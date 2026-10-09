Phú Thọ khởi tố vụ án tại Công ty Phú Minh Vina

Khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án liên quan đến Công ty TNHH môi trường Phú Minh Vina, đặt tại xã Trạm Thản. Vụ việc được điều tra sau khi công an tiếp nhận thêm kết luận của Thanh tra Chính phủ trong quá trình xác minh nguồn tin về tội phạm.

Thông tin được đại diện Công an tỉnh Phú Thọ công bố tại họp báo thường kỳ quý 3 do UBND tỉnh tổ chức sáng 8-10. Cơ quan công an cho biết vụ án đang trong giai đoạn điều tra và sẽ cung cấp thông tin sau khi có kết luận chính thức.

Hơn 12.300 tấn chất thải bị đổ trái phép

Kết luận thanh tra được Thanh tra Chính phủ công khai ngày 18-9 nêu nhiều sai phạm trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải của Phú Minh Vina, doanh nghiệp chuyên xử lý chất thải công nghiệp, chất thải y tế do bà Nguyễn Thị Thúy Hoa làm tổng giám đốc.

Theo kết quả thanh tra, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Đức Minh Khôi được thuê vận chuyển chất thải. Trong gần một năm, đơn vị này thực hiện 533 chuyến xe, chở hơn 12.300 tấn chất thải từ nhà máy ở xã Trạm Thản đi đổ trái phép tại Hà Nội và Phú Thọ. Thanh tra Chính phủ nhận định hành vi có dấu hiệu tội gây ô nhiễm môi trường.

Đại diện Công an tỉnh Phú Thọ thông tin tại buổi họp báo - Ảnh: C.TUỆ

Một nội dung khác liên quan đến 4 hợp đồng ký từ năm 2023 đến ngày 25-6-2026 giữa Phú Minh Vina và Công ty CP Xử lý chất thải Phú Thọ, với khoảng 10.583 tấn tro xỉ lò đốt và chất thải rắn công nghiệp thông thường được ghi nhận chuyển giao. Thanh tra xác định số chất thải chủ yếu được đưa từ xưởng số 2 của nhà máy, nơi chứa chất thải nguy hại, đến bãi rác của Xí nghiệp xử lý chất thải Trạm Thản. Mẫu tại ô chôn lấp có tổng dầu mỡ khoáng vượt ngưỡng chất thải nguy hại; vụ việc cũng được đánh giá có dấu hiệu tội gây ô nhiễm môi trường.

Dấu hiệu vi phạm quản lý chất thải và kế toán

Thanh tra Chính phủ còn xác định khoảng 118 tấn chất thải nguy hại bị vận chuyển ra môi trường không đúng quy định. Một xe khác chở khoảng 1.042 tấn chất thải tiếp nhận từ 57 chủ nguồn thải nhưng không đưa về nhà máy xử lý; trong số này có hơn 573 tấn chất thải nguy hại. Tổng cộng hai nhóm là khoảng 1.160 tấn, gồm hơn 691 tấn chất thải nguy hại. Cơ quan thanh tra cho rằng có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Ở lĩnh vực tài chính, tại thời điểm kiểm tra ngày 6-7-2026, doanh nghiệp sử dụng cùng lúc hai phần mềm kế toán. Thanh tra phát hiện hơn 8,4 tỉ đồng tiền mặt được để ngoài sổ kế toán trên phần mềm MISA, có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán và trốn thuế.

Theo báo cáo doanh nghiệp, từ năm 2023 đến hết tháng 3-2026, Phú Minh Vina tiếp nhận, xử lý gần 199.300 tấn chất thải, trong đó khoảng 86.500 tấn là chất thải nguy hại, chiếm hơn 43%. Doanh thu công ty trong giai đoạn 2023-2025 vào khoảng 584 tỉ đồng.