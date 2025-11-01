Giải Đua Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 (PVOIL VOC 2025) quy mô lớn nhất đã chính thức khởi tranh tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam.

Video: PVOIL VOC 2025 - màn thi đấu đỉnh cao trên đường bùn.

Sáng nay 1/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Hà Nội) đã chính thức khởi tranh Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 (PVOIL VOC 2025) với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đại Hoàng, Trưởng Ban Tổ chức Giải cho biết: “PVOIL VOC 2025 là mùa giải có độ khó cao nhất từ trước tới nay, nhưng công tác an toàn được đảm bảo tuyệt đối. Mỗi đường thi đều được thiết kế để thử thách kỹ năng lái, khả năng phối hợp và tính chiến thuật, đồng thời vẫn đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn”.

Khai màn giải đua ôtô địa hình lớn nhất Việt Nam PVOIL Cup 2025.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao nhận định, PVOIL VOC là minh chứng cho sự phát triển chuyên nghiệp của thể thao xe địa hình Việt Nam, không chỉ là sân chơi tốc độ mà còn góp phần lan tỏa văn hóa lái xe an toàn.

Giải năm nay quy tụ 70 đội đua, 24 đường thi và hơn 750 bài thi đấu, tổng giá trị giải thưởng gần 600 triệu đồng, mang đến lễ hội thể thao tốc độ sôi động nhất Việt Nam.

Với chủ đề “Đổi mới và Sáng tạo”, PVOIL VOC 2025 ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ khi tăng gần gấp đôi số lượng đường thi so với năm trước. Giải diễn ra trong ba ngày 31/10 - 2/11, quy tụ 140 vận động viên từ các câu lạc bộ ô tô địa hình trên cả nước, tranh tài ở bốn hạng: Cơ bản, Bán tải Nâng cao, SUV Nâng cao và Chuyên nghiệp.

Tổng cộng, giải có 23 đường thi ban ngày và 1 đường Adventure ban đêm trên diện tích hơn 150 ha, gồm địa hình rừng, đồi đất và đầm lầy. Ban tổ chức chia mỗi hạng đấu thành hai nhóm, thi đấu song song nhằm tăng tốc độ và kịch tính. Lần đầu tiên, khán giả có thể chứng kiến hai xe cùng hạng thi đấu đối đầu trực tiếp trên hai đường liền kề, mang đến bầu không khí gay cấn và cuốn hút.

Không chỉ là giải đấu của các tay đua, PVOIL VOC 2025 còn là lễ hội dành cho cộng đồng yêu xe. Bên cạnh khu vực thi đấu, khán giả có cơ hội trải nghiệm lái thử xe off-road tại bốn đường thử đến từ các thương hiệu Ford, Toyota, Suzuki, Subaru và GWM.

Mỗi đường thử được thiết kế riêng để người tham gia có thể trực tiếp cảm nhận khả năng vận hành và công nghệ của các mẫu xe như Ford Raptor, Toyota Hilux, Suzuki Jimny, Subaru Forester, GWM Tank 500 HEV,... Các thử thách địa hình được giám sát bởi đội kỹ thuật chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người trải nghiệm.

Khán giả có thể theo dõi PVOIL VOC 2025 trực tiếp trên nhiều nền tảng như VTVcab ON Plus, VTV Prime, FPT Play, fanpage Otofun, Otofun News và diễn đàn Otofun.net. Các trận đấu, hình ảnh từ flycam, phỏng vấn và bình luận chuyên sâu được phát sóng liên tục trong ba ngày thi đấu, mang đến trải nghiệm sống động “mọi lúc, mọi nơi”.

Năm 2025 đánh dấu 10 năm PVOIL đồng hành cùng Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam và bảy năm liên tiếp là nhà tài trợ tên giải. Tổng Công ty Dầu Việt Nam – PVOIL cung cấp hơn 20.000 lít nhiên liệu phục vụ toàn bộ giải đấu, cùng đội xe tiếp xăng lưu động nhằm đảm bảo tiến độ và an toàn cho các đội thi.

Tổng giá trị giải thưởng PVOIL Cup 2025 lên đến gần 600 triệu đồng.

Tại khu vực sự kiện, gian hàng PVOIL tiếp tục là điểm nhấn với khu trưng bày sản phẩm, tư vấn dầu nhờn, giới thiệu ứng dụng PVOIL 4U – nền tảng số hỗ trợ người dùng tra cứu cây xăng, tích điểm và thanh toán không tiền mặt. Các hoạt động tương tác, trò chơi và quà tặng giúp gắn kết thương hiệu với cộng đồng đam mê tốc độ.

Tổng giá trị giải thưởng mùa giải năm nay lên tới 581 triệu đồng, trong đó hạng Chuyên nghiệp có giải nhất trị giá 100 triệu đồng, các hạng SUV Nâng cao, Bán tải Nâng cao và Cơ bản có giải thưởng từ 60 đến 90 triệu đồng. Ngoài ra, còn có các giải Cống hiến, Ấn tượng và Giải thưởng riêng từ Ford Việt Nam dành cho các vận động viên sử dụng xe Ford thi đấu.