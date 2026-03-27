Phường Phú Thủy: Chỉ định thầu hơn 1,2 tỷ, tiết kiệm 42 nghìn đồng

Thông qua chỉ định thầu rút gọn, gói thầu xây lắp cầu Hùng Vương tại phường Phú Thủy trị giá hơn 1,2 tỷ đồng chỉ giúp ngân sách tiết kiệm được 42 nghìn đồng.

Đông Anh

Ngày 03/03/2026, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 15/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang cầu Hùng Vương. Đơn vị được xướng tên trúng thầu là Công ty TNHH Thiết kế - Thương mại - Xây dựng số 8 với giá trúng thầu 1.254.900.000 đồng.

Quyết định số 15/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang cầu Hùng Vương (Nguồn: MSC)

Theo Quyết định số 14/QĐ-KTHTĐT ngày 26/02/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách phường chi thường xuyên năm 2026, hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn. Điều đáng chú ý, giá gói thầu được phê duyệt là 1.254.942.451 đồng. Như vậy, sau quá trình xét duyệt, gói thầu trị giá hơn 1,2 tỷ đồng này chỉ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước vỏn vẹn 42.451 đồng. Mức tiết kiệm đạt tỷ lệ khoảng 0,0033%. Đây là con số khiến dư luận không khỏi băn khoăn về bài toán tối ưu hóa nguồn vốn, hiệu quả kinh tế trong các hoạt động đầu tư công cấp cơ sở.

Về phía nhà thầu thi công, dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Thiết kế - Thương mại - Xây dựng số 8 (Mã số thuế 3401138674, trụ sở đăng ký tại Lâm Đồng) không phải là cái tên quá xa lạ. Dữ liệu ghi nhận doanh nghiệp này đã từng tham gia 6 gói thầu, cạnh tranh với 17 nhà thầu khác nhau. Đơn vị đã xuất sắc trúng 4 gói thầu và chỉ trượt 2 gói thầu, duy trì tỷ lệ trúng thầu tương đối ấn tượng trong lĩnh vực xây lắp.

Phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng mới được sáp nhập từ các phường Thanh Hải, Phú Hài và Phú Thủy (Bình Thuận cũ).

Dưới góc độ pháp lý, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các bộ luật sửa đổi, bổ sung (Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) ra đời nhằm siết chặt quản lý, nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Bên cạnh đó, các nghị định hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để dòng vốn đầu tư công phát huy tối đa công năng. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn tuy đẩy nhanh tiến độ dự án, nhưng vẫn luôn cần được giám sát chặt chẽ về giá trị thực tế mang lại cho ngân sách.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhìn nhận: "Pháp luật quy định cụ thể về các trường hợp được phép chỉ định thầu. Tuy nhiên, nếu lạm dụng hoặc thiếu các biện pháp thẩm định giá sâu sát, mục tiêu 'hiệu quả kinh tế' của Luật Đấu thầu sẽ khó được đảm bảo. Ngân sách nhà nước, dù ở cấp phường hay cấp trung ương, đều cần được chắt chiu và tối ưu qua từng hạng mục."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân chia sẻ: "Hình thức chỉ định thầu thường có điểm hạn chế là tính cạnh tranh bị thu hẹp. Việc một gói thầu xây dựng hơn 1,2 tỷ đồng nhưng tỷ lệ giảm giá chỉ vỏn vẹn vài chục nghìn đồng là điều các chủ đầu tư cần lưu tâm đánh giá lại trong khâu lập dự toán và thương thảo. Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của đơn vị chủ đầu tư là yếu tố then chốt để đảm bảo nguồn lực công được sử dụng đúng và trúng."

#Quản lý ngân sách công #Hiệu quả đầu tư công #Chỉ định thầu rút gọn #Minh bạch trong đấu thầu #Hiệu quả kinh tế trong xây dựng #Vai trò pháp lý trong đấu thầu

Bài liên quan

Nhìn thẳng - Nói thật

Vừa tham gia đấu thầu hơn 1 tháng, Hà An đã trúng gói tiền tỷ tại Phú Sơn Lâm Hà

Dù mới tham gia mạng đấu thầu quốc gia được hơn một tháng, Công ty TNHH XD GT DV Hà An đã được chỉ định trúng gói thầu xây lắp tiền tỷ tại xã Phú Sơn Lâm Hà.

Ngày 30/12/2025, Chánh Văn phòng HĐND & UBND xã Phú Sơn Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã ký ban hành Quyết định số 31/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình. Gói thầu này thuộc công trình khắc phục, sửa chữa, chống sạt lở đường bê tông dọc sông Đạ Dâng thuộc xóm Đạ K'Nàng thôn An Phước.

Theo quyết định, đơn vị được lựa chọn để thực hiện thi công là Công ty TNHH XD GT DV Hà An (mã số thuế: 5801554619; địa chỉ: xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Đây là gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Nhìn thẳng - Nói thật

Xây lắp Nam Thịnh và những gói thầu tiết kiệm nhỏ giọt tại Lâm Đồng

Liên tục trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, đặc biệt qua hình thức chỉ định thầu tại Lâm Đồng, Công ty Xây lắp Nam Thịnh có năng lực ra sao.

Ngày 21/01/2026, Trưởng Phòng Kinh tế xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng đã ký ban hành Quyết định số 08/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Hệ thống chiếu sáng đèn NLMT các tuyến đường xã Tuy Phong. Cái tên được tin tưởng giao phó gói thầu này là Công ty TNHH Xây lắp Nam Thịnh, với giá trúng thầu được công bố là 1.787.805.000 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

Quyết định số 08/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Hệ thống chiếu sáng đèn NLMT các tuyến đường xã Tuy Phong. (Nguồn: MSC)
Nhìn thẳng - Nói thật

Công ty Nguyên Luân được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,3 tỷ tại Lâm Đồng

Xã Hàm Thuận Bắc vừa phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty Nguyên Luân thực hiện gói thầu xây lắp hệ thống chiếu sáng với giá trị hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 10/03/2026, Chánh Văn phòng HĐND & UBND xã Hàm Thuận Bắc đã ký Quyết định số 09/QĐ-VP phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH Nguyên Luân thực hiện Gói thầu số 03: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã. Gói thầu này có giá trị 1.343.334.464 đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói trong thời gian 60 ngày.

Một phần Quyết định số 09/QĐ-VP phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH Nguyên Luân thực hiện Gói thầu số 03: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã. (Nguồn: MSC)
