Phường Phú Thủy: Chỉ định thầu hơn 1,2 tỷ, tiết kiệm 42 nghìn đồng

Ngày 03/03/2026, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 15/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang cầu Hùng Vương. Đơn vị được xướng tên trúng thầu là Công ty TNHH Thiết kế - Thương mại - Xây dựng số 8 với giá trúng thầu 1.254.900.000 đồng.

Theo Quyết định số 14/QĐ-KTHTĐT ngày 26/02/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách phường chi thường xuyên năm 2026, hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn. Điều đáng chú ý, giá gói thầu được phê duyệt là 1.254.942.451 đồng. Như vậy, sau quá trình xét duyệt, gói thầu trị giá hơn 1,2 tỷ đồng này chỉ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước vỏn vẹn 42.451 đồng. Mức tiết kiệm đạt tỷ lệ khoảng 0,0033%. Đây là con số khiến dư luận không khỏi băn khoăn về bài toán tối ưu hóa nguồn vốn, hiệu quả kinh tế trong các hoạt động đầu tư công cấp cơ sở.

Về phía nhà thầu thi công, dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Thiết kế - Thương mại - Xây dựng số 8 (Mã số thuế 3401138674, trụ sở đăng ký tại Lâm Đồng) không phải là cái tên quá xa lạ. Dữ liệu ghi nhận doanh nghiệp này đã từng tham gia 6 gói thầu, cạnh tranh với 17 nhà thầu khác nhau. Đơn vị đã xuất sắc trúng 4 gói thầu và chỉ trượt 2 gói thầu, duy trì tỷ lệ trúng thầu tương đối ấn tượng trong lĩnh vực xây lắp.

Phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng mới được sáp nhập từ các phường Thanh Hải, Phú Hài và Phú Thủy (Bình Thuận cũ).

Dưới góc độ pháp lý, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các bộ luật sửa đổi, bổ sung (Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) ra đời nhằm siết chặt quản lý, nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Bên cạnh đó, các nghị định hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để dòng vốn đầu tư công phát huy tối đa công năng. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn tuy đẩy nhanh tiến độ dự án, nhưng vẫn luôn cần được giám sát chặt chẽ về giá trị thực tế mang lại cho ngân sách.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhìn nhận: "Pháp luật quy định cụ thể về các trường hợp được phép chỉ định thầu. Tuy nhiên, nếu lạm dụng hoặc thiếu các biện pháp thẩm định giá sâu sát, mục tiêu 'hiệu quả kinh tế' của Luật Đấu thầu sẽ khó được đảm bảo. Ngân sách nhà nước, dù ở cấp phường hay cấp trung ương, đều cần được chắt chiu và tối ưu qua từng hạng mục."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân chia sẻ: "Hình thức chỉ định thầu thường có điểm hạn chế là tính cạnh tranh bị thu hẹp. Việc một gói thầu xây dựng hơn 1,2 tỷ đồng nhưng tỷ lệ giảm giá chỉ vỏn vẹn vài chục nghìn đồng là điều các chủ đầu tư cần lưu tâm đánh giá lại trong khâu lập dự toán và thương thảo. Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của đơn vị chủ đầu tư là yếu tố then chốt để đảm bảo nguồn lực công được sử dụng đúng và trúng."