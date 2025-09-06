Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được giới thiệu làm Chủ tịch TP Đà Nẵng

Ông Phạm Đức Ấn được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Thiên Tuấn

Trước khi được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Phạm Đức Ấn có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, sau đó giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Chiều 6/9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

anh-man-hinh-2025-09-06-luc-162657.png

Theo quyết định, ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội khóa XV, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Ấn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Đức Ấn (55 tuổi), quê Nghệ An, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Ngân hàng - Tài chính.

Ông có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, chủ yếu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Tháng 12/2024, ông được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 10/12/2024, ông Ấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

#phạm đức ấn #quảng ninh #đà nẵng #bí thư #chủ tịch #cán bộ

Bài liên quan

Xã hội

Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ xe vận chuyển "khí cười"

Các đối tượng vận chuyển lớn số lượng "khí cười" và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Ngày 5/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường liên thôn thuộc thôn Lục Phủ, xã Hải Sơn (tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác của Công an xã đã phát hiện xe bán tải nhãn hiệu Ford Ranger, màu cam, gắn BKS 34C - 295.87 có dấu hiệu nghi vấn chở hàng hóa không rõ nguồn gốc nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra xác định người điều khiển phương tiện là Đặng Minh Huy, sinh năm 1991, trú tại thôn 6, xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh điều khiển.

Xem chi tiết

Bất động sản

Đà Nẵng chuẩn bị đấu giá 2 khu “đất vàng” gần 16.000m2

Trong tháng 9, UBND TP Đà Nẵng sẽ đưa 2 khu “đất vàng” lên sàn đấu, với giá khởi điểm lần lượt là 38,8 triệu đồng/m2 và 153,3 triệu đồng/m2.

Ngày 5/9, thông tin từ UBND TP Đà Nẵng xác nhận, đơn vị này vừa công bố kế hoạch đấu giá trực tuyến nhằm lựa chọn nhà đầu tư cho hai khu đất thương mại dịch vụ tại phường Sơn Trà và An Hải.

Theo đó, khu đất A1 thuộc Khu tái định cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông (phường Sơn Trà) có diện tích 11.371 m2, được quy hoạch làm đất thương mại dịch vụ. Khu đất này tiếp giáp các trục đường: phía Bắc là Bùi Dương Lịch, phía Tây là Hồ Hán Thương, phía Đông giáp khu đất A2 và phía Nam giáp đường Lê Văn Duyệt. Giá khởi điểm 38,8 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Xã hội

Cán bộ Công an kịp thời hiến máu cứu sống bệnh nhân ở Hà Tĩnh

Nhận được thông tin có một bệnh nhân đang cấp cứu, cần hiến máu gấp, Thượng uý Hồ Bảo Tuyên đã nhanh chóng có mặt để hiến máu cứu người.

Ngày 5/9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Thượng uý Hồ Bảo Tuyên, Bí thư Chi đoàn Công an xã Sơn Tây vừa kịp thời hiến máu cứu sống một bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo.

Trước đó, chiều 4/9, trên đường đi công tác, Thượng uý Hồ Bảo Tuyên nhận được thông tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đang thiếu máu khẩn cấp phục vụ cấp cứu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới