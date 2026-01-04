Hà Nội

Khai quật ngôi mộ cổ 1.000 năm, sững sờ lai lịch chủ nhân

Kho tri thức

Nữ chiến binh được tìm thấy chôn cất cùng chiếc rìu của mình trong nghĩa địa Viking 1.000 năm tuổi ở Đan Mạch.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Trong một nghiên cứu được Bộ Khoa học và Giáo dục của trường Đại học Ba Lan công bố, khi kiểm tra hài cốt cổ của một nữ chiến binh được chôn cất bên trong một nghĩa địa Viking trên đảo Langeland của Đan Mạch, giới chuyên gia đã phát hiện một sự thật bất ngờ. Ảnh: @Đại học Ba Lan.
Các chuyên gia thuộc trường Đại học Ba Lan phát hiện ra rằng, người phụ nữ được chôn cất trong ngôi mộ này có lẽ không phải là người Viking mà là một nữ chiến binh thuộc tộc người Slav. Ảnh: @Đại học Ba Lan.
Giả thuyết của họ xuất phát từ việc phát hiện ra loại rìu được chôn cùng người phụ nữ. Ảnh: @Đại học Ba Lan.
Thay vì là một vũ khí của người Viking điển hình, nhóm chuyên gia nhận ra rằng, đó thực chất là một chiếc rìu kiểu của người Slav chế tạo và phổ biến sử dụng. Ảnh: @Đại học Ba Lan.
Nhưng tại sao một chiến binh người Slav lại được chôn cất trong nghĩa trang người Viking ở Đan Mạch? Ảnh: @Đại học Ba Lan.
Theo nhóm chuyên gia, điều đó thực ra không có gì đáng ngạc nhiên. Ảnh: @Đại học Ba Lan.
Trong Thời Trung Cổ, lãnh thổ Đan Mạch là "nơi giao thoa" của người Slav và người Viking sống cạnh nhau. Ảnh: @Đại học Ba Lan.
Và phát hiện mới này cho thấy có thể đã có sự hiện diện của nhiều chiến binh người Slav hơn trong khu vực lãnh thổ Đan Mạch so với suy nghĩ trước đây. Ảnh: @Đại học Ba Lan.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Ngôi mộ #nữ chiến binh #viking #chiếc rìu #chôn cất

