Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bằng chứng công nghệ cung tên sớm hơn 20.000 năm trong hang động Sibudu

Kho tri thức

Bằng chứng công nghệ cung tên sớm hơn 20.000 năm trong hang động Sibudu

Các nhà khảo cổ phát hiện đầu mũi tên đá có keo dán, chứng tỏ người tiền sử đã phát triển kỹ thuật chế tạo vũ khí tinh xảo từ hơn 64.000 năm trước.

Thiên Đăng - (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật ở hang động Sibudu gần KwaZulu-Natal ở Nam Phi, các chuyên gia đến từ trường Đại học Johannesburg bất ngờ tìm thấy các vật thể lạ. Ảnh: @Đại học Johannesburg.
Khi tiến hành khai quật ở hang động Sibudu gần KwaZulu-Natal ở Nam Phi, các chuyên gia đến từ trường Đại học Johannesburg bất ngờ tìm thấy các vật thể lạ. Ảnh: @Đại học Johannesburg.
Đó là những đầu mũi tên cổ, ước tính có niên đại lên tới 64.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Johannesburg.
Đó là những đầu mũi tên cổ, ước tính có niên đại lên tới 64.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Johannesburg.
Các chuyên gia giải thích rằng, những đầu mũi tên này được làm từ nhiều loại đá lửa khác nhau. Ảnh: @Đại học Johannesburg.
Các chuyên gia giải thích rằng, những đầu mũi tên này được làm từ nhiều loại đá lửa khác nhau. Ảnh: @Đại học Johannesburg.
Sử dụng công nghệ phát quang kích thích quang học (OSL), nhóm chuyên gia tìm thấy có vết máu động vật dính trên các đầu mũi tên đá này. Ảnh: @Đại học Johannesburg.
Sử dụng công nghệ phát quang kích thích quang học (OSL), nhóm chuyên gia tìm thấy có vết máu động vật dính trên các đầu mũi tên đá này. Ảnh: @Đại học Johannesburg.
Sự hiện diện của cặn keo có nguồn gốc từ cây cối trên đầu mũi tên cũng cho thấy rằng, những đầu mũi tên bằng đá này đã từng được dán vào thân mũi tên. Ảnh: @Đại học Johannesburg.
Sự hiện diện của cặn keo có nguồn gốc từ cây cối trên đầu mũi tên cũng cho thấy rằng, những đầu mũi tên bằng đá này đã từng được dán vào thân mũi tên. Ảnh: @Đại học Johannesburg.
Sự tồn tại của keo dán cho thấy, con người tiền sử có thể tạo ra các công cụ phức tạp bằng cách kết hợp các vật liệu khác nhau. Đây là một hành vi đòi hỏi trình độ tư duy cao. Ảnh: @Đại học Johannesburg.
Sự tồn tại của keo dán cho thấy, con người tiền sử có thể tạo ra các công cụ phức tạp bằng cách kết hợp các vật liệu khác nhau. Đây là một hành vi đòi hỏi trình độ tư duy cao. Ảnh: @Đại học Johannesburg.
Phát hiện này cho thấy người tiền sử đã biết sử dụng công nghệ cung tên sớm hơn ít nhất 20.000 năm so với nhận định trước đây. Ảnh: @Đại học Johannesburg.
Phát hiện này cho thấy người tiền sử đã biết sử dụng công nghệ cung tên sớm hơn ít nhất 20.000 năm so với nhận định trước đây. Ảnh: @Đại học Johannesburg.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng - (Theo arkeolojikhaber)
#Mũi tên #hang động #cung tên #săn bắt #động vật #đá lửa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT