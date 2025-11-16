Phát hiện hóa thạch mới tại Ai Cập hé lộ loài cá sấu cổ đại

Kết quả nghiên cứu một hóa thạch của các chuyên gia giúp xác định một loài quái vật cổ đại mới thuộc nhóm "bò sát giống cá sấu" có tên là Wadisuchus kassabi.
Cặp đôi nghệ sĩ Quốc Cơ và Hồng Phượng chia sẻ cuộc sống hạnh phúc, sự nghiệp và việc nuôi dạy con cái theo đuổi đam mê của riêng mình.
YouTuber nổi tiếng JerryRigEverything đã phải thốt lên "công nghệ người ngoài hành tinh" khi mổ xẻ REDMAGIC 11 Pro.
Những bức ảnh được đăng tải dưới đây phần nào hé lộ cuộc sống ở Brooklyn, thành phố New York, Mỹ, vào thập niên 1980.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 17/11, Song Tử xuất hiện tin vui trong đường tài lộc, đừng bỏ lỡ. Cự giải đừng bốc đồng thì sẽ có thành tích tốt.
Ngọc Thuận và Bích Ngọc ngày càng ngọt ngào, cuộc sống gia đình viên mãn, con gái đầu lòng chào đời năm 2024.
Phát hiện hài cốt chim ưng từ thế kỷ thứ 4-6 tại Berenike cho thấy hoạt động hiến tế và tín ngưỡng liên quan đến thần Horus trong nền văn minh Ai Cập cổ.
Biệt thự của Mai Davika mang phong cách châu Âu, tựa như một khu resort thu nhỏ có bể bơi lớn, cầu thang xoắn ốc, sân cỏ, cây xanh rộng rãi.
Hãy xem bạn sẽ là con giáp gặp thời đổi vận, tài lộc rực rỡ hay là con giáp cần thận trọng trong tháng 10 âm sắp tới nhé.
Bộ hài cốt của một đứa trẻ đeo thắt lưng chiến binh được tìm thấy trong ngôi mộ cổ gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Các chuyên gia khai quật hình ảnh nhạc cụ như đàn hạc, sáo, kèn clarinet, chứng minh nghệ thuật âm nhạc sôi động của người cổ xưa.
Giữa vùng tuyết trắng giá lạnh của Bắc Cực, cú tuyết (Nyctea scandiaca) tỏa sáng như một biểu tượng của hoang dã và sức sống kiên cường nơi cực Bắc.
Kia sẽ chính thức trình làng mẫu SUV đô thị Seltos 2026 mới vào ngày 10/12 tới, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển dòng xe bán chạy này.
Mỹ nhân Brazil - Loraine Lumatelli vừa đoạt giải Miss Visit Japan Tourism Ambassador - Đại sứ Du lịch ở Miss International 2025.
Ở phiên bản 2026, mẫu xe bán tải hạng nặng Toyota Tacoma sẽ có nhiều thay đổi thú vị không chỉ ở thiết kế, trang bị trong khoang lái mà còn ở hệ truyền động.
Mới đây nhất, Thảo Nhi Lê và bạn trai thiếu gia tung những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau trong chuyến du lịch đến Tây Ban Nha.
Hương Giang tiết lộ lý do vì sao tỏ ra căng thẳng khi trình diễn áo tắm ở cuộc thi Miss Universe 2025.
Cao Quyên (quê Đắk Lắk) là cái tên nổi bật trên mạng xã hội, được đánh giá là một trong những người đẹp hot nhất làng pickleball hiện nay.
Không có một “Titan” như Mỹ, Trung Quốc chọn chiến lược “hàng nghìn con kiến” để xây dựng mạng lưới AI quốc gia, tạo sức mạnh cộng hưởng khổng lồ.
Với thân hình không khác gì siêu mẫu, cô nàngLý Xương Quân đã làm không ít fan đổ gục vì “visual cực phẩm” của mình.
Là CEO kiêm đại sứ của nhiều thương hiệu làm đẹp, Jo Mun-gyeong không chỉ tài năng, xinh đẹp mà còn có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ.