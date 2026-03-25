Phát hiện, thu giữ gần 400 sản phẩm thuốc lá điện tử tại Hà Nội

Lực lượng chức năng thu giữ 371 sản phẩm thuốc lá điện tử trái phép trị giá hơn 26 triệu đồng tại Hà Nội và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Gia Đạt

Ngày 25/3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Chi cục QLTT TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Cửa Nam vừa thực hiện Quyết định khám đồ vật đối với cá nhân ông Đỗ Minh Hoàng tại khu vực trước số nhà 84 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

371 sản phẩm thuốc lá điện tử các chủng loại bị lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 371 sản phẩm thuốc lá điện tử. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm là 26.220.000 đồng. Đội QLTT số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Minh Hoàng về hành vi buôn bán hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh. Dự kiến mức xử phạt vi phạm hành chính là 20.000.000 đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định của pháp luật.

Luật Đầu tư sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 quy định, cấm mọi hoạt động đầu tư và kinh doanh thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, đồng thời nêu rõ các hành vi bị cấm liên quan đến sản xuất, buôn bán, nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng các sản phẩm này. Hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt nặng theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Nhiều cảnh sát xuất hiện tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày 25/3, cảnh sát kiểm tra các cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội, khiến nhiều cửa hàng tạm dừng hoạt động và thu hút sự chú ý của công chúng.

Nghẹt thở cảnh sát giải cứu bé trai mắc kẹt khe hở giữa hai bức tường

Sau hơn 10 phút có mặt, lực lượng cứu hộ TP HCM đã giải cứu bé trai bị mắc kẹt giữa hai bức tường ra ngoài an toàn.

Đến chiều nay 25/3, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an TP HCM cho biết đã giải cứu an toàn bé trai bị mắc kẹt giữa hai bức tường ở phường Bình Cơ ra ngoài an toàn.

Bé trai mắc kẹt trong khe hẹp giữa hai bức tường.
Cảnh báo thuốc giả YEZTUGO dự phòng HIV tại Việt Nam

Phát hiện thuốc giả YEZTUGO dự phòng HIV chưa được cấp phép lưu hành, Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm các đơn vị liên quan và cảnh báo người dân tránh mua bán.

Cục Quản lý Dược ngày 25/3 cho biết đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố về việc cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO giả lưu hành trái phép trên thị trường.

Thuốc tiêm YEZTUGO dự phòng HIV chưa được cấp phép tại Việt Nam

