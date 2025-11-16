Hà Nội

Phát hiện hóa thạch mới tại Ai Cập hé lộ loài cá sấu cổ đại

Giải mã

Phát hiện hóa thạch mới tại Ai Cập hé lộ loài cá sấu cổ đại

Kết quả nghiên cứu một hóa thạch của các chuyên gia giúp xác định một loài quái vật cổ đại mới thuộc nhóm "bò sát giống cá sấu" có tên là Wadisuchus kassabi.

Tâm Anh (theo Scitechdaily)
Theo nghiên cứu của các chuyên gia tại Ai Cập, một hóa thạch mới được xác định là loài mới có tên Wadisuchus kassabi. Loài này sống từ thời kỳ Campanian (khoảng 80 triệu năm trước). Ảnh: Nathan Dehaut – Artwork / MUVP – Scientific supervision.
Tên chi Wadisuchus được ghép từ “Wadi” (tiếng Ả Rập có nghĩa là "thung lũng") ám chỉ vùng Thung lũng Mới nơi hóa thạch được tìm thấy. Trong khi đó, “Suchus” ám chỉ thần cá sấu Sobek trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Ảnh: Hesham Sallam – Mansoura University Vertebrate Paleontology Center.
Hậu tố "kassabi" giúp định danh loài nhằm tôn vinh giáo sư Ahmed Kassab của Đại học Assiut, người có những đóng góp cho ngành cổ sinh vật học Ai Cập. Ảnh: ESTELLE R/Shutterstock.
Các chuyên gia cho biết kết quả phân tích, kiểm tra hóa thạch giúp xác định con Wadisuchus kassabi là một quái vật săn mồi có dài cơ thể lên tới 3,5 - 4m, sống vào khoảng 80 triệu năm trước, tức thuộc kỷ Phấn Trắng. Ảnh: Lee Ruk/Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0.
Giáo sư Hesham Sallam của Đại học Mansoura (Ai Cập), đồng tác giả nghiên cứu, cho biết hóa thạch của Wadisuchus kassabi đã được khai quật gần ốc đảo Kharga và Baris ở sa mạc phía Tây Ai Cập. Ảnh: Masato Hattori.
Các mẫu vật gồm 2 hộp sọ một phần và hai đầu mõm, đại diện cho bốn con Wadisuchus kassabi ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Ảnh: Charles P. Tsai/Wikimedia Commons/CC BY 2.5.
Loài mới xác định thuộc họ Dyrosauridae. Đây là một dòng dõi bò sát giống cá sấu đã tuyệt chủng, là họ hàng xa của cá sấu hiện đại. Ảnh: Dane Johnson/Museum of the Rockies.
Đồng tác giả Sara Saber từ Đại học Mansoura cho hay việc xác định loài mới Wadisuchus kassabi có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu nguồn gốc của nhóm Dyrosauridae, đẩy lùi bằng chứng về nguồn gốc châu Phi của Dyrosauridae và cho thấy sự đa dạng hóa của chúng bắt đầu sớm hơn so với suy nghĩ trước đây. Ảnh: Julia d’Oliveira.
Theo giáo sư Hesham, sự xuất hiện của Wadisuchus kassabi trong hồ sơ hóa thạch chứng minh sa mạc phía Tây Ai Cập có thể còn nhiều hóa thạch của các loài khác đang chờ đợi con người tìm thấy và giải mã những bí ẩn về lịch sử tiến hóa của chúng. Ảnh: Daderot/Wikimedia Commons/Public Domain.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
#Phát hiện loài quái vật cổ đại #Hóa thạch Wadisuchus kassabi #Lịch sử tiến hóa của bò sát #Nhóm cá sấu cổ đại #Hóa thạch trong kỷ Phấn Trắng

