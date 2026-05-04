Phẫu thuật điều trị dị dạng phổi bẩm sinh hiếm gặp ở trẻ em

Chìa khóa quan trọng nhất là chiến lược quản lý đường thở trong gây mê. Đây là thách thức lớn đặc biệt đối với trẻ nhũ nhi, cân nặng dưới 10 kg.

Thúy Nga

Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa thực hiện phẫu thuật thành công một bệnh nhi 10 tháng tuổi, cân nặng 8,5 kg được phát hiện bất thường nang tuyến phổi bẩm sinh từ tuần thai thứ 18 qua siêu âm tiền sản.

Kết quả khảo sát CT Scan sau sinh cho thấy tình trạng phổi biệt trí nằm ở thùy dưới phổi trái. Sau khi được đánh giá toàn diện tiền phẫu bởi đội ngũ bác sĩ gây mê, phẫu thuật viên và hội chẩn chuyên khoa hô hấp, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt thùy dưới phổi trái.

Nội soi điều trị dị dạng phổi bẩm sinh - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khoa Gây mê hồi sức cẩn thận lên kế hoạch, chuẩn bị kỹ lưỡng và kiểm soát chặt chẽ quy trình thông khí lựa chọn một bên phổi, chúng tôi lựa chọn thông khí phổi phải để đảm bảo mục tiêu vừa cung cấp đủ oxy, giữ huyết động ổn định, bảo vệ phổi lành vừa tạo khoảng phẫu trường rộng giúp phẫu thuật viên thực hiện nhanh hơn, ít chảy máu hơn.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, cuộc mổ diễn ra thuận lợi, kiểm soát tốt hô hấp, tuần hoàn. Em được rút ống nội khí quản ngay ngày đầu sau mổ và xuất viện sau 5 ngày. Bệnh nhi hồi phục tốt, hô hấp hoàn toàn tự nhiên với khí trời, sinh hiệu ổn định, không có dấu hiệu nhiễm trùng, bú tốt và sinh hoạt bình thường.

Sự thành công của ca phẫu thuật này có được nhờ sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ gây mê - ngoại lồng ngực - hồi sức sau mổ. Trong đó việc chẩn đoán sớm nhờ siêu âm tiền sản và năng lực quản lý đường thở ở trẻ nhỏ (đặc biệt là trẻ nhũ nhi) cũng đóng vai trò quan trọng.

Bé 22 tháng tuổi bị chó cắn tổn thương nghiêm trọng vùng mặt

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vừa cấp cứu kịp thời giữ lại khuôn mặt cho bé gái 22 tuổi ở Ninh Bình bị chó cắn tổn thương nghiệm trọng.

Ê-kíp cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 22 tháng tuổi bị chó cắn, nhập viện trong trạng thái hoảng loạn, quấy khóc do đau đớn và chảy máu nhiều, khuôn mặt bệnh nhi xuất hiện nhiều vết thương phức tạp do chó cắn, gây tổn thương về thể chất và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý.

ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang, khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ, khó khăn lớn nhất trong quá trình điều trị là bệnh nhi nhỏ tuổi tinh thần hoảng loạn, đau nhiều, không hợp tác trong quá trình thăm khám, khiến việc đánh giá tổn thương và kiểm soát chảy máu gặp trở ngại.

Cứu sống hai mẹ con sản phụ bị rau bong non nguy kịch

Ca mổ cấp cứu thành công tại Nghệ An giúp sản phụ và thai nhi thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, nhấn mạnh vai trò của phát hiện sớm.

Ngày 29/4, thông tin từ Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp rau bong non ở thai 32 tuần 4 ngày, cứu sống cả mẹ và con.

Trước đó, sản phụ L.T.K.H (26 tuổi) nhập viện trong tình trạng thai 32 tuần 4 ngày, ra máu đỏ tươi đường âm đạo, kèm cơn co tử cung dồn dập. Thai nhi ước nặng khoảng 1,5kg.

Cấp cứu bé 9 tháng tuổi sặc bóng đèn LED trong phế quản

Bệnh viện Nhi đồng 1 thành công lấy bóng đèn LED trong phế quản bé 9 tháng tuổi, cảnh báo nguy hiểm của dị vật đường thở ở trẻ nhỏ.

Bệnh viện Nhi đồng 1 đã xử trí thành công một trường hợp dị vật đường thở nằm sâu trong phế quản gốc phải của bé nhỏ 9 tháng tuổi là một bóng đèn LED.

Bệnh nhi là bé N.K.N (9 tháng tuổi, Đồng Tháp) đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 vì ho nhiều trong 2 ngày. Tại tuyến trước, hình ảnh X-quang phát hiện bất thường, theo dõi có dị vật đường thở nên bé được chuyển thẳng lên Bệnh viện Nhi Đồng 1. Điều đáng nói là gia đình không ghi nhận rõ thời điểm bé ngậm và sặc dị vật, cũng không rõ loại dị vật là gì.

