Vụ nổ mạnh gấp 1.000 lần quả bom nguyên tử, chuyên gia khó giải

Năm 1908, một vụ nổ mạnh gấp 1.000 lần quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima đã làm rung chuyển Tunguska, Siberia. Nguyên nhân vụ việc đến nay vẫn là bí ẩn.
Đồi Suối Bon ở Sơn La rực tím hoa sim, mang đến khung cảnh thơ mộng, thu hút du khách khám phá, trải nghiệm và lưu lại những khoảnh khắc check-in ấn tượng.
Các nhà khảo cổ học đã phát hiện bằng chứng đầu tiên cho thấy các đấu sĩ La Mã cổ đại đã chiến đấu với gấu nâu tại đấu trường La Mã ở Viminacium, Serbia.
Một xác tàu đắm được phát hiện ở Biển Baltic được cho là tàu chiến huyền thoại Svärdet của Thụy Điển vào thế kỷ 17.
Theo một nghiên cứu mới, du hành vũ trụ có những ảnh hưởng tới phi hành gia, bao gồm các tế bào bị lão hóa nhanh.
BTV Lê Hiếu Minh Đức (Dylan Le) gây sốt trên mạng xã hội bởi màn phát âm tiếng Anh trên kênh Vietnam Today được VTV ra mắt vào ngày 7/9 vừa qua.
CEO Phạm Kim Dung và Thùy Tiên không ít lần xuất hiện bên nhau. Ngoài ra, Thùy Tiên từng thuộc công ty quản lý của doanh nhân Phạm Kim Dung.
Bản nâng cấp của mẫu xe SUV Kia Sorento 2025 thế hệ thứ 4 vừa xuất hiện tại một trung tâm kiểm định khí thải tại Hà Nội và không còn bất kỳ lớp ngụy trang nào.
Trong cơn ghen vì cho rằng người tình phản bội, Tùng đã trút cơn mưa dao lên người chị L khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Nhà khảo cổ độc lập Ben van Kerkwyk gần đây chia sẻ về một khám phá ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha có thể chính là thành phố Atlantis huyền thoại.
Đêm ác mộng kỷ lục ở Ukraine, khi quân đội Nga bắt đầu tấn công phá hủy những cây cầu bắc qua sông Dnieper và tòa nhà chính phủ Ukraine.
Grounded 2 bất ngờ gây sốt ngay khi ra mắt Early Access, thu hút gần 50.000 người chơi cùng lúc và vượt xa thành tích của phần đầu.
Ukraine vừa cho ra mắt phiên bản mới của tên lửa hành trình chống hạm Neptune, với tầm bắn có thể nâng lên đến hơn 1.000km.
3 con giáp có bước vào mùa thu năm 2025 với những hứa hẹn may mắn khi có cơ hội thăng chức, mở rộng mối quan hệ công việc.
Không phải hoa giấy quen thuộc, loài lan hạc vĩ này tạo nên khung cảnh rực rỡ, kỳ diệu, khiến bất kỳ ai chiêm ngưỡng cũng ngỡ mình lạc cõi thần tiên.
Từ loại rau dại mọc bờ rào, chống đói thời chiến tranh, rau mảnh cộng trở thành đặc sản được dân phố thích mê dù giá lên tới cả trăm nghìn đồng mỗi kg.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng ảnh vui đùa bên con trai trong ngày nghỉ, điểm nhấn chính là màn khoe cơ bắp ấn tượng khiến nhiều người trầm trồ.
Đường ranh giới sinh tử dài 1.800 mét, khiến Lữ đoàn Azov bị tiêu diệt hoàn toàn. UAV Orion của Nga đã phá tan cuộc phản công của Ukraine như thế nào?
'Hot girl Hà thành' Mẫn Tiên (tên thật Nguyễn Mẫn Thủy Tiên) nhận nhiều lời khen với diện mạo mới sau khi thực hiện phẫu thuật nâng ngực.
Bản thảo Selden của người Mixtec là một trong những tài liệu cổ quan trọng nhất ở Mexico, ẩn chứa nhiều bí mật về lịch sử và văn hóa tiền Colombo.
Adware không chỉ gây khó chịu bằng pop-up mà còn theo dõi thói quen duyệt web, đánh cắp dữ liệu cá nhân và mở đường cho mã độc nguy hiểm hơn.