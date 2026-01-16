Phẫu thuật thành công cho trẻ 19 tháng mắc nang ống mật chủ hiếm gặp

Phẫu thuật nội soi nang ống mật chủ thành công, nâng cao hiệu quả điều trị và mang lại cơ hội hồi phục tốt cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo.

Bệnh viện Quốc tế Sản nhi Hải Phòng vừa phẫu thuật nội soi thành công cho một bệnh nhi 19 tháng tuổi mắc nang ống mật chủ có biến chứng – một bệnh lý gan mật hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ, đòi hỏi chẩn đoán chính xác và can thiệp ngoại khoa chuyên sâu.

Bệnh nhi L.K.N (19 tháng tuổi, Thủy Nguyên, Hải Phòng) được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt, vàng da tăng nhanh, nước tiểu vàng sẫm, phân nhạt màu. Đây là những dấu hiệu điển hình của vàng da ứ mật, tuy nhiên rất dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý gan thông thường nếu không được thăm khám tại cơ sở chuyên khoa Nhi.

Qua thăm khám kỹ lưỡng và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi có men gan tăng cao, bilirubin trực tiếp tăng rõ rệt, kèm theo rối loạn đông máu – cho thấy bệnh đã diễn tiến nặng và ảnh hưởng toàn thân. Kết quả chụp MRI đường mật (MRCP) xác định bệnh nhi mắc nang ống mật chủ, một dị tật bẩm sinh của đường mật. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn tới viêm đường mật tái diễn, xơ gan, suy gan, thậm chí ung thư đường mật về lâu dài.

Nang ống mật chủ gây vàng da ở trẻ. Ảnh minh họa/nguồn SKĐS

Việc chẩn đoán sớm, chính xác bằng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại đóng vai trò quyết định trong lựa chọn phương pháp điều trị và tiên lượng cho trẻ.

Sau giai đoạn điều trị nội khoa nhằm ổn định tình trạng viêm, điều chỉnh rối loạn đông máu, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt nang đường mật và nối mật – ruột. Đây là một trong những phẫu thuật phức tạp nhất trong Ngoại Nhi, đặc biệt khó khăn khi thực hiện trên trẻ nhỏ đã có biến chứng. Ca mổ đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm sâu về giải phẫu gan mật trẻ em, kíp gây mê hồi sức Nhi chuyên sâu, hệ thống trang thiết bị nội soi hiện đại cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Ca phẫu thuật đã được tiến hành an toàn, chính xác, nang đường mật được cắt bỏ hoàn toàn, lưu thông mật được tái lập sinh lý bằng nối mật – ruột. Sau mổ, bệnh nhi hồi phục tốt, các chỉ số lâm sàng và xét nghiệm cải thiện rõ rệt, sức khỏe ổn định và đã được xuất viện trong niềm vui, sự xúc động của gia đình.

Từ ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh: Vàng da kéo dài, phân nhạt màu, nước tiểu sẫm ở trẻ nhỏ không phải là biểu hiện sinh lý; Cần đưa trẻ đi thăm khám sớm tại bệnh viện chuyên khoa Nhi để xác định đúng nguyên nhân; Các bệnh lý gan mật bẩm sinh hoàn toàn có thể điều trị triệt để nếu được chẩn đoán sớm và can thiệp đúng thời điểm.

Thành công của ca phẫu thuật tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn cao, kinh nghiệm điều trị chuyên sâu các bệnh lý gan mật phức tạp ở trẻ em của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Sản nhi Hải Phòng, đồng thời mang lại cơ hội điều trị an toàn, hiệu quả ngay tại địa phương, giúp nhiều gia đình yên tâm chăm sóc sức khỏe cho con em mình.