Phát hiện khó tin về hoạt động thương mại của đế chế La Mã

Kho tri thức

Cây cầu bắc qua sông Zihl ở Thụy Sĩ được người La Mã xây dựng vào khoảng năm 40 trước Công nguyên và kết nối các tuyến đường thương mại - vận tải quan trọng.

Tâm Anh (theo ATI)
Các nhà khảo cổ học phát hiện tàn tích một cây cầu gỗ do người La Mã xây dựng cách đây hơn 2.000 năm tại Aegerten, Thụy Sĩ. Cây cầu này bắc qua sông Zihl - dòng sông từng chảy qua khu vực này. Những cọc gỗ sồi của cây cầu cổ xưa được bảo quản khá nguyên vẹn trong bùn và nước ngầm bên dưới lòng sông cũ trong nhiều thế kỷ. Ảnh: Joel Furrer/Archaeological Service of the Canton of Bern.
Theo các nhà nghiên cứu, cây cầu được xây dựng vào khoảng năm 40 trước Công nguyên. Đây là một phần của tuyến đường quan trọng của La Mã trong khu vực. Ảnh: Markus Leibundgut/Archaeological Service of the Canton of Bern.
Kết quả phân tích vòng cây trên các cọc gỗ sồi được tìm thấy tại nơi từng là lòng sông Zihl cho thấy cây cầu này đã trải qua nhiều lần trùng tu. Bằng chứng là một số cọc gỗ có niên đại muộn nhất là năm 369 sau Công nguyên. Điều này có nghĩa là cây cầu đã được sử dụng trong hơn 400 năm. Ảnh: Daniel Marchand/Archaeological Service of the Canton of Bern.
Các nhà khảo cổ cũng phát hiện thêm nhiều hiện vật từ thời La Mã bao gồm móng ngựa, chìa khóa, tiền xu, đinh giày, thậm chí cả một cây đinh ba câu cá. Ảnh: Joel Furrer/Archaeological Service of the Canton of Bern.
Nhiều hiện vật trong số này dường như được cố ý ném từ trên cầu xuống trong khi một số có thể bị rơi xuống sông Zihl một cách tình cờ. Ảnh: Laténium – Archaeological Park and Museum, Neuchâtel.
Cơ quan Khảo cổ học Bang Bern cho biết một khám phá thú vị là các chuyên gia tìm thấy một chiếc máy bay làm từ gỗ và sắt. Hiện vật này được bảo quản khá tốt nhờ nằm trong lớp đất ẩm, nghèo oxy. Ảnh: Archaeological Service of the Canton of Bern.
Các tài liệu, ghi chép về việc vào năm 58 trước Công nguyên, Julius Caesar đánh bại bộ tộc Helvetii sinh sống trên cao nguyên Thụy Sĩ. Bộ tộc Helvetii đã cố gắng di cư đến Gaul, có khả năng làm xáo trộn quyền kiểm soát của La Mã tại khu vực. Ảnh: Ancient origins.
Vì vậy, Caesar đã chấm dứt cuộc hành trình của bộ tộc Helvetii khi diễn ra Trận Bibracte và đưa họ trở về quê hương. Sau đó, người La Mã bắt đầu xây dựng đường sá và tiền đồn quân sự trong khu vực để duy trì quyền kiểm soát. Ảnh: essentially-england.com.
Cây cầu bắc qua sông Zihl được xây dựng 18 năm sau khi đế chế La Mã tiếp quản khu vực hiện nay là lãnh thổ của Thụy Sĩ. Đó là một phần của Tuyến đường Jura Transversal - tuyến đường thương mại và vận tải sầm uất. Cầu bắc qua sông Zihl nằm ở ngã tư chiến lược của tuyến đường trên và ngay bên ngoài thị trấn Petinesca. Ảnh: mediastorehouse.
Ngày nay được gọi là Studen, thị trấn Petinesca từng là tiền đồn của đế chế La Mã có nhiệm vụ bảo vệ và kiểm soát phần lớn Tuyến đường Jura Transversal. Việc phát hiện tàn tích của cây cầu hơn 2.000 tuổi giúp giới khoa học giải mã bí ẩn về thời kỳ đế chế La Mã kiểm soát khu vực ngày nay là Thụy Sĩ. Ảnh: heritage-print.com.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
#cầy cầu cổ #đế chế La Mã #La Mã cổ đại

