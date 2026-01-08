Á hậu Đặng Thị Tân tiết lộ bí quyết khỏe đẹp nhờ yoga

Theo Á hậu Đặng Thị Tân, bí quyết đầu tiên để khỏe mạnh nhờ yoga nằm ở sự kiên trì và tập luyện đều đặn.

Đặng Thị Tân đạt danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2024, đồng thời đoạt danh hiệu Người đẹp Tài năng với phần thi yoga.

Đời thường Á hậu Đặng Thị Tân tích cực hoạt động trong lĩnh vực yoga. Chị hiện là Chánh Văn phòng Liên đoàn Yoga Hà Nội. Chia sẻ về hành trình rèn luyện sức khỏe và giữ gìn phong độ nhan sắc bền bỉ nhờ yoga, nàng hậu cho biết, đây không chỉ là một bộ môn thể chất, mà còn là “chìa khóa vàng” giúp cân bằng thân – tâm – trí, đặc biệt phù hợp với nhịp sống hiện đại đầy áp lực.

Á hậu Đặng Thị Tân. Ảnh NVCC

Đặng Thị Tân đạt danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2024. Ảnh NVCC

Được biết đến không chỉ với danh hiệu Á hậu mà còn ở vai trò quản lý, điều hành trong lĩnh vực yoga, Đặng Thị Tân cho biết, lịch làm việc dày đặc từng khiến chị rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng kéo dài. “Có thời điểm tôi cảm thấy cơ thể xuống sức rõ rệt, tinh thần dễ cáu gắt, mất ngủ. Chính yoga đã giúp tôi tìm lại sự cân bằng và năng lượng tích cực”, chị chia sẻ.

Theo Á hậu Đặng Thị Tân, bí quyết đầu tiên để khỏe mạnh nhờ yoga nằm ở sự kiên trì và đều đặn. Chị duy trì thói quen tập luyện mỗi ngày, dù chỉ 30–60 phút, nhưng luôn đảm bảo đúng kỹ thuật và tập trung vào hơi thở. “Yoga không phải tập càng nhiều càng tốt, mà là tập đúng, tập đủ và lắng nghe cơ thể mình”, chị nhấn mạnh.

Bí quyết thứ hai là kết hợp hài hòa giữa các trường phái yoga. Sự đa dạng này giúp cơ thể tránh nhàm chán và phát triển toàn diện hơn.

Không chỉ cải thiện thể lực, yoga còn mang lại cho Á hậu Đặng Thị Tân sự thay đổi rõ rệt về tinh thần. Chị cho biết việc thực hành thiền và kiểm soát hơi thở giúp chị giữ được sự bình tĩnh trước áp lực công việc, đồng thời nâng cao khả năng tập trung và ra quyết định. “Khi tâm trí an yên, mọi vấn đề đều trở nên nhẹ nhàng hơn”, chị nói.

Á hậu Đặng Thị Tân tích cực hoạt động trong lĩnh vực yoga. Ảnh NVCC

Một yếu tố quan trọng khác được Á hậu Đặng Thị Tân nhắc đến là lối sống lành mạnh song hành cùng yoga. Chị duy trì chế độ ăn uống khoa học, ưu tiên thực phẩm tự nhiên, hạn chế đồ ăn nhanh và thức uống có hại. Ngủ đủ giấc, làm việc điều độ và giữ tinh thần lạc quan cũng là những nguyên tắc chị luôn tuân thủ.

Ở cương vị Chánh Văn phòng Liên đoàn Yoga Hà Nội, Đặng Thị Tân không chỉ thực hành cho bản thân mà còn tích cực lan tỏa giá trị của yoga tới cộng đồng. Chị tham gia tổ chức nhiều chương trình, hội thảo, lớp học nhằm đưa yoga đến gần hơn với mọi lứa tuổi. Theo chị, yoga không phân biệt giới tính hay độ tuổi, ai cũng có thể bắt đầu từ những động tác đơn giản nhất.