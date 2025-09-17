Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải mã

Phát hiện chấn động viết lại lịch sử chôn cất loài người cổ đại

Nghiên cứu gây sốc cho thấy loài Homo naledi đã biết mai táng từ 120.000 năm trước loài người hiện đại, mở ra góc nhìn mới về tiến hóa nhân loại.

Theo IE

Việc phát hiện ra loài Homo naledi đã gây chấn động cộng đồng cổ sinh vật học.

Việc phát hiện ra loài Homo naledi đã gây chấn động cộng đồng cổ sinh vật học.

Nhóm nhà nghiên cứu do nhà nhân chủng học Lee Berger, Tiến sĩ, Giám đốc kiêm giáo sư nghiên cứu tại Đại học Witwatersrand (Wits University) ở Nam Phi dẫn đầu vừa công bố kết quả mới, cho rằng một họ hàng người đã tuyệt chủng có thể thực hiện việc chôn cất người chết hơn 120.000 năm trước khi con người hiện đại bắt đầu các nghi lễ mai táng.

Hệ thống hang Rising Star và phát hiện

Hệ thống hang Rising Star, nằm gần Johannesburg, Nam Phi, là nơi lưu giữ hóa thạch của ít nhất 15 cá thể Homo naledi — một loài hominin vóc dáng thấp, có não nhỏ, sống trong khoảng 241.000 đến 335.000 năm trước.

Hệ hang sâu và khó tiếp cận này được phát hiện tháng 9/2013 bởi 2 thợ hang Rick Hunter và Steve Tucker; khi đó ông Berger cộng tác cùng họ để tìm kiếm các địa điểm hóa thạch mới.

Nhóm của ông sau đó khai quật hơn 1.550 mảnh hóa thạch từ hang và vào năm 2015 đặt tên loài là Homo naledi, trong đó “naledi” có nghĩa là “ngôi sao” trong ngôn ngữ Sotho địa phương.

Hộp sọ &quot;Neo&quot; của Homo naledi từ Phòng Lesedi ở Nam Phi.

Hộp sọ "Neo" của Homo naledi từ Phòng Lesedi ở Nam Phi.

Ngay từ năm 2015, ông Berger từng cho rằng các bộ xương đã được đặt có chủ ý sâu trong các buồng tối, xa lối vào tự nhiên và không có dấu vết hoạt động động vật — dấu hiệu gợi ý về các hành vi mai táng có chủ đích.

Ông cũng trình bày luận điểm này trong loạt phim tài liệu Netflix năm 2023 mang tên "Unknown: Cave of Bones".

Tuy nhiên, nhận định ban đầu dựa nhiều vào bằng chứng tình huống. Các nhà phê bình đã đưa ra những giả thuyết thay thế, cho rằng các thi thể có thể rơi xuống qua một trục thẳng đứng hoặc dần dần bị cuốn vào bởi nước hoặc trầm tích.

Năm 2024, nhóm do nhà nhân chủng học Kimberly Foecke, Tiến sĩ, thuộc Đại học George Mason (Virginia) dẫn đầu tiến hành phân tích mới và kết luận rằng các kết luận của ông Berger không thể được hỗ trợ dựa trên bằng chứng hiện có.

Bà Kimberly Foecke từng phát biểu: “Chúng ta thường thấy những chương trình hào nhoáng với các nhà khảo cổ có sức thu hút đưa ra những khẳng định lớn về quá khứ, nhưng chúng ta phải buộc những nhà khoa học giao tiếp với công chúng phải chịu trách nhiệm với khoa học và đảm bảo rằng lĩnh vực của chúng ta làm việc nghiêm túc.”

Hóa thạch xương bàn tay của Homo naledi tại Viện Nghiên cứu Tiến hóa thuộc Đại học Witwatersrand, Johannesburg, Nam Phi.

Hóa thạch xương bàn tay của Homo naledi tại Viện Nghiên cứu Tiến hóa thuộc Đại học Witwatersrand, Johannesburg, Nam Phi.

Viết lại lịch sử chôn cất

Để đáp lại các chỉ trích kéo dài, ông Berger và đồng tác giả một lần nữa rà soát khu vực được cho là nơi mai táng và công bố một bài báo có bình duyệt, lập luận rằng đây có thể là bằng chứng sớm nhất về hành vi chôn cất.

Trong công trình mới, nhóm phân tích lại vị trí và kết cấu trầm tích, cho rằng các bộ xương bị bao bọc bởi trầm tích ngay sau khi vào hệ hang ở ít nhất 3 vị trí khác nhau — điều mà theo họ loại trừ các nguyên nhân tự nhiên như nước hay trọng lực.

Nhóm nghiên cứu viết rằng cách tiếp cận trước đây có vẻ thận trọng nhưng là “một sai lầm” khi giả định Homo naledi không tham gia vào việc tái bố trí trầm tích.

Họ cho biết, không có quy trình tự nhiên nào trước đây được đề xuất — như trọng lực, sụt lún trầm tích, di chuyển xuống dốc hay tích tụ chậm — có thể giải thích vị trí và bối cảnh của các phần xương trong hệ phụ hang.

“Ở đây, lần đầu tiên, chúng tôi đã xét tới giả thuyết rằng Homo naledi trực tiếp tham gia vào quá trình mai táng các thi thể. Giả thuyết này giải thích nhiều khía cạnh của dữ liệu từ các phần xương và trầm tích mà trước đây chưa được giải thích.” – nhóm ông Berger khẳng định.

#Homo naledi #lịch sử mai táng #địa chất hang Rising Star #hóa thạch cổ đại #nghiên cứu nhân chủng học #khoa học cổ sinh vật

Bài liên quan

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 18/9: Xử Nữ dính thị phi đố kỵ, nên chú ý

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 18/9, Xử Nữ cần phân rõ công - tư để tránh bị liên lụy, rắc rối. Bảo Bình tài vận tốt, đảm bảo được nguồn thu nhập cao.

1-4797.jpg
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương trước khi nói điều gì nên cân nhắc nhiều lần thì hơn. Sự nghiệp khá tốt, trong công việc cứ làm theo kế hoạch là được, bạn cũng không có hành vi gây chuyện, trong mắt khách hàng và cấp trên bạn là người chăm chỉ, không hay gây rắc rối. Tài vận bình thường, trong đầu tư tài chính quá thận trọng thì khó thu lợi, cần biết cách cân nhắc lựa chọn. Tình cảm bình thường, cả hai đều không thích bày tỏ tình cảm, như vậy thì khó để đối phương biết mình đang nghĩ gì. Sức khỏe khá ổn, tinh thần và thể lực dồi dào.
2-8434.jpg
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu thích làm những việc có phần chắc chắn, lo sợ mắc sai lầm nên khá thận trọng. Sự nghiệp ổn, trong công việc đừng từ chối sự giúp đỡ của người khác, như vậy sẽ có lợi cho quan hệ nơi làm việc, có qua có lại thì người ta mới muốn hợp tác với bạn. Tài vận tốt, không dám điều chỉnh nhiều hay tiếp xúc dự án mới, lo sợ thua lỗ nên hành động cẩn trọng. Tình cảm khá tốt, bạn và người ấy giao tiếp thuận lợi, hiểu và bao dung nhau. Sức khỏe ổn, cơ bản khỏe mạnh.
Xem chi tiết

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 17/9: Nhân Mã vượng vận quý nhân

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 17/9, Nhân Mã hôm nay vận quý nhân vượng, dễ được công nhận và giúp đỡ. Ma Kết có người gây phiền toái, đổ lỗi.

1.jpg
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương sẽ cảm thấy giao tiếp với người khác có phần trục trặc. Sự nghiệp bình thường, khi làm việc và giao tiếp cần nói rõ ràng, hoặc cố gắng hiểu nhau, nhưng điều này không hề dễ dàng, khó tránh khỏi phải tốn thời gian và công sức. Tài vận bình thường, đừng chi tiêu quá nhiều cho các mối quan hệ xã giao, vượt quá khả năng chi trả sẽ dễ tạo áp lực. Tình cảm bình thường, cả hai đều muốn bày tỏ nhưng lại quên lắng nghe, nói mãi cũng không giải quyết được vấn đề. Sức khỏe bình thường, nên nghỉ ngơi và chú ý chăm sóc cơ thể.
2-2166.jpg
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu thích làm nhân vật trung tâm, cảm giác được mọi người vây quanh khiến bạn rất hài lòng. Sự nghiệp khá, trong công việc cần chú ý nắm bắt trọng điểm, đừng quá cầu toàn, làm việc trong khả năng mới là điều quan trọng, chăm chỉ vẫn sẽ có thành quả tốt. Tài vận khá, nên giữ thái độ đầu tư lý trí, tham lam không phải là điều hay. Tình cảm tốt, bạn và nửa kia bên nhau khá vui vẻ, có nhiều điều có thể cùng nhau làm. Sức khỏe ổn, chú ý dưỡng sinh và chăm sóc cơ thể là được.
Xem chi tiết

Giải mã

Loài rắn độc khổng lồ được ngươi Ai Cập cổ tôn sùng

Rắn hổ mang Ai Cập (Naja haje) là một trong những loài rắn nổi tiếng nhất ở châu Phi, gắn liền với văn hóa, lịch sử và truyền thuyết cổ đại.

1. Kích thước ấn tượng. Loài rắn này có thể dài trung bình từ 1,5 đến 2,5 mét, một số cá thể đặc biệt đạt tới 3 mét. Ảnh: Pinterest.
1. Kích thước ấn tượng. Loài rắn này có thể dài trung bình từ 1,5 đến 2,5 mét, một số cá thể đặc biệt đạt tới 3 mét. Ảnh: Pinterest.
2. Biểu tượng Ai Cập cổ đại. Rắn hổ mang Ai Cập từng xuất hiện trên vương miện Pharaoh, biểu tượng của quyền lực và sự bảo hộ. Ảnh: Pinterest.
2. Biểu tượng Ai Cập cổ đại. Rắn hổ mang Ai Cập từng xuất hiện trên vương miện Pharaoh, biểu tượng của quyền lực và sự bảo hộ. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới