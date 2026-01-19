Cứu sống người bệnh 69 tuổi nhờ phẫu thuật khối u lớn sau phúc mạc

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cứu sống người bệnh cao tuổi nhờ phẫu thuật cắt bỏ khối u lớn sau phúc mạc.

Người bệnh nữ 69 tuổi (Hải Phòng) được chẩn đoán u sau phúc mạc kích thước khoảng 20cm. Trước đó, người bệnh đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng và sau đó quyết định chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để được điều trị chuyên sâu.

Hình ảnh phim chụp khối u kích thước 20cm của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau khi thăm khám, hội chẩn và đánh giá kỹ lưỡng bằng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u sau phúc mạc.

Đây là ca mổ phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, do khoang sau phúc mạc rộng, khối u thường phát triển âm thầm trong thời gian dài, dễ chèn ép mạch máu lớn, thận, ruột và hệ thần kinh.

Ca phẫu thuật được PGS.TS Lê Tư Hoàng, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp. Theo PGS.TS Lê Tư Hoàng, nhờ kinh nghiệm xử trí nhiều ca tương tự, ê-kíp đã xây dựng kế hoạch mổ cụ thể, lựa chọn đường mổ dưới sườn trái, ưu tiên giải phóng và bảo tồn các cơ quan quan trọng.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ sử dụng các thiết bị và kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là dao hàn mạch, dao mổ siêu âm kết hợp siêu âm trong mổ để phân tích, tách khối u khỏi các cấu trúc quan trọng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các mạch máu lớn, giúp ca mổ diễn ra an toàn.

PGS.TS Lê Tư Hoàng – Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu và kíp phẫu thuật u sau phúc mạc - Ảnh BVCC

Theo các chuyên gia, phẫu thuật u sau phúc mạc kích thước lớn luôn được xếp vào nhóm phẫu thuật khó trong ngoại khoa, bởi khối u thường nằm sâu, bám sát hoặc đè đẩy các mạch máu lớn, thận, ruột và hệ thần kinh. Chỉ một sai sót nhỏ trong quá trình bóc tách cũng có thể gây chảy máu ồ ạt, đe dọa tính mạng người bệnh.

PGS.TS Lê Tư Hoàng – Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu thăm khám sau phẫu thuật cho người bệnh - Ảnh BVCC

Với kinh nghiệm chuyên sâu và tay nghề cao, ê-kíp phẫu thuật đã làm chủ toàn bộ ca mổ, từ lựa chọn đường mổ tối ưu, kiểm soát hệ thống mạch máu nuôi khối u, đến bóc tách tỉ mỉ từng cấu trúc quan trọng.

Việc kết hợp thiết bị hiện đại, dao hàn mạch và siêu âm trong mổ giúp ê-kíp chủ động xử trí các tình huống khó, hạn chế tối đa mất máu và bảo tồn các cơ quan, qua đó đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Niềm vui của bác sĩ và người bệnh sau ca phẫu thuật thành công - Ảnh BVCC