Xã hội

Người dân hốt hoảng phát hiện hai thi thể dưới mương nước ở Nghệ An

Cơ quan Công an đang xác minh nhân thân 2 thi thể vừa được phát hiện dưới mương nước trên địa bàn xã Quỳnh Tam (Nghệ An).

Thanh Hà

Chiều tối 19/8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tam (Nghệ An) cho biết, cơ quan Công an đang xác minh nhân thân 2 thi thể vừa được phát hiện dưới mương nước trên địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một người dân khi đi cắt cỏ ở đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Quỳnh Tam (Nghệ An), hốt hoảng phát hiện 2 thi thể dưới mương nước.

anh-chup-man-hinh-2025-08-19-luc-183517.png
Hiện trường nơi người dân phát hiện 2 thi thể dưới mương nước.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Quỳnh Tam, chính quyền địa phương lập tức có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc.

Tại hiện trường, cả hai thi thể đều đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Hiện, cơ quan chức năn chưa thể nhận dạng các nạn nhân và đang tích cực điều tra làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Phát hiện thi thể trôi sông:

(Nguồn: THĐT)
