Phát hiện xe ô tô vận chuyển 950kg lợn hơi không có giấy chứng nhận kiểm dịch

Lực lượng chức năng Cao Bằng vừa phát hiện xe ô tô vận chuyển 950 kg lợn hơi không có giấy chứng nhận kiểm dịch, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch tả lợn Châu Phi.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng, vào khoảng 11h, ngày 9/4/2026, tại địa phận xã Bạch Đằng, Đội Quản lý thị trường số 1 đã phát hiện xe tải vận chuyển 9 con lợn có tổng trọng lượng 950 kg không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Số lợn này đang trên đường vào tỉnh Cao Bằng để tiêu thụ, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch tả lợn Châu Phi.

Lực lượng chức năng phát hiện đàn lợn không nguồn gốc, xuất xứ đang chuẩn bị đi tiêu thụ/ Ảnh dms

Tại thời điểm kiểm tra, Đội QLTT số 1 phát hiện các xe ô tô tải mang biển kiểm soát 97A -100.71 do lái xe H.M.T, trú tại xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên điều khiển đang trên đường vận chuyển 9 con lợn vào địa bàn tỉnh Cao Bằng để tiêu thụ. Lái xe khai nhận thu mua số lợn trên từ xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên chở vào tỉnh Cao Bằng để bán kiếm lời. Đồng thời, không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ; không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển vào địa bàn tỉnh.

Đội QLTT số 1 tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện; phối hợp với Chi cục Chăn nuôi tỉnh thực hiện cách ly và lấy mẫu máu để xét nghiệm virus dịch tả lợn Châu Phi. Đồng thời, tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian dịch bệnh có diễn biến phức tạp, Đội QLTT số 1 tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên nắm tình hình địa bàn, tuần tra, kiểm soát có hiệu quả để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, giết mổ, buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi tới sức khỏe con người thế nào?

Virus tả lợn Châu Phi (ASFV) tuy không trực tiếp lây sang người, nhưng lại khiến lợn mắc phải các bệnh khác nguy hiểm cho con người.

Do khả năng sinh tồn của loại virus gây bệnh cao, nên dịch có xu hướng lây lan rất nhanh. Tuy nhiên bệnh dịch tả lợn Châu Phi không lây lan sang người, không có mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe con người. Nhưng lợn mắc bệnh dịch tả Châu Phi có nguy cơ cao mắc các bệnh khác như tai xanh, cúm, thương hàn...

Những bệnh như tai xanh, cúm, thương hàn... mới gây nguy hiểm cho con người, gây ra rối loạn tiêu hóa khi người ăn phải tiết canh hay thịt lợn bệnh chưa được nấu chín.

Đặc biệt khi bị bệnh tai xanh, vi khuẩn liên cầu trú ngụ trong miệng, mũi của lợn sẽ phát triển, nếu người có vết thương hở tiếp xúc với lợn sẽ bị vi khuẩn xâm nhập và gây bệnh. Khi bị nhiễm khuẩn người bệnh có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn, xuất huyết một số nơi trên cơ thể, ngoài ra có một số trường hợp xuất hiện các triệu chứng nhiễm độc đường tiêu hóa, nặng hơn có thể bị viêm màng não.

Dịch tả lợn Châu Phi hiện lây lan nhanh và chưa có dấu hiệu thuyên giảm, bệnh chưa có biện pháp phòng chống đặc hiệu cho nên mọi người cần chủ động phòng chống dịch bằng các biện pháp sinh học. Bệnh không gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, tuy nhiên có thể gây hay gián tiếp qua các bệnh khác. Nên chủ động ăn chín uống sôi đảm bảo vệ sinh, không sử dụng thực phẩm có nguồn gốc không rõ ràng để đảm bảo sức khỏe.

Mời độc giả xem video Rắn giun chỉ gần như mù nhưng vẫn là sát thủ săn mồi dưới lòng đất