1/11. Ở năm thứ 19 tổ chức, sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng khi chính thức được đưa vào hệ thống Giải vô địch quốc gia.

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PVOIL VOC 2026 sẽ chính thức khai màn tại Hà Nội vào cuối tháng 10/

PVOIL VOC 2026 do Công ty Cổ phần OTV Truyền thông thực hiện cùng sự hỗ trợ của Cộng đồng Otofun, Liên đoàn Ô tô thể thao Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) tiếp tục giữ vai trò nhà tài trợ tên giải. Toàn bộ kinh phí tổ chức thực hiện theo mô hình xã hội hóa 100%, không sử dụng ngân sách nhà nước, phản ánh sự chủ động của nguồn lực xã hội trong việc phát triển thể thao tốc độ.

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Giải đấu năm nay mở rộng quy mô với 88 đội đua và 176 vận động viên tham gia.

Giải đấu năm nay mở rộng quy mô với 88 đội đua và 176 vận động viên tham gia tranh tài. Quy mô lớn đòi hỏi công tác chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, trọng tài, cứu hộ và hậu cần. Cụ thể năm nay, các đội sẽ tranh tài ở 4 hạng đấu: Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp. Quy mô tổ chức và điều hành được mở rộng so với ba mùa giải trước, với số lượng đường thi tổng cộng là 24 đường. Số lượng bài thi dự kiến cho tất cả các hạng lên tới con số 50 bài thi (Hạng Bán tải Cơ bản thi đấu 10 bài, Hạng SUV Cơ bản thi đấu 10 bài, Hạng Nâng cao thi đấu 13 bài và Hạng Chuyên nghiệp thi đấu 17 bài) và 104 lượt thi đấu dự kiến.

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Năm nay, các đội sẽ tranh tài ở 4 hạng đấu: Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp.

Bên cạnh phần thi đấu chuyên môn, sự kiện tích hợp các hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng. PVOIL thiết kế trạm cấp nhiên liệu và duy trì xe bồn lưu động PVOIL Mobile để hỗ trợ các đội đua, đồng thời áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt qua ứng dụng PVOIL 4U. Ford Việt Nam và Toyota Việt Nam tổ chức khu vực lái thử với các dòng xe mới như Ford Raptor 3.0 V6, Ford Everest Platinum+, Hilux thế hệ mới và Land Cruiser FJ 2026, kết hợp hướng dẫn an toàn cho người tham gia.

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Theo ban tổ chức, các đường thử này sẽ gồm những chướng ngại vật thử thách tương đương các bài đua thực sự, là thử thách với bất kỳ tay lái nào.

Theo ban tổ chức, các đường thử này sẽ gồm những chướng ngại vật thử thách tương đương các bài đua thực sự, là thử thách với bất kỳ tay lái nào. Để đảm bảo an toàn, ban tổ chức cũng sẽ bố trí các hướng dẫn viên kỹ năng lái xe chuyên nghiệp (instructor) trong quá trình trải nghiệm.

Khán giả đến tham dự PVOIL VOC 2026 sẽ có cơ hội nhận quà tặng giá trị cao khi tham gia chinh phục các đường trải nghiệm địa hình. Để đến với giải đấu, khán giả có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc xe bus tuyến 107. Việc kết nối giải đấu với không gian du lịch tại khu vực hồ Đồng Mô và Ba Vi góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, tạo động lực phát triển kinh tế thể thao trong bối cảnh khu vực này được chuyển giao về Thành phố Hà Nội quản lý.

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