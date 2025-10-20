Kỳ dị hai xác ướp Chile mặc váy tẩm độc màu đỏ

Mới đây, "hot girl bắn súng" Phí Thanh Thảo “gây bão” mạng khi khoe những khoảnh khắc tập luyện đầy năng lượng, rạng ngời của một vận động viên chuyên nghiệp.
Theo phong thủy, người mệnh Thủy trồng đúng cây hợp mệnh sẽ hút tài lộc, giữ của, giúp vận khí hanh thông, tài chính ổn định và sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ.
Trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 30 năm Suzuki tại Việt Nam và ra mắt Fronx mới, thương hiệu Nhật Bản cũng trưng bày mẫu xe thuần điện Suzuki eVitara.
Bốn quả bom lượn UMPK được thả từ máy bay Su-34, nhưng chỉ có một quả trúng mục tiêu; có thể Ukraine đã tiếp tục tìm được cách áp chế điện tử bom lượn của Nga.
Nữ cosplayer Nguyễn Hữu Kiều Oanh vừa khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi bất ngờ chia sẻ hình ảnh bên cây đàn tranh truyền thống.
Thời gian tới, 3 con giáp này được cát tinh chiếu mệnh nên tài lộc vô biên, sự nghiệp thăng tiến.
Bình Liêu (Quảng Ninh) vào mùa cỏ lau trắng muốt, khung cảnh nên thơ giữa đại ngàn khiến du khách và giới mê chụp ảnh không thể ngồi yên.
Một số khu "đất vàng" trung tâm TP HCM bỏ hoang lâu năm đang được cải tạo đưa vào khai thác. Hai trong số này do tập đoàn nước ngoài xây dựng với quy mô lớn.
Emiru - nữ streamer kiêm cosplayer nổi tiếng, bất ngờ bị một người đàn ông vượt rào, cố gắng cưỡng hôn ngay giữa buổi gặp gỡ fan.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân cố gắng làm việc để đạt được thành công, tài vận đi lên.
Nổi tiếng với phong cách thời trang quyến rũ, hot girl Instagram Trà Hạ Ly luôn biết cách khiến khán giả thích thú qua từng khung hình.
Dinh thự của TP Cần Thơ tại TP Cần Thơ xây trên diện tích 1.000 m2, màu trắng chủ đạo và được chạm trổ hoa văn cầu kỳ theo lối kiến trúc cổ điển.
Một chiếc chìa khóa Thời Trung cổ tuyệt đẹp được phát hiện tại Vương quốc Anh, hé lộ nhiều thông tin lịch sử thú vị.
Mạng xã hội đang "bùng nổ" với đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Louis Phạm có hành động thân mật với một chàng trai lạ trong không gian riêng tư.
Giữa lòng Peru, một công trình cổ xưa với những hoa văn điêu khắc kỳ bí khiến giới khảo cổ sửng sốt, mở ra góc nhìn mới về nền văn minh Inca.
Tỏi đen được xem là thực phẩm vàng cho sức khỏe, nhưng nếu dùng không đúng cách hoặc quá liều có thể gây phản tác dụng, ảnh hưởng cơ thể.
Xuất hiện tại sự kiện TikTok Awards Việt Nam 2025 tối 18/10, Ánh Viên khiến dân mạng chú ý vì màn lột xác quá đỗi xịn xò.
Không cần bay tận Jeju, du khách vẫn có thể ngắm đồi cỏ hồng rực rỡ giữa cao nguyên Mộc Châu – điểm check-in lãng mạn, đẹp như tranh trong mùa thu này.
Từ những ngày chật vật mưu sinh đến khi cùng nhau xây dựng sự nghiệp vững chắc, Thu Trang – Tiến Luật hiện có tình yêu giản dị nhưng sâu sắc, bền bỉ.
Quân đội Nga đang cắt đứt tuyến đường tiếp vận của của quân phòng thủ Ukraine tại Myrnohrad khỏi Pokrovsk; tình hình thành phố đang hỗn loạn.