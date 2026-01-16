Phục dựng khuôn mặt Pharaoh Amenhotep I, diện mạo thật gây sốc

Hà Nội

Các nhà khoa học lần đầu tiên sau 3.500 năm đã phục dựng lại chân dung của Amenhotep I, vị pharaoh Ai Cập đã sáng lập Thung lũng các Vua.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Amenhotep I, vị vua thứ hai của triều đại thứ 18 của Ai Cập, trị vì từ khoảng năm 1526 đến 1506 Trước Công Nguyên. Nổi tiếng với triều đại hòa bình và thịnh vượng, Amenhotep tiếp nối bước chân của cha mình, Ahmose I, người đã đánh đuổi quân xâm lược Hyksos và thống nhất Ai Cập. Ảnh: @Cicero Moraes.
Ai cũng biết rằng, triều đại của Amenhotep I đã mở đường cho sự trỗi dậy của Tân Vương quốc và Thung lũng các Vua được thiết lập như là nơi an nghỉ cuối cùng của các pharaoh và quý tộc thời kỳ này. Ảnh: @Cicero Moraes.
Amenhotep I không chỉ giành được sự kính trọng nhờ những thành công quân sự, bao gồm các chiến dịch ở Libya và Bắc Sudan, mà còn giành được lòng trung thành của người dân dành cho ông, thông qua các dự án tôn giáo và kiến ​​trúc tôn thờ quan trọng. Ảnh: @Cicero Moraes.
Sau khi qua đời ở tuổi khoảng 35, Amenhotep I được tôn thờ như một vị thần, và thi thể ướp xác của ông được bảo quản một cách tỉ mỉ. Ảnh: @Cicero Moraes.
Giờ đây, Nhà thiết kế 3D người Brazil, Cicero Moraes, chuyên về tái tạo khuôn mặt pháp y, một lần nữa dẫn đầu dự án tái tạo kỹ thuật số khuôn mặt của Amenhotep I. Ảnh: @Cicero Moraes.
Sử dụng các kỹ thuật tiên tiến nhất, Moraes đã kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) hộp sọ của pharaoh này. Kết quả chụp CT đã tiết lộ những chi tiết quan trọng về ngoại hình của pharaoh, bao gồm cấu trúc xương và một số cơ quan nội tạng được bảo quản tốt như tim và não. Ảnh: @Cicero Moraes.
Những hình ảnh chụp này cũng xác nhận rằng. Amenhotep I cao khoảng 1,67 mét và có hàm răng được bảo quản tốt. Mặc dù các cuộc quét hình ảnh không thể xác định nguyên nhân tử vong. Ảnh: @Cicero Moraes.
Sử dụng ảnh chụp sọ làm cơ sở, Cicero Moraes đã áp dụng nhiều kỹ thuật tái tạo khác nhau. Công trình phục dựng cuối cùng là sự kết hợp giữa các kỹ thuật pháp y khảo cổ kết hợp với thông tin lịch sử về hoàng gia Ai Cập. Khuôn mặt được Moraes khắc họa tương đồng với những miêu tả truyền thống về Amenhotep I trong các tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ. Khuôn mặt được phục dựng cũng khớp với các tác phẩm điêu khắc ở một số khu vực, chẳng hạn như mũi, trong khi cấu trúc tổng thể của khuôn mặt được tinh tế hơn ở vùng trán và nổi bật hơn ở cằm. Ảnh: @Cicero Moraes.
Bản phục dựng kỹ thuật số này đã làm sống động khuôn mặt của vị pharaoh, cho phép người xem hiện đại nhìn thấy người đàn ông từng cai trị một Ai Cập hùng mạnh và thịnh vượng như thế nào trong quá khứ. Ảnh: @Cicero Moraes.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
