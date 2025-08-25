Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tại lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, tổ chức sáng 25/8, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Bộ Chính trị đã điều động Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Trước đó, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương là ông Trần Lưu Quang đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, quê tại tỉnh Cà Mau, là Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Thanh Nghị từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Từ tháng 4/2021 đến tháng 1/2025, ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đến cuối tháng 1/2025, ông Nguyễn Thanh Nghị được Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.