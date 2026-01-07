Hà Nội

Đời sống

Người phụ nữ 'bạc tóc sau một đêm' vì phát hiện chồng ngoại tình

Chồng ngoại tình với bạn thân khiến người phụ nữ tổn thương nặng nề, đưa vụ việc ra pháp luật và nhận được sự cảm thông của cộng đồng.

Theo Như Ý/ Vietnamnet

Năm 2021, trong lúc dọn dẹp xe ô tô, Changzi (sống tại TP An Khang, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) vô tình phát hiện một tập hồ sơ y tế về việc phá thai. Điều khiến cô chết lặng là cái tên trên giấy tờ lại chính là người bạn thân suốt nhiều năm của cô, theo Baidu.

Điều này chứng tỏ, chồng và người bạn thân của cô đã lén lút qua lại với nhau và để lại "hậu quả". Sự thật phơi bày quá đột ngột. Cố gắng giữ bình tĩnh, Changzi chủ động liên lạc, khuyên người bạn chấm dứt mối quan hệ sai trái và rời xa gia đình cô. Đáp lại, tất cả các tài khoản liên lạc của Changzi nhanh chóng bị chặn.

ngoai-tinh-1.jpg
Người phụ nữ cho biết, bản thân đã bị bạc tóc sau một đêm vì cú sốc. Ảnh: Baidu

Tình bạn từng thân thiết khép lại bằng sự phản bội cay nghiệt. Cùng lúc mất đi niềm tin nơi người bạn tri kỷ và người chồng chung sống nhiều năm, Changzi rơi vào cú sốc tinh thần nặng nề.

Cô cho biết, áp lực dồn nén khiến cô suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần, thậm chí bạc tóc chỉ sau một đêm. Hình ảnh của cô khiến cộng đồng mạng xót xa.

Mối quan hệ ngoài luồng bắt đầu từ công việc

Theo lời Changzi, mối quan hệ ngoài luồng này manh nha từ năm 2021. Thời điểm đó, chồng cô là một người có sức ảnh hưởng trên nền tảng video ngắn, sở hữu hơn 200.000 người theo dõi. Hai vợ chồng cùng điều hành một công ty truyền thông văn hóa.

Cũng trong năm này, công ty ký hợp đồng trị giá 180.000 NDT (hơn 670 triệu đồng) để sản xuất video quảng cáo cho chính người bạn thân của Changzi. Từ mối quan hệ công việc, chồng cô và người bạn dần có nhiều tiếp xúc, qua lại thường xuyên hơn.

Changzi cho biết, ban đầu cô hết lòng giúp đỡ bạn thân vì thương bạn đã ly hôn, lại một mình nuôi con nhỏ. Không ngờ, người mà cô coi là tri kỷ lại nảy sinh quan hệ vượt quá giới hạn với chồng mình.

Không chấp nhận sự phản bội, năm 2023, Changzi quyết định khởi kiện chồng và người bạn thân để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Sau quá trình xét xử, người chồng bị tuyên phạt 6 tháng tù giam. Tuy nhiên, do chưa đủ yếu tố cấu thành tội trùng hôn theo quy định pháp luật, người bạn thân không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nỗi đau chưa dừng lại

Sau khi mãn hạn tù, người chồng không quay về gia đình mà tiếp tục chung sống với người bạn thân của vợ. Đau đớn hơn, anh ta còn bắt con trai của mình gọi người phụ nữ kia là “mẹ”, giáng thêm một nhát dao vào trái tim vốn đã đầy tổn thương của Changzi.

ngoai-tinh.jpg
Nhiều năm đi tìm công bằng của người phụ nữ. Ảnh: Baidu

Cuối tháng 12/2025, Changzi kháng cáo, cho rằng người bạn thân phải chịu hình phạt thích đáng. Cô cũng đưa ra các bằng chứng mới, chứng minh chồng và nhân tình đã qua lại khi cô và anh ta chưa ly hôn. Câu chuyện một lần nữa gây xôn xao mạng xã hội. Vụ án cũng đang được điều tra thêm để tiến hành xét xử.

Cộng đồng mạng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với Changzi, cho rằng việc cùng lúc bị phản bội bởi tình bạn và hôn nhân là cú sốc hiếm ai có thể chịu đựng. Dù kết quả pháp lý thế nào thì những người trong cuộc vẫn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận.

vietnamnet.vn
