Phụ nữ TP Hồ Chí Minh sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 5 triệu đồng

Đây là nội dung chính được nêu trong Nghị quyết quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số vừa được HĐND TP HCM khóa X thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra chiều 28/8, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2025.

Với nghị quyết này, TP.HCM là địa phương có mức khuyến sinh và hỗ trợ cho thai phụ lớn nhất trong các tỉnh thành cả nước cho đến nay.

Theo đó, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền là 5 triệu đồng. Cách làm này nhằm hỗ trợ giải quyết tình trạng mức sinh thấp, áp dụng với công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn TP thực hiện tốt chính sách dân số.

Chăm sóc trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa TTXVN

Theo ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP, khoản "quà tặng" này đã tăng 2 triệu đồng/phụ nữ so với quy định hiện hành (3 triệu đồng), mức tăng này là phù hợp, nhằm động viên, khuyến khích nhiều hơn đối với việc phụ nữ sinh đủ hai con.

Nội dung và mức chi cũng nhằm góp phần giải quyết tình trạng mức sinh thấp của TP (hiện tỷ suất sinh của TP là 1,43 con/phụ nữ, thấp hơn rất nhiều so với mức sinh thay thế), mục tiêu là đạt chỉ tiêu nâng tổng tỷ suất sinh lên 1,6 con/phụ nữ theo kế hoạch về thực hiện Chương trình hành động chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 tại TP.

Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người thuộc diện bảo trợ xã hội hoặc sống tại xã đảo, đặc khu được hỗ trợ thực hiện tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh với tổng số tiền là 2 triệu đồng.

Chi phí này bao gồm: tầm soát trước sinh (sàng lọc trước sinh) với định mức là 600.000 đồng, tầm soát sơ sinh (sàng lọc sơ sinh) với định mức là 400.000 đồng và hỗ trợ một lần bằng tiền là 1 triệu đồng.

Đặc biệt, theo Nghị quyết này, Thành phố cũng thực hiện các chính sách khen thưởng cho tập thể thực hiện tốt các mục tiêu dân số. Cụ thể, xã 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con sẽ được đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố, kèm theo hỗ trợ bằng tiền là 30 triệu đồng; Xã 5 năm liên tục đạt kết quả trên thì tiền thưởng tăng lên 60 triệu đồng.

Chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh - Ảnh minh họa nguồn Internet

TP HCM cũng có chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Cụ thể, xã đạt 100% ấp có nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất tặng giấy khen của Chủ tịch UBND TP HCM, kèm hỗ trợ 1 triệu đồng.

Xã đạt 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ sẽ được đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố kèm theo hỗ trợ 30 triệu đồng.

Cộng tác viên dân số ấp mà ấp phụ trách đạt và vượt các chỉ tiêu về vận động, theo dõi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng sẽ được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã.

Nguồn kinh phí thực hiện các chính sách khen thưởng và hỗ trợ này được đảm bảo từ ngân sách thành phố, dự kiến khoảng 97 tỷ đồng.