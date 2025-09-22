Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đu trend biến ảnh thành mô hình 3D, Bảo Hân Helia khoe body ‘vạn người mê’

Cộng đồng trẻ

Đu trend biến ảnh thành mô hình 3D, Bảo Hân Helia khoe body ‘vạn người mê’

Nhiều người hâm mộ của cô nàng còn nói đùa rằng nếu mô hình 3D của Bảo Hân Helia mở bán thật thì với giá nào cũng phải mua.

Trầm Phương
Thời gian gần đây, trào lưu biến ảnh chân dung thành mô hình 3D đang "gây sốt" cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ. Bằng cách sử dụng các công cụ AI hiện đại, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra những bức ảnh mô hình đồ chơi giống hệt phiên bản đời thật của mình. (Ảnh: FBNV)
Thời gian gần đây, trào lưu biến ảnh chân dung thành mô hình 3D đang "gây sốt" cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ. Bằng cách sử dụng các công cụ AI hiện đại, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra những bức ảnh mô hình đồ chơi giống hệt phiên bản đời thật của mình. (Ảnh: FBNV)
Không đứng ngoài cuộc, hot girl Bảo Hân Helia đã khiến fan "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ những bức ảnh khoe dáng cùng một mô hình 3D vô cùng ấn tượng. (Ảnh: FBNV)
Không đứng ngoài cuộc, hot girl Bảo Hân Helia đã khiến fan "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ những bức ảnh khoe dáng cùng một mô hình 3D vô cùng ấn tượng. (Ảnh: FBNV)
Trong hình ảnh được đăng tải, Bảo Hân Helia xuất hiện đầy nóng bỏng với vóc dáng "vạn người mê" trong bộ bikini vàng nổi bật. (Ảnh: FBNV)
Trong hình ảnh được đăng tải, Bảo Hân Helia xuất hiện đầy nóng bỏng với vóc dáng "vạn người mê" trong bộ bikini vàng nổi bật. (Ảnh: FBNV)
Ở phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự xuýt xoa với màn đu trend này của nàng hot girl: "Mang con tướng này ra đấu giá", "Nhìn yêu thế nhờ", thậm chí còn nhiều người nói đùa rằng cô nàng hãy mở bán mô hình của chính mình đi: "Nổ địa chỉ mua ngay cho tôi đi bảo bối à", "Mô hình limited này có bán không...bao nhiêu em cũng mua". (Ảnh: FBNV)
Ở phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự xuýt xoa với màn đu trend này của nàng hot girl: "Mang con tướng này ra đấu giá", "Nhìn yêu thế nhờ", thậm chí còn nhiều người nói đùa rằng cô nàng hãy mở bán mô hình của chính mình đi: "Nổ địa chỉ mua ngay cho tôi đi bảo bối à", "Mô hình limited này có bán không...bao nhiêu em cũng mua". (Ảnh: FBNV)
Bảo Hân Helia, tên thật là Nguyễn Ngọc Bảo Hân (sinh năm 2000), vốn đã là gương mặt quen thuộc với giới trẻ Việt. (Ảnh: FBNV)
Bảo Hân Helia, tên thật là Nguyễn Ngọc Bảo Hân (sinh năm 2000), vốn đã là gương mặt quen thuộc với giới trẻ Việt. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp, tài năng khi từng là một rapper, KOL (người có ảnh hưởng) và mẫu ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp, tài năng khi từng là một rapper, KOL (người có ảnh hưởng) và mẫu ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng bắt đầu nổi tiếng qua các clip cover và sau đó tham gia vào các dự án âm nhạc, hợp tác với nhiều rapper khác như Đạt G, APJ. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng bắt đầu nổi tiếng qua các clip cover và sau đó tham gia vào các dự án âm nhạc, hợp tác với nhiều rapper khác như Đạt G, APJ. (Ảnh: FBNV)
Với thân hình quyến rũ và gu thời trang táo bạo, Bảo Hân Helia luôn biết cách làm mới hình ảnh của mình, và lần "đu trend" này là một minh chứng rõ nét cho sự sáng tạo đó. (Ảnh: FBNV)
Với thân hình quyến rũ và gu thời trang táo bạo, Bảo Hân Helia luôn biết cách làm mới hình ảnh của mình, và lần "đu trend" này là một minh chứng rõ nét cho sự sáng tạo đó. (Ảnh: FBNV)
Bảo Hân từng có chuyện tình đẹp với streamer Dev Nguyễn. Yêu đương công khai, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, livestream và chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Bảo Hân từng có chuyện tình đẹp với streamer Dev Nguyễn. Yêu đương công khai, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, livestream và chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Tuy nhiên, sau một thời gian, mối quan hệ giữa Dev Nguyễn và Bảo Hân Helia đã kết thúc. Thông báo chia tay của cả hai nhận về nhiều sự quan tâm, fan của cặp đôi bày tỏ sự tiếc nuối cho chuyện tình đẹp. (Ảnh: FBNV)
Tuy nhiên, sau một thời gian, mối quan hệ giữa Dev Nguyễn và Bảo Hân Helia đã kết thúc. Thông báo chia tay của cả hai nhận về nhiều sự quan tâm, fan của cặp đôi bày tỏ sự tiếc nuối cho chuyện tình đẹp. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Bảo Hân Helia #mô hình 3D #trend biến ảnh thành 3D #hot girl Việt #body nóng bỏng #mô hình giới trẻ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT