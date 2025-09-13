Phát hiện khó tin về hoạt động thương mại của đế chế La Mã

Cây cầu bắc qua sông Zihl ở Thụy Sĩ được người La Mã xây dựng vào khoảng năm 40 trước Công nguyên và kết nối các tuyến đường thương mại - vận tải quan trọng.
Người mẫu Ukraine đã bị nghi phạm có tiền sử tâm thần vung dao đâm tử vong từ phía sau trên tàu điện. Đối tượng là người vô gia cư, từng nhiều lần bị bắt.
Từ nay đến Tết Trung thu 2025, ba con giáp này liên tục gặp may mắn, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc hanh thông, tiền bạc kéo về không ngớt.
Đại tướng Syrskyi đã khẩn trương đến Pokrovsk và Dobropolye đốc chiến; quân đội Nga lại sử dụng chiến thuật đột nhập đường hầm vào Pokrovsk.
Đá Sóng – Wave Rock – là một trong những kỳ quan thiên nhiên độc đáo nhất nước Úc, nổi tiếng với hình dáng như sóng biển khổng lồ.
Nai sừng tấm Megaloceros, còn được gọi là nai khổng lồ Ireland, là một loài đã tuyệt chủng, gây ấn tượng mạnh bởi vóc dáng đồ sộ và cặp sừng khổng lồ.
Tesla tự hào công nghệ tự lái tiên tiến nhưng khi tai nạn xảy ra, Elon Musk lại bị cáo buộc chối bỏ trách nhiệm, dẫn đến nhiều vụ kiện lớn.
Tại sự kiện Honda Biker Rally 2025 đang diễn ra tại Đà Lạt, Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe côn tay Winner R 2025 hoàn toàn mới.
Diễn viên Chi Bảo cùng CEO Lý Thùy Chang và hai con chụp ảnh trước tháp Big Ben ở London (Anh).
Midu gây sốt với hình ảnh mới khi thay đổi kiểu tóc. Mái tóc cắt tỉa nhẹ nhàng kết hợp phần mái thưa giúp cô nàng "hack tuổi" thành công.
Nghệ sĩ Hồng Vân diện trang phục thanh lịch xuống phố, được khen trẻ trung. Quyền Linh kỷ niệm 20 năm kết hôn.
Với Porsche 911 Turbo S Cabriolet mỗi năm giá trị xe có thể mất 5% đến 15% giá trị, nhưng với "Qua" Vũ, chỉ cần thỏa cái đam mê thì 6 năm cũng chờ được.
Tàu sân bay Anh bất ngờ xuất hiện sát sườn phía Đông của Nga, động thái này cho thấy Anh đang bước sâu vào bàn cờ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Tổ ấm của vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành là căn biệt thự 200m2 ở TP HCM, thiết kế hiện đại, sử dụng tông màu đen, trắng và be chủ đạo.
Trong tuần mới, 3 con giáp được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn, nắm bắt thời cơ để phát triển sự nghiệp và tích lũy tài sản.
Trung Quốc triển khai trung tâm dữ liệu AI dưới nước tại Thượng Hải, có thể huấn luyện GPT-3.5 chỉ trong 1 ngày và tiết kiệm 30% năng lượng.
Nepal, một quốc gia ở Nam Á, chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết.
Không chỉ được vua Càn Long tin nhiệm và trọng dụng, tham quan Hòa Thân còn được một nhân vật quyền lực "chống lưng". Người đó chính là Hòa Lâm.
Serendibite là một trong những khoáng vật hiếm và bí ẩn nhất thế giới, nổi bật bởi màu sắc tuyệt đẹp và giá trị sưu tầm vô cùng cao.
Aston Martin đã giới thiệu phiên bản đặc biệt của DB12 Volante và Vanquish Volante với những điểm nhấn riêng biệt từ trong ra ngoài nhằm kỷ niệm 60 năm.
Tàu điện siêu nhẹ Link "Crosslake Connection" chạy trên cầu nổi giữa hồ Washington báo hiệu bước phát triển quan trọng về cách thức đi lại trong tương lai.
Nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, một đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắt giữ.