Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kiều Oanh 'đốt mắt' với bikini vàng rực, khoe body nóng bỏng không tì vết

Cộng đồng trẻ

Kiều Oanh 'đốt mắt' với bikini vàng rực, khoe body nóng bỏng không tì vết

Nguyễn Hữu Kiều Oanh là nữ cosplayer đình đám, mới đây đã khiến mạng xã hội "bùng nổ" khi khoe loạt ảnh diện bikini vàng rực bên bãi biển.

Thiên Anh
Trong những bức ảnh được chia sẻ, YuGi (tên thật Nguyễn Hữu Kiều Oanh) xuất hiện đầy quyến rũ trong bộ bikini hai mảnh màu vàng nổi bật, tự tin tạo dáng khoe đường cong "đồng hồ cát", vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man.
Trong những bức ảnh được chia sẻ, YuGi (tên thật Nguyễn Hữu Kiều Oanh) xuất hiện đầy quyến rũ trong bộ bikini hai mảnh màu vàng nổi bật, tự tin tạo dáng khoe đường cong "đồng hồ cát", vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man.
Làn da trắng mịn cùng thần thái cuốn hút của nữ cosplayer đã khiến không ít người phải "thả tim" lia lịa.
Làn da trắng mịn cùng thần thái cuốn hút của nữ cosplayer đã khiến không ít người phải "thả tim" lia lịa.
Bộ bikini vàng rực không chỉ tôn lên vẻ đẹp hình thể mà còn làm nổi bật sự năng động, tươi tắn của YuGi.
Bộ bikini vàng rực không chỉ tôn lên vẻ đẹp hình thể mà còn làm nổi bật sự năng động, tươi tắn của YuGi.
YuGi không còn là cái tên xa lạ với giới trẻ yêu cosplay.
YuGi không còn là cái tên xa lạ với giới trẻ yêu cosplay.
Nữ coslpayer thường xuyên hóa thân thành các nhân vật game, anime với những bộ trang phục được đầu tư công phu và thần thái biểu cảm đỉnh cao.
Nữ coslpayer thường xuyên hóa thân thành các nhân vật game, anime với những bộ trang phục được đầu tư công phu và thần thái biểu cảm đỉnh cao.
Tuy nhiên, những hình ảnh đời thường, đặc biệt là khi diện trang phục bikini, lại càng khiến người hâm mộ bất ngờ và ngưỡng mộ về vẻ đẹp thực sự của cô.
Tuy nhiên, những hình ảnh đời thường, đặc biệt là khi diện trang phục bikini, lại càng khiến người hâm mộ bất ngờ và ngưỡng mộ về vẻ đẹp thực sự của cô.
Loạt ảnh này không chỉ đơn thuần là khoe body mà còn là lời khẳng định về một lối sống lành mạnh, chăm sóc bản thân của YuGi.
Loạt ảnh này không chỉ đơn thuần là khoe body mà còn là lời khẳng định về một lối sống lành mạnh, chăm sóc bản thân của YuGi.
YuGi Cô đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ về việc tự tin vào vẻ đẹp của mình và không ngừng nỗ lực để có một thân hình khỏe mạnh, cân đối.
YuGi Cô đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ về việc tự tin vào vẻ đẹp của mình và không ngừng nỗ lực để có một thân hình khỏe mạnh, cân đối.
YuGi vẫn đang và sẽ tiếp tục là một trong những cosplayer có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, không chỉ trong thế giới ảo mà còn ở đời thực.
YuGi vẫn đang và sẽ tiếp tục là một trong những cosplayer có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, không chỉ trong thế giới ảo mà còn ở đời thực.
Nguyễn Hữu Kiều Oanh, hay còn được biết đến với biệt danh YuGi, một nữ cosplayer đình đám trong cộng đồng game thủ và cosplay Việt Nam. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Nguyễn Hữu Kiều Oanh, hay còn được biết đến với biệt danh YuGi, một nữ cosplayer đình đám trong cộng đồng game thủ và cosplay Việt Nam. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Kiều Oanh #bikini vàng #cosplayer #body nóng bỏng #bãi biển #ảnh bikini

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT