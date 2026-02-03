Phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy nổi trên sông Tô Lịch

Tại khu vực sông Tô Lịch, đoạn chảy qua Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội), người dân địa phương phát hiện một thi thể nổi trên mặt sông.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h ngày 3/2, trong lúc sinh hoạt và đi lại ven bờ sông, người dân bất ngờ phát hiện một thi thể nam giới trôi nổi trên sông Tô Lịch đoạn chảy qua Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Sự việc nhanh chóng khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng và lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đưa thi thể lên bờ.

Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm được phát hiện, thi thể ở tư thế nằm úp, đã có dấu hiệu phân hủy và trôi dạt sát vào bờ sông. Khu vực phát hiện thi thể nằm gần Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng sở tại đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực, bảo vệ hiện trường, đồng thời tiến hành xác minh thông tin ban đầu. Do địa hình khu vực bờ sông phức tạp, mực nước sâu và thi thể đã trôi dạt sát bờ, lực lượng chức năng đã phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực để tổ chức cẩu, đưa thi thể lên bờ.

Sau khi được đưa lên bờ, thi thể được bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ để tiến hành khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra theo quy định. Bước đầu, danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời rà soát thông tin người mất tích trên địa bàn và các khu vực lân cận để phục vụ công tác xác minh danh tính nạn nhân. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

