Phẫu thuật điều trị dị dạng phổi bẩm sinh hiếm gặp ở trẻ em

Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa thực hiện phẫu thuật thành công một bệnh nhi 10 tháng tuổi, cân nặng 8,5 kg được phát hiện bất thường nang tuyến phổi bẩm sinh từ tuần thai thứ 18 qua siêu âm tiền sản.

Kết quả khảo sát CT Scan sau sinh cho thấy tình trạng phổi biệt trí nằm ở thùy dưới phổi trái. Sau khi được đánh giá toàn diện tiền phẫu bởi đội ngũ bác sĩ gây mê, phẫu thuật viên và hội chẩn chuyên khoa hô hấp, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt thùy dưới phổi trái.

Chìa khóa quan trọng nhất là chiến lược quản lý đường thở trong gây mê. Đây là thách thức lớn đặc biệt đối với trẻ nhũ nhi, cân nặng dưới 10 kg.

Nội soi điều trị dị dạng phổi bẩm sinh - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khoa Gây mê hồi sức cẩn thận lên kế hoạch, chuẩn bị kỹ lưỡng và kiểm soát chặt chẽ quy trình thông khí lựa chọn một bên phổi, chúng tôi lựa chọn thông khí phổi phải để đảm bảo mục tiêu vừa cung cấp đủ oxy, giữ huyết động ổn định, bảo vệ phổi lành vừa tạo khoảng phẫu trường rộng giúp phẫu thuật viên thực hiện nhanh hơn, ít chảy máu hơn.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, cuộc mổ diễn ra thuận lợi, kiểm soát tốt hô hấp, tuần hoàn. Em được rút ống nội khí quản ngay ngày đầu sau mổ và xuất viện sau 5 ngày. Bệnh nhi hồi phục tốt, hô hấp hoàn toàn tự nhiên với khí trời, sinh hiệu ổn định, không có dấu hiệu nhiễm trùng, bú tốt và sinh hoạt bình thường.

Sự thành công của ca phẫu thuật này có được nhờ sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ gây mê - ngoại lồng ngực - hồi sức sau mổ. Trong đó việc chẩn đoán sớm nhờ siêu âm tiền sản và năng lực quản lý đường thở ở trẻ nhỏ (đặc biệt là trẻ nhũ nhi) cũng đóng vai trò quan trọng.

