Phát hiện, thu giữ gần 400 sản phẩm thuốc lá điện tử tại Hà Nội

Ngày 25/3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Chi cục QLTT TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Cửa Nam vừa thực hiện Quyết định khám đồ vật đối với cá nhân ông Đỗ Minh Hoàng tại khu vực trước số nhà 84 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 371 sản phẩm thuốc lá điện tử. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm là 26.220.000 đồng. Đội QLTT số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Minh Hoàng về hành vi buôn bán hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh. Dự kiến mức xử phạt vi phạm hành chính là 20.000.000 đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định của pháp luật.

Luật Đầu tư sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 quy định, cấm mọi hoạt động đầu tư và kinh doanh thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, đồng thời nêu rõ các hành vi bị cấm liên quan đến sản xuất, buôn bán, nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng các sản phẩm này. Hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt nặng theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Công an TP HCM triệt phá 2 đường dây ma túy lớn