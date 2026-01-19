Bằng chứng công nghệ cung tên sớm hơn 20.000 năm trong hang động Sibudu

Tài liệu nội bộ từ đại lý cho thấy, hai mẫu xe lâu đời nhất của Mazda là CX-3 và Mazda2 sẽ ngừng sản xuất vào 2026 sau khi có mặt trên thị trường hơn 10 năm.
TikToker Phanh Nè mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải loạt ảnh bikini đi biển bên người yêu.
Tại Tokyo Auto Salon 2026, Honda Civic Type R ARTA GT đã chính thức được ra mắt, đánh dấu sự hợp tác giữa Honda và đội đua Autobacs Racing Team Aguri (ARTA).
Hàn Hằng gây chú ý khi diện áo dài truyền thống với thần thái nền nã, gương mặt tươi tắn và vóc dáng thon gọn dù vừa trải qua hành trình làm mẹ.
Xuất hiện tại một đêm nhạc với không gian được dàn dựng hoành tráng, Đặng Thu Huyền nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Gây chú ý với loạt ảnh dạo phố mới, Ngọc Trinh mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động khi theo đuổi phong cách athleisure khỏe khoắn.
Apple bất ngờ chọn Google Gemini thay vì ChatGPT cho Siri mới, hé lộ sự thay đổi lớn trong chiến lược AI và cuộc đua mô hình nền tảng toàn cầu.
Một hóa thạch hộp sọ khủng long có sừng (ceratopsian) tìm thấy ở Hungary cung cấp bằng chứng về loài này từng sinh sống ở châu Âu vào kỷ Phấn Trắng muộn.
Dù phân khúc sedan hạng trung đang dần thu hẹp tại nhiều thị trường, một bản dựng kỹ thuật số mới đây của Mazda6 thế hệ mới đã thu hút sự chú ý của người dùng.
Hot girl TikTok Bảo Khuyên Susan diện áo thi đấu bóng đá phối cùng quần short jeans năng động, khéo léo tôn vòng eo thon gọn cùng vóc dáng săn chắc.
Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Trang Pháp khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi “lột xác” với mái tóc ngắn nhuộm tông hồng nhạt đầy cá tính.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ có thể đưa ra quyết định thông minh, sự nghiệp tấn tới và quen biết rộng.
Loạt ảnh mới của Elly Trần gây chú ý với nhan sắc mịn màng, đường nét hài hòa đến mức được ví như “sản phẩm AI”.
Biệt thự Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên mua cho bố mẹ tại Mỹ nằm trên khu đất rộng, bao quanh là mảng xanh, mang vẻ đẹp cổ điển và sang trọng.
Một tu viện Byzantine hoàn chỉnh được phát hiện dưới lớp cát sa mạc ở miền Nam Ai Cập gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Loạt ảnh mới được chia sẻ trên mạng xã hội của Huyền Baby nhanh chóng thu hút sự chú ý khi người đẹp khoe trọn vóc dáng gợi cảm tại bãi biển.
Các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt khỉ cùng đồ tùy táng, chứng minh sự coi trọng của quân đội La Mã dành cho loài khỉ đuôi dài trong cổ đại.
Giữa hoàng hôn và màn đêm, chim cú muỗi (họ Caprimulgidae) âm thầm xuất hiện như những bóng ma bay lượn trong không trung yên tĩnh.
Renault Filante 2026 là mẫu SUV dựa trên nền tảng CMA, được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe chủ lực của thương hiệu Pháp tại thị trường Hàn Quốc cũng như châu Âu.
Mới đây, Kaity Nguyễn cũng gia nhập đường đua khi đăng tải bức ảnh selfie từ khoảng 10 năm trước.
Gan giữ vai trò thải độc và chuyển hóa quan trọng. Một số loại trái cây khô giàu chất xơ, chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ gan khỏe mạnh nếu dùng đúng cách.