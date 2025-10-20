Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kỳ dị hai xác ướp Chile mặc váy tẩm độc màu đỏ

Kho tri thức

Kỳ dị hai xác ướp Chile mặc váy tẩm độc màu đỏ

Các chuyên gia khảo cổ bất ngờ tìm thấy xác ướp Chile mặc váy tẩm độc màu đỏ. Đây là có thể là bằng chứng về nghi lễ độc đáo của người Inca.

Thiên Đăng
Khi tiến hành khai quật tại miền Bắc Chile, các chuyên gia đến từ Đại học Tarapacá ở Chile bất ngờ tìm thấy ngôi mộ cổ kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Tarapacá.
Khi tiến hành khai quật tại miền Bắc Chile, các chuyên gia đến từ Đại học Tarapacá ở Chile bất ngờ tìm thấy ngôi mộ cổ kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Tarapacá.
Trong ngôi mộ này chứa hai xác ướp cô gái Chile, đã mất cách đây khoảng 500 đến 600 năm trước. Ảnh: @Đại học Tarapacá.
Trong ngôi mộ này chứa hai xác ướp cô gái Chile, đã mất cách đây khoảng 500 đến 600 năm trước. Ảnh: @Đại học Tarapacá.
Hai cô gái này có độ tuổi khoảng từ 9 tới 18. Điều gây sốc nhất là xác ướp hai cô gái này mặc váy tẩm độc màu đỏ. Ảnh: @Đại học Tarapacá.
Hai cô gái này có độ tuổi khoảng từ 9 tới 18. Điều gây sốc nhất là xác ướp hai cô gái này mặc váy tẩm độc màu đỏ. Ảnh: @Đại học Tarapacá.
Váy của họ chứa chu sa, một loại khoáng chất cực độc có nguồn gốc từ quặng thủy ngân. Ảnh: @Đại học Tarapacá.
Váy của họ chứa chu sa, một loại khoáng chất cực độc có nguồn gốc từ quặng thủy ngân. Ảnh: @Đại học Tarapacá.
Liệu hai cô gái trẻ này có phải là nạn nhân của nghi lễ hiến tế capacocha, hay Qhapaq Hucha? Ảnh: @Đại học Tarapacá.
Liệu hai cô gái trẻ này có phải là nạn nhân của nghi lễ hiến tế capacocha, hay Qhapaq Hucha? Ảnh: @Đại học Tarapacá.
Các nhà nghiên cứu cũng đưa ra giả thuyết khác rằng, nếu người Inca biết về đặc tính độc hại của chất này, họ có thể rắc nó như một biện pháp răn đe, hoặc trừng phạt những kẻ đào trộm mộ, bởi việc hít phải bụi chu sa có thể gây ngộ độc thủy ngân. Ảnh: @Wikipedia.
Các nhà nghiên cứu cũng đưa ra giả thuyết khác rằng, nếu người Inca biết về đặc tính độc hại của chất này, họ có thể rắc nó như một biện pháp răn đe, hoặc trừng phạt những kẻ đào trộm mộ, bởi việc hít phải bụi chu sa có thể gây ngộ độc thủy ngân. Ảnh: @Wikipedia.
Trong nghiên cứu của mình, các nhà nghiên cứu viết rằng, việc sử dụng chu sa đã được ghi nhận rộng rãi tại các địa điểm khảo cổ ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: @Getty.
Trong nghiên cứu của mình, các nhà nghiên cứu viết rằng, việc sử dụng chu sa đã được ghi nhận rộng rãi tại các địa điểm khảo cổ ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: @Getty.
Ví dụ, việc sử dụng chu sa đã được ghi nhận trong kiến ​​trúc và nghệ thuật La Mã, cũng như trong hài cốt và hiện vật của con người từ Thời Kỳ Đồ Đá Mới/Đồ Đồng (năm 5.400–4.100 năm Trước Công Nguyên) trên Bán đảo Iberia. Ảnh: @Getty.
Ví dụ, việc sử dụng chu sa đã được ghi nhận trong kiến ​​trúc và nghệ thuật La Mã, cũng như trong hài cốt và hiện vật của con người từ Thời Kỳ Đồ Đá Mới/Đồ Đồng (năm 5.400–4.100 năm Trước Công Nguyên) trên Bán đảo Iberia. Ảnh: @Getty.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thiên Đăng - (Theo ancientpages)
Thiên Đăng
(Theo ancientpages)
#xác ướp #Chile #tẩm độc #màu đỏ #chu sa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT