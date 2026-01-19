Hà Nội

Kho báu 4.500 tuổi với hơn 400 hiện vật quý giá hé lộ nghi lễ cổ

Kho tri thức

Kho báu 4.500 tuổi với hơn 400 hiện vật quý giá hé lộ nghi lễ cổ

Kho báu Nahal Mishmar gồm các vật phẩm bằng đồng, ngà voi và đá, phản ánh đời sống và nghi lễ của cư dân cổ xưa từ 4.500 năm trước.

Thiên Đăng (Theo indiandefencereview)
Trong một hang động gần Biển Chết, các chuyên gia bất ngờ tìm thấy chiếc vương miện bằng đồng 4.000 năm tuổi. Ảnh: @Hanay / Wikimedia Commons.
Cổ vật này là một phần của Kho báu Nahal Mishmar, một bộ sưu tập đáng chú ý gồm hơn 400 hiện vật cổ được phát hiện. Ảnh: @Hanay / Wikimedia Commons.
Được chôn sâu trong một hang động, chiếc vương miện và các hiện vật đi kèm đã được giấu kín một cách có chủ đích, được bảo quản trong các tấm vải lanh và giấu kín khỏi tầm nhìn trong hàng thiên niên kỷ. Ảnh: @Hanay / Wikimedia Commons.
Kho báu này nằm ở phía tây Biển Chết trong sa mạc Judea, đã được chứng minh là một trong những kho báu khảo cổ phong phú nhất của Thời Kỳ Đồ Đồng, có niên đại từ năm 4.500 đến 3.500 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Hanay / Wikimedia Commons.
Kho báu bao gồm các vật phẩm làm bằng đồng, ngà voi và đá, phản ánh cả mục đích sử dụng trong nghi lễ bản địa cổ xưa và sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: @Hanay / Wikimedia Commons.
Kho báu Nahal Mishmar bao gồm 442 hiện vật, trong đó có rìu, dao, đầu chùy, quyền trượng, nhẫn và cờ hiệu. Trong số đó, 429 hiện vật được làm bằng đồng, cùng với các hiện vật khác được chế tác từ ngà voi, xương voi, mica và đá. Ảnh: @Hanay / Wikimedia Commons.
Các giả thuyết về mục đích của kho báu này rất khác nhau. Học giả David Ussishkin cho rằng, đó là một vật phẩm thiêng liêng được cất giữ từ ngôi đền Thời Kỳ Đồ Đồng Ein Gedi gần đó, chỉ cách 12 km. Ngôi đền dường như đã bị bỏ hoang một cách vội vã, càng làm tăng thêm suy đoán rằng, những vật phẩm quý giá bên trong đã được giấu đi để bảo quản. Ảnh: @Hanay / Wikimedia Commons.
Những người khác, bao gồm nhà khảo cổ học Yosef Garfinkel, cho rằng các hiện vật này đại diện cho một khu chôn cất các vật dụng thờ cúng không liên quan đến đền thờ, trong khi Miriam Tadmor đề xuất chúng thuộc về kho hàng của một thương nhân. Mặc dù có những ý kiến ​​khác nhau, tất cả đều đồng ý rằng, khu vực này phản ánh một nền văn hóa tinh xảo với mối quan hệ sâu sắc với luyện kim và các nghi lễ. Ảnh: @Hanay / Wikimedia Commons.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo indiandefencereview)
#Chiếc vương miện #kho báu #hang động #luyện kim #đền thờ

