Vụ nổ mạnh gấp 1.000 lần quả bom nguyên tử, chuyên gia khó giải

Kho tri thức

Năm 1908, một vụ nổ mạnh gấp 1.000 lần quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima đã làm rung chuyển Tunguska, Siberia. Nguyên nhân vụ việc đến nay vẫn là bí ẩn.

Tâm Anh (theo ATI)
Vào sáng ngày 30/6/1908, một vụ nổ mạnh gấp 1.000 lần quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, Nhật Bản trong cuối Thế chiến 2 đã ước tính gây ra hậu quả tương đương một trận động đất mạnh 5 độ Richter ở vùng Tunguska, Siberia. Ảnh: NASA.
Sức nóng và ánh sáng chói lòa từ vụ nổ bí ẩn trên đã làm rung chuyển Tunguska, Siberia. Khoảng 80 triệu cây trên vùng đất rộng 2.150 km2 đã đổ rạp và vụ nổ thắp sáng bầu trời đêm. Ảnh: ATI.
Một số nhân chứng kể rằng đã nhìn thấy một quả cầu lửa sáng rực di chuyển trên bầu trời. Một đợt sóng xung kích cũng xuất hiện, hất ngã mọi người và làm vỡ cửa sổ kính ở khoảng cách hàng trăm km. Ảnh: ATI.
Thậm chí, ánh sáng từ vụ nổ bí ẩn này có thể nhìn thấy từ xa, bao gồm thành phố London (Anh). Kể từ đó, giới chuyên gia, nhà khoa học nỗ lực giải mã nguyên nhân dẫn tới vụ nổ Tunguska. Ảnh: The Siberia Times.
Trước sự việc này, một số nhà khoa học suy đoán một thiên thạch có kích thước lớn đã phát nổ ngay sau khi xâm nhập vào bầu khí quyển Trái đất. Vụ nổ Tunguska mà nhiều người chứng kiến là do thiên thạch này gây ra. Ảnh: Mail Online.
Sao chổi cũng được cho có thể là nguyên nhân gây ra vụ nổ Tunguska. Trong khi đó, một giả thuyết điên rồ hơn cho rằng, một UFO của người ngoài hành tinh đã gặp sự cố, nổ tung trên không rồi rơi xuống vùng Tunguska, Siberia. Ảnh: Leonid Kulik/Wikimedia Commons.
Vào đầu những năm 2000, nhà nghiên cứu Nga Yuri Lavbin tuyên bố sở hữu một số khối pha lê kỳ lạ, thuộc về một "thiết bị kỹ thuật của người ngoài hành tinh" thu được từ vụ nổ Tunguska. Một số tinh thể này có hình ảnh kỳ lạ và lỗ trên đó. Ảnh: Bologna University/The Siberia Times.
Tuyên bố của nhà nghiên Lavbin đã gây xôn xao dư luận, làm dấy lên cuộc tranh cãi về tính xác thực của việc UFO rơi xuống Trái đất. Ảnh: Mail Online.
Tuy nhiên, đến nay, giới nghiên cứu vẫn chưa tìm được bằng chứng chính xác giúp tìm ra nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ nổ Tunguska bí ẩn. Ảnh: origins.osu.edu.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
#Vụ nổ Tunguska #Nguyên nhân vụ nổ Tunguska #vụ nổ bí ẩn

