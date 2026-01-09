Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Đời sống

Chú rể trả lại phong bì cho bạn thân giữa tiệc cưới, ai cũng ngỡ ngàng

Đám cưới diễn ra bình thường cho tới khi chồng tôi cầm theo chiếc phong bì, tuyên bố trả lại cho người bạn thân. 

Theo độc giả K.V/ Vietnamnet

Chúng tôi yêu nhau từ khi mới ra trường, chập chững đi làm rồi khởi nghiệp. Đến nay, anh đã sở hữu công ty xuất nhập khẩu làm ăn phát đạt, còn tôi cũng thành lãnh đạo của một công ty truyền thông. Chúng tôi có nhà lớn, xe sang, tài khoản tích lũy, quỹ đầu tư…

Đáng lẽ đám cưới diễn ra từ lâu, nhưng 5 năm trước, chồng tôi bị đối tác lừa, dẫn tới phá sản. Sau đó không lâu, mẹ anh qua đời. Đây là những cú sốc lớn khiến anh cần thời gian dài để vực dậy. Chúng tôi quyết định khi nào "sang áo" cho mẹ xong và kinh tế ổn định mới tổ chức đám cưới. Và tháng trước, sau hơn 10 năm yêu nhau, chúng tôi đã làm đám cưới như ý nguyện.

Ngoài đám cưới truyền thống ở quê, chúng tôi tổ chức một tiệc báo hỷ tại thành phố, trong khách sạn 5 sao, mời bạn bè, đối tác, nhân viên... Ai ai cũng ăn mặc lộng lẫy, rạng rỡ chúc mừng chúng tôi và gửi những chiếc phong bì lớn.

Tôi để ý, giữa dàn khách mời ăn mặc sang trọng, có một người gần như bị “nuốt chửng” bởi sự hào nhoáng xung quanh - anh Tuấn, bạn thân của chồng tôi từ thời sinh viên. Nhóm bạn cũ của anh, hơn 10 người, ai cũng toát lên vẻ thành đạt, chỉn chu trong những bộ đồ đắt tiền. Riêng anh Tuấn, mở xưởng cơ khí ở quê, chỉ mặc chiếc sơ mi giản dị.

Anh ngồi lặng lẽ, gần như không trò chuyện với ai. Khi vợ chồng tôi đến chào hỏi, những người khác hùa vào khen ngợi, chúc mừng, giới thiệu chức danh..., nhưng anh Tuấn chỉ mỉm cười, gật đầu chào. Những người bạn khác dường như không để ý tới anh.

Gần cuối tiệc, chồng tôi dành 1 chút thời gian phát biểu cảm ơn hai bên gia đình, cảm ơn quan khách đã đến chung vui. Giọng anh đều đều, đúng khuôn mẫu của những bài phát biểu quen thuộc.

Bất ngờ, anh dừng lại, đi về phía bàn những người bạn học đang ngồi, đưa một chiếc phong bì cho anh Tuấn. "Tuấn, chiếc phong bì này, tôi xin phép không nhận", chồng tôi nói.

Cả khán phòng dồn ánh nhìn về phía chồng tôi và anh Tuấn. Ban đầu là sự im lặng ngỡ ngàng, rồi những tiếng xì xào bắt đầu vang lên: “Phong bì có vấn đề gì sao?”, "hay mừng ít quá?”. Có người cau mày khó hiểu.

chu-re-tra-lai-phong-bi-cho-ban-than-giua-tiec-cuoi-khach-moi-ngo-ngang-1570.jpg
Chú rể trả lại phong bì cho bạn thân giữa buổi tiệc cưới vì lí do khó ngờ. Ảnh minh họa

Chồng tôi cầm micro, nói chậm rãi: "Năm tôi phá sản, căn nhà bị xiết, Tuấn tới phòng trọ, mang đồ ăn cho tôi, nói những lời động viên. Cậu ấy đưa cho tôi hơn 100 triệu đồng - số tiền tích lũy để lấy vợ, giúp tôi có vốn để dựng lại công ty. Tôi biết ơn số tiền đó vô cùng", chồng tôi nói tiếp. Lúc này mọi người mới vỡ òa.

"Mấy năm qua Tuấn về quê và đã là ông chủ xưởng cơ khí uy tín. Tôi rất mừng cho cậu. Tôi còn biết, cậu dạy nghề miễn phí cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Số tiền mừng cưới của cậu, tôi hy vọng cậu cầm về để thêm phần lo cho các bạn ấy. Điều đó sẽ làm đám cưới của chúng tôi thêm ý nghĩa. Tôi cũng mong muốn được đóng góp cùng Tuấn cho hành trình giúp đỡ các bạn trẻ khó khăn", chồng tôi nói rồi ôm chầm lấy người bạn thân. Mọi người đồng loạt vỗ tay, tán thưởng.

Tôi đứng bên cạnh cũng xúc động rơi nước mắt. Mấy năm qua chồng tôi thường nhắc về anh Tuấn nhưng tôi chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh. Chính tôi cũng bất ngờ về câu chuyện chồng nói ra.

Có lẽ, những vị khách của chúng tôi hôm ấy sẽ không nhớ đám cưới sang trọng, lộng lẫy thế nào, nhưng sẽ nhớ về câu chuyện chiếc phong bì bị trả lại và tình cảm tuyệt vời của chú rể với bạn thân.

Bởi tình bạn của cả hai không được xây dựng khi một trong hai đã thành công, mà đã bền chặt từ những ngày một người chạm đáy, không còn gì để mất.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/chu-re-tra-lai-phong-bi-cho-ban-than-giua-tiec-cuoi-khach-moi-ngo-ngang-2479703.html
#phong bì #tiệc cưới #chú rể

Bài liên quan

Đời sống

Phát hiện bạn thân ngoại tình, bạn sẽ im lặng hay lên tiếng?

Khi bạn thân ngoại tình, nói ra dễ mất bạn, im lặng lại thấy day dứt. Ứng xử thế nào để vừa chân thành, vừa không vượt quá giới hạn?

Giữa những ranh giới mong manh của tình bạn và đạo đức, việc phát hiện bạn thân ngoại tình luôn là một tình huống khiến nhiều người rơi vào bế tắc. Im lặng vì sợ mất tình bạn, hay lên tiếng để giữ lại điều đúng đắn, cả hai lựa chọn đều khiến người trong cuộc tổn thương. Nhưng điều quan trọng hơn là cách ta hành xử sao cho vừa chân thành, vừa có giới hạn.

z7101778943377-aa2e68c0c2de7d8c72d4ba517bb56b94.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Đời sống

Vì sao cha mẹ nên trở thành 'bạn thân' của con?

Khi cha mẹ chọn đồng hành, con sẽ mở lòng và trưởng thành trong yêu thương. Đó chính là lúc mối quan hệ giữa cha mẹ và con trở thành một tình bạn đẹp.

Khi cha mẹ chọn cách đồng hành cùng con như một người bạn, mối quan hệ trong gia đình trở nên nhẹ nhàng, gần gũi và thấu hiểu hơn. Thay vì mệnh lệnh và khoảng cách, cha mẹ có thể chạm đến thế giới nội tâm của con bằng sự lắng nghe và tôn trọng.

Làm bạn với con không có nghĩa là buông lỏng kỷ luật, mà là học cách yêu thương bằng sự thấu hiểu. Dưới đây là 10 điều “được” quý giá mà cha mẹ nhận lại khi trở thành bạn đồng hành trong hành trình khôn lớn của con.

Xem chi tiết

Đời sống

Thế hệ trẻ chọn đám cưới giản đơn, hôn nhân ý nghĩa

Thế hệ trẻ đang định nghĩa lại khái niệm đám cưới hoàn hảo, không cần xa hoa, chỉ cần đủ yêu thương và ý nghĩa để cùng nhau bắt đầu một hành trình mới.

Không còn đặt nặng chuyện sính lễ, mâm cao cỗ đầy hay tiệc cưới xa hoa, nhiều bạn trẻ ngày nay hướng đến những đám cưới giản đơn, ấm cúng và mang đậm dấu ấn cá nhân. Với họ, hạnh phúc không nằm ở sự rình rang mà ở ý nghĩa thật sự của hôn nhân, cùng nhau bắt đầu một hành trình bền vững và chân thành.

z7094455090280-eb51baf9f15a079c525ced4e2b3c733d.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới