Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Thiên Tuấn

Tại lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, tổ chức sáng 25/8, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Bộ Chính trị đã điều động Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Trước đó, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương là ông Trần Lưu Quang đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

nguyenthanhnghi-17385527645751110296966.jpg

Ông Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, quê tại tỉnh Cà Mau, là Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Thanh Nghị từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Từ tháng 4/2021 đến tháng 1/2025, ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đến cuối tháng 1/2025, ông Nguyễn Thanh Nghị được Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

#nguyễn thanh nghị #ban chính sách chiến lược #bí thư thành uỷ #TP Hồ Chí Minh #chân dung #bổ nhiệm

Bài liên quan

Chính trị

Ông Lê Thành Đông giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

Ông Lê Thành Đông - Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hồng Lĩnh vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 21/8, Sở KH&CN tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 20/8 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tiếp nhận đồng chí Lê Thành Đông - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Hồng Lĩnh đến nhận công tác tại Sở KH&CN từ ngày 21/8, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở KH&CN. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Xem chi tiết

Tin 24/7

Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 20-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên làm việc chính thức.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 35 thành viên đã ra mắt Đại hội. Ban Thường vụ có 11 thành viên.

Xem chi tiết

Xã hội

Cán bộ Công an tỉnh Khánh Hòa trao trả 50 triệu đồng cho người đánh rơi

Sau khi nhặt được túi nylon có 50 triệu đồng, Đại úy Đào Văn Quyết, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tìm người đánh rơi trả lại.

Ngày 20/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, một cán bộ của đơn vị vừa nhặt được và trao trả lại 50 triệu đồng cho người dân đánh rơi.

Trước đó, chiều 14/8, trong lúc di chuyển trên đường Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang, Đại úy Đào Văn Quyết, cán bộ Đội sát hạch thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, nhặt được một bọc nylon màu đen, bên trong có giấy tờ tùy thân cùng 50 triệu đồng tiền mặt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới