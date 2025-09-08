Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xin nghỉ công tác

Chiều 8/9, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa xác nhận, ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, đã có đơn xin nghỉ công tác.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, cả ông Nam và ông Hậu đã có đơn xin nghỉ công tác từ hơn 10 ngày qua vì lý do cá nhân. Hiện, UBND tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tạm thời điều hành theo quy chế phân công công tác của UBND tỉnh này.

Ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Hữu Long

Được biết, trong suốt 2 tuần qua, lịch công tác của UBND tỉnh Khánh Hòa không có tên ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ trì các cuộc họp, buổi làm việc của tỉnh đều do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa điều hành khiến dư luận quan tâm. Lần gần nhất ông Nam xuất hiện trong lịch công tác của UBND tỉnh Khánh Hòa là vào ngày 2/9, khi ông dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và lễ Quốc khánh tại Hà Nội.

Ông Trần Quốc Nam sinh 1971, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Ông có hơn 25 năm công tác tại Ninh Thuận (cũ). Ông từng làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận từ năm 2020 và làm Đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận. Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, ông Nam được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Khánh Hòa.

Còn ông Phạm Văn Hậu sinh năm 1974, quê quán tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ). Ông Hậu có nhiều năm công tác tại Sở Xây dựng Ninh Thuận và làm Giám đốc Sở này. Sau đó ông về làm Bí thư Huyện ủy Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (cũ). Từ 2015 - 2020, ông Hậu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ). Từ 2020 đến tháng 6/2025, ông giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận (cũ). Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, ông Hậu được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.