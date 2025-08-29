Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Đời sống

Phụ nữ TP Hồ Chí Minh sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 5 triệu đồng

Cách làm này nhằm hỗ trợ giải quyết tình trạng mức sinh thấp, áp dụng với công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn TP HCM thực hiện tốt chính sách dân số.

Thúy Nga

Đây là nội dung chính được nêu trong Nghị quyết quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số vừa được HĐND TP HCM khóa X thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra chiều 28/8, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2025.

Với nghị quyết này, TP.HCM là địa phương có mức khuyến sinh và hỗ trợ cho thai phụ lớn nhất trong các tỉnh thành cả nước cho đến nay.

Theo đó, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền là 5 triệu đồng. Cách làm này nhằm hỗ trợ giải quyết tình trạng mức sinh thấp, áp dụng với công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn TP thực hiện tốt chính sách dân số.

muc-sinh-111224-1.jpg
Chăm sóc trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa TTXVN

Theo ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP, khoản "quà tặng" này đã tăng 2 triệu đồng/phụ nữ so với quy định hiện hành (3 triệu đồng), mức tăng này là phù hợp, nhằm động viên, khuyến khích nhiều hơn đối với việc phụ nữ sinh đủ hai con.

Nội dung và mức chi cũng nhằm góp phần giải quyết tình trạng mức sinh thấp của TP (hiện tỷ suất sinh của TP là 1,43 con/phụ nữ, thấp hơn rất nhiều so với mức sinh thay thế), mục tiêu là đạt chỉ tiêu nâng tổng tỷ suất sinh lên 1,6 con/phụ nữ theo kế hoạch về thực hiện Chương trình hành động chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 tại TP.

Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người thuộc diện bảo trợ xã hội hoặc sống tại xã đảo, đặc khu được hỗ trợ thực hiện tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh với tổng số tiền là 2 triệu đồng.

Chi phí này bao gồm: tầm soát trước sinh (sàng lọc trước sinh) với định mức là 600.000 đồng, tầm soát sơ sinh (sàng lọc sơ sinh) với định mức là 400.000 đồng và hỗ trợ một lần bằng tiền là 1 triệu đồng.

Đặc biệt, theo Nghị quyết này, Thành phố cũng thực hiện các chính sách khen thưởng cho tập thể thực hiện tốt các mục tiêu dân số. Cụ thể, xã 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con sẽ được đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố, kèm theo hỗ trợ bằng tiền là 30 triệu đồng; Xã 5 năm liên tục đạt kết quả trên thì tiền thưởng tăng lên 60 triệu đồng.

muc-sinh.jpg
Chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh - Ảnh minh họa nguồn Internet

TP HCM cũng có chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Cụ thể, xã đạt 100% ấp có nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất tặng giấy khen của Chủ tịch UBND TP HCM, kèm hỗ trợ 1 triệu đồng.

Xã đạt 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ sẽ được đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố kèm theo hỗ trợ 30 triệu đồng.

Cộng tác viên dân số ấp mà ấp phụ trách đạt và vượt các chỉ tiêu về vận động, theo dõi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng sẽ được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã.

Nguồn kinh phí thực hiện các chính sách khen thưởng và hỗ trợ này được đảm bảo từ ngân sách thành phố, dự kiến khoảng 97 tỷ đồng.

Trước đó, vào kỳ họp cuối năm 2024, HĐND TP HCM đã ban hành mức hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Sau hợp nhất, tỷ suất sinh của TP HCM đạt 1,43 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ - thuộc nhóm địa phương có tỷ suất sinh thấp nhất cả nước và thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế 2,1.

Mức sinh thấp liên tục nhiều năm cùng với tốc độ già hóa dân số đang diễn ra nhanh được dự báo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng duy trì nhịp độ phát triển kinh tế của TP HCM trong tương lai.

#hỗ trợ sinh nở TP HCM #khuyến khích sinh đủ 2 con #mức hỗ trợ 5 triệu đồng #kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh #tầm soát sơ sinh miễn phí #tăng tỷ suất sinh TP HCM

Bài liên quan

Giới tính - Gia đình

Hà Nội mức sinh thấp kỷ lục, có nơi chỉ 1 con/phụ nữ

Hà Nội là địa phương duy nhất ở phía Bắc có mức sinh thấp dưới 2 con, đạt 1,86 con/phụ nữ - mức thấp kỷ lục trong lịch sử thống kê tại Thủ đô.

Mỗi năm giảm từ 3000 – 5000 trẻ

Theo báo cáo của Cục Dân số (Bộ Y tế) sau sáp nhập địa giới hành chính, cả nước có 13/34 tỉnh có mức sinh dưới mức sinh thay thế (dưới 2,1 con/phụ nữ). Trong đó, 5 tỉnh có mức sinh thấp nhất cả nước là: TP HCM, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long (từ 1,43 con/phụ nữ đến 1,6 con/phụ nữ).

Xem chi tiết

Đời sống

Tỉnh nào có mức sinh thấp nhất cả nước sau sát nhập?

Mức sinh của Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất khu vực Đông Nam Á, chỉ đạt trung bình 1,91 con/phụ nữ. Dân số Việt Nam có nguy cơ tăng trưởng âm.

Hiện tại, mức sinh của Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất khu vực Đông Nam Á, chỉ đạt trung bình 1,91 con/phụ nữ. Nếu không có giải pháp hiệu quả và kịp thời, dân số Việt Nam có nguy cơ tăng trưởng âm trong giai đoạn 2054 - 2059.

Nguy cơ tăng trưởng âm

Xem chi tiết

Xã hội

Chính phủ tặng 100.000 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Công điện nêu: Trong không khí cả nước tưng bừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về việc tổ chức tặng quà cho người dân.

907271d1cd62453c1c73.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới