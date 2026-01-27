Gần 200 hồ sơ "Tài năng đua xe nhí 2026" của Honda Racing Vietnam

Video: Honda Việt Nam khởi động hành trình "Tìm kiếm tài năng đua xe nhí 2026".

Chương trình đã ghi nhận gần 200 hồ sơ hợp lệ từ các em nhỏ 6 - 12 tuổi trên cả nước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của mô hình đào tạo đua xe bài bản, an toàn. Từ danh sách này, vòng tuyển chọn trực tiếp sẽ diễn ra trong 2 ngày 31/1 và 1/2/2026 tại trường đua Đại Nam, TP.HCM. Điểm đặc biệt năm nay là sự tham gia đánh giá của đội ngũ chuyên gia, huấn luyện viên đến từ Nhật Bản phối hợp cùng Honda Racing Vietnam.

Các thí sinh sẽ trải qua quy trình đánh giá toàn diện dựa trên khả năng điều khiển xe, cảm nhận tốc độ, thể lực, phản xạ, kỷ luật và tinh thần học hỏi. Toàn bộ quá trình được tổ chức trong môi trường bảo đảm nghiêm ngặt tiêu chuẩn an toàn, tính chuyên môn và sự công bằng cho tất cả các em tham dự.

Sau vòng tuyển chọn, Honda Racing Vietnam sẽ phân loại thí sinh thành hai nhóm đào tạo với lộ trình phát triển rõ ràng. Ở nhóm đào tạo chuyên sâu quốc tế, hai tay đua nhí có tiềm năng nổi bật nhất sẽ được lựa chọn để bước vào chương trình huấn luyện nâng cao.

Các em dự kiến được cử tham gia đào tạo tại các học viện đua xe uy tín ở Thái Lan và Nhật Bản, tiếp cận giáo trình chuẩn quốc tế dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia Honda toàn cầu, từng bước chuẩn bị nền tảng để tham gia các giải đấu chính thức trong khu vực và quốc tế.

Đối với nhóm đào tạo nền tảng và kế cận, các thí sinh còn lại tiếp tục được đồng hành thông qua các buổi huấn luyện định kỳ hàng tháng. Lộ trình này tập trung rèn luyện kỹ năng lái, thể lực và tư duy thi đấu bài bản, tạo nền móng vững chắc cho những kỳ tuyển chọn tiếp theo.

Chương trình “Tài năng đua xe nhí 2026” không chỉ là hành trình tìm kiếm những tay lái xuất sắc, mà còn là quá trình nuôi dưỡng đam mê tốc độ an toàn và có định hướng. Thông qua hoạt động này, Honda Racing Vietnam khẳng định cam kết đầu tư nghiêm túc cho thế hệ tay đua kế cận, góp phần xây dựng hệ sinh thái đua xe chuyên nghiệp, nơi những giấc mơ tốc độ được vun đắp bằng kỷ luật và tinh thần thể thao bền vững.