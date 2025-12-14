Hà Nội

Sống Khỏe

Nghi ngộ độc bánh mì, 36 người nhập viện tại Lâm Đồng

Nhiều người dân tại Lâm Đồng phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cùng một tiệm ở phường Phan Thiết.

Bảo Giang

Ngày 14/12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương vừa ghi nhận nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện An Phước và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Theo thông tin ban đầu, từ chiều 12/12, nhiều người dân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, kèm theo sốt. Trước diễn biến bất thường, các cơ sở y tế đã báo cáo Sở Y tế để phối hợp xử lý.

h3.jpg
Khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Ngay sau đó, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng đã cử đoàn công tác xuống các bệnh viện ghi nhận tình hình, điều tra dịch tễ. Qua khai thác ban đầu, hầu hết bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mì tại cùng một tiệm trên địa bàn phường Phan Thiết trước khi xuất hiện triệu chứng.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm liên quan gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Dự kiến, kết quả sẽ có vào ngày 15/12.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục theo dõi sức khỏe các bệnh nhân và sẽ thông tin chính thức sau khi có kết luận.

Đến chiều 14/12, ghi nhận khoảng 36 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc bánh mì. Trong đó, 19 người đang được điều trị nội trú, các trường hợp còn lại đã ổn định và được xuất viện.

