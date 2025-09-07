Hà Nội

Phát hiện chiếc rương La Mã cổ đại chứa kho báu bí mật

Kho tri thức

Phát hiện chiếc rương La Mã cổ đại chứa kho báu bí mật

Chiếc rương gỗ được sử dụng trong thời La Mã để cất giữ đồ trang sức, tài liệu quan trọng và quần áo đã được tìm thấy trong tàn tích biệt thự xa hoa.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật tại Casa del Mitreo, một biệt thự La Mã ở miền trung phía tây Tây Ban Nha, các chuyên gia đến từ Viện Di sản Văn hóa Tây Ban Nha (IPCE) bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ cực kỳ độc đáo, bắt mắt. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa Tây Ban Nha.
Đó là một chiếc rương khổng lồ bằng gỗ, ước tính có niên đại thuộc thế kỷ thứ 4 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa Tây Ban Nha.
Trên chiếc rương này có đính các tấm bảng đồng đúc nổi họa tiết trang trí các nhân vật hình người sắc xảo. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa Tây Ban Nha.
Các nhà khảo cổ đã gia cố để bảo vệ các bộ phận kim loại khỏi bị oxy hóa và rương gỗ khỏi bị mục nát. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa Tây Ban Nha.
Theo nhà khảo cổ học Ana Maria Bejarano thuộc Viện Di sản Văn hóa Tây Ban Nha, chiếc rương này từng được sử dụng làm nơi để cất giữ đồ vật có giá trị như tiền xu, trang sức, hàng dệt may, tài liệu quan trọng — trong một gia đình thương gia La Mã ở lâu đài Casa del Mitreo. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa Tây Ban Nha.
Không rõ chủ nhân biệt thự này làm nghề gì, nhưng chắc chắn đó là một gia đình giàu có, vì diện tích biệt thự lên tới khoảng 3.386 mét vuông, với 15 phòng. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa Tây Ban Nha.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
