Phẫu thuật nội soi thành công cho trẻ bị viêm ruột thừa cấp tính

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên vừa kịp thời chẩn đoán và phẫu thuật nội soi điều trị thành công ca viêm ruột thừa cấp cho bệnh nhi N.T.L (11 tuổi), trú tại Cẩm Thành, phường Phong Cốc. Ca mổ kịp thời vừa ngăn biến chứng, giúp bệnh nhi phục hồi nhanh chóng và sớm trở lại với việc học tập.

Nguy cơ vỡ ruột thừa, viêm phúc mạc nguy hiểm

Theo đó, ngày 01/03/2026, Bệnh nhi N.T.L nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng hố chậu phải tăng dần, kèm theo biểu hiện sốt nhẹ và buồn nôn. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng (siêu âm bụng, xét nghiệm máu), các bác sĩ đã chẩn đoán xác định viêm ruột thừa cấp.

Nhận định đây là trường hợp cần can thiệp ngoại khoa kịp thời để tránh biến chứng vỡ ruột thừa gây viêm phúc mạc nguy hiểm, kíp trực đã nhanh chóng hội chẩn và chỉ định phẫu thuật bằng phương pháp mổ nội soi.

Ca phẫu thuật được ê-kíp bác sĩ của bệnh viện thực hiện nhanh chóng và thuận lợi. Nhờ áp dụng phương pháp mổ nội soi, bệnh nhi ít đau sau mổ, vết mổ nhỏ, hạn chế nhiễm trùng và thời gian hồi phục nhanh. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhi ổn định, tỉnh táo, ăn uống và sinh hoạt dần trở lại bình thường.

Khác với phương pháp mổ hở truyền thống, phẫu thuật nội soi tại đơn vị mang lại nhiều lợi ích cho các bệnh nhi nhỏ tuổi:

Ít đau: Vết mổ nhỏ, giúp trẻ ít đau đớn sau mổ.

Thẩm mỹ cao: Vết sẹo rất nhỏ, gần như không để lại dấu vết sau một thời gian.

Hồi phục nhanh: Trẻ có thể vận động nhẹ nhàng và ăn uống lại sớm, rút ngắn thời gian nằm viện.

An toàn: Quan sát rõ ràng các cơ quan trong ổ bụng qua màn hình camera độ nét cao, hạn chế tối đa tổn thương các mô lân cận.

Viêm ruột thừa ở trẻ em thường có diễn biến rất nhanh và đôi khi khó phân biệt với các cơn đau bụng thông thường. Các bậc phụ huynh cần lưu ý khi trẻ có các dấu hiệu: Đau bụng âm ỉ vùng quanh rốn, sau đó khu trú về phía bụng dưới bên phải; Trẻ biếng ăn, buồn nôn hoặc nôn; Có thể kèm theo sốt nhẹ hoặc tiêu chảy.

“Khi thấy trẻ có dấu hiệu đau bụng bất thường, cha mẹ không nên tự ý cho trẻ uống thuốc giảm đau hay thuốc kháng sinh tại nhà mà cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời”, các bác sĩ khuyến cáo.

Lưu ý cần thiết khi nghi ngờ con viêm ruột thừa

Theo BSCK I Trần Quốc Vĩnh, Khoa Hồi sức - Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang, viêm ruột thừa cấp tính ở trẻ em là một tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Tuy nhiên, việc chẩn đoán viêm ruột thừa ở trẻ thường khó khăn hơn so với người lớn. Vì vậy, khi thấy trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc viêm ruột thừa, phụ huynh cần phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.

BSCK I Trần Quốc Vĩnh phân tích, chẩn đoán viêm ruột thừa ở trẻ em khá phức tạp, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Việc khám và theo dõi diễn tiến lâm sàng là yếu tố quan trọng trong chẩn đoán và quyết định phẫu thuật. Trong 90% trường hợp, ruột thừa nằm ở hố chậu phải.

Viêm ruột thừa được phân thành hai loại: Viêm ruột thừa chưa biến chứng và viêm ruột thừa có biến chứng.

Triệu chứng đau bụng: Đau ở vùng thượng vị hoặc quanh rốn, sau đó lan xuống hố chậu phải.

Sốt nhẹ từ 37,5°C đến 38,5°C là tình trạng thường gặp, trong khi sốt cao thường xuất hiện khi viêm ruột thừa có biến chứng.

Triệu chứng khác: Nôn, buồn nôn, chán ăn hoặc bỏ bú, tiêu chảy, cảm giác mót rặn.

Rối loạn tiểu tiện: Tiểu lắt nhắt, tiểu buốt, thường gặp trong trường hợp viêm ruột thừa ở tiểu khung khi ruột thừa viêm gây kích thích bàng quang.

Nguyên tắc điều trị viêm ruột thừa cấp tính ở trẻ em bao gồm hồi sức khi có biến chứng và phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa.

Hồi sức nội khoa bao gồm: Chống sốc, bù nước và điện giải, hạ sốt, giảm đau, sử dụng kháng sinh và đặt ống thông dạ dày để dẫn lưu nếu có biến chứng tắc ruột, cùng với việc ngừng ăn uống tạm thời.

Phương pháp được áp dụng để điều trị viêm ruột thừa cấp tính thường là cắt bỏ phần ruột thừa bị viêm, với hai hình thức phẫu thuật chính:

Phẫu thuật nội soi có nhiều ưu điểm như khả năng quan sát toàn bộ ổ bụng, giúp loại trừ các chẩn đoán phân biệt, vết mổ nhỏ, ít gây đau, giảm biến chứng và thời gian nằm viện ngắn hơn so với phương pháp mổ hở.

Phương pháp mổ hở được áp dụng khi bệnh nhân chống chỉ định với phẫu thuật nội soi.

Viêm ruột thừa chưa có biến chứng: Tiến hành phẫu thuật cắt ruột thừa.

Viêm phúc mạc ruột thừa: Cắt bỏ ruột thừa, rửa sạch ổ bụng và có thể đặt dẫn lưu ổ bụng nếu cần.

Áp xe ruột thừa: Dẫn lưu ổ áp xe và cắt ruột thừa (nếu có thể tìm thấy).

Phẫu thuật trì hoãn được chỉ định trong trường hợp có đám quánh ruột thừa hoặc khi bệnh nhân có bệnh lý nội khoa nặng đi kèm, chưa đủ điều kiện để phẫu thuật. Khi đó, bệnh nhân sẽ được sử dụng kháng sinh kết hợp dẫn lưu dưới hướng dẫn của siêu âm hoặc chụp cắt lớp vi tính. Phẫu thuật sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp.

"Viêm ruột thừa ở trẻ em là một bệnh lý có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của trẻ, đặc biệt trong trường hợp viêm cấp tính. Vì vậy, khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ viêm ruột thừa, cha mẹ lưu ý: Tạm thời không cho trẻ ăn uống nhiều; Không tự ý cho trẻ dùng thuốc giảm đau; Nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám và can thiệp y tế kịp thời", BSCK I Trần Quốc Vĩnh lưu ý.

