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Kho tri thức

Hổ răng kiếm săn mồi thế nào với cặp nanh dài đến khó tin?

Cặp nanh dài đáng sợ khiến hổ răng kiếm trông như một sát thủ vụng về, nhưng thực tế chúng là vũ khí săn mồi cực kỳ chuyên biệt.

Thanh Bình (tổng hợp)

Dù được gọi là "hổ", hổ răng kiếm (Smilodon) không phải họ hàng gần của hổ hiện đại. Loài thú săn mồi nổi tiếng này sống ở châu Mỹ trong Kỷ Pleistocene và sở hữu cơ thể cực kỳ chắc khỏe, đặc biệt là hai chi trước. Những chiếc nanh hàm trên có thể dài tới khoảng 18 cm ở Smilodon fatalis, nhô xuống gần hàm dưới.

Ảnh: unpackedhistory

Nhìn vào bộ nanh ấy, câu hỏi đầu tiên là: tại sao chúng không bị gãy khi con mồi chống cự?

Câu trả lời nằm ở cách Smilodon sử dụng chúng. Nó có lẽ không lao tới cắn xé con mồi đang chạy như một con báo hay đuổi bắt đường dài như chó sói. Thay vào đó, bằng chứng từ các hố nhựa đường La Brea cho thấy Smilodon fatalis có xu hướng phục kích con mồi trong môi trường có cây cối, nơi việc áp sát và khống chế con mồi thuận lợi hơn.

Ảnh: petpintar

Khi áp sát, đôi chân trước cơ bắp khổng lồ trở thành vũ khí quan trọng. Smilodon có thể dùng chúng để ghì hoặc kéo con mồi xuống, hạn chế khả năng vùng vẫy. Sau đó, chiếc cổ và hàm phối hợp để đưa hai nanh kiếm vào vị trí thích hợp.

Mục tiêu có thể là những vùng mềm ở cổ, nơi tập trung các mạch máu lớn và đường hô hấp. Những chiếc nanh dài, dẹt và sắc giống lưỡi dao được cho là thích hợp với kiểu cắn xuyên và tạo vết thương sâu, thay vì nghiền nát xương. Tuy nhiên, mức độ chính xác của cơ chế này vẫn còn được giới cổ sinh vật học nghiên cứu và tranh luận.

Ảnh: Pinterest

Điều thú vị là Smilodon phải há miệng rất rộng mới đưa được hai chiếc nanh dài vào đúng vị trí. Chính vì thế, bộ hàm của nó đã tiến hóa theo hướng khác với mèo lớn hiện đại. Những cơ chế này cho thấy bộ nanh khổng lồ không phải một “khuyết tật” tiến hóa, mà là một phần của cả hệ thống săn mồi được chuyên môn hóa.

Nói cách khác, Smilodon không phải một con mèo có “hai con dao mọc trong miệng”. Toàn bộ cơ thể nó – từ vai, chân trước, cổ, hàm cho tới nanh – cùng tạo thành một hệ thống hạ gục con mồi.

Và đó chính là điều khiến hổ răng kiếm đáng sợ: nó không cần phải cắn mạnh nhất. Nó cần cắn đúng chỗ.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#chiến thuật săn mồi của hổ răng kiếm #vai trò của nanh dài trong săn mồi #phương pháp phục kích trong môi trường rừng #hệ thống cơ thể hỗ trợ săn mồi chuyên biệt #đặc điểm tiến hóa của hàm và nanh

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