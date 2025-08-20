Cứu sống bệnh nhi 8 tuổi bị viêm não do virus Herpes simplex

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận vừa điều trị kịp thời cho bệnh nhi 8 tuổi mắc viêm não do virus Herpes simplex (HSV) sốt cao, co giật liên tục và mê sảng.

Bệnh nhi S.T.K.H. được gia đình đưa vào khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, trong tình trạng sốt cao liên tục, diễn tiến nhanh, kèm co giật, mê sảng và tri giác lơ mơ.

Qua thăm khám và xét nghiệm, bé được chẩn đoán viêm não - màng não do Herpes simplex virus (HSV).

Ê-kíp đã tiến hành hồi sức tích cực, kết hợp điều trị kháng virus, kháng sinh, chống phù não, hạ sốt, chăm sóc dinh dưỡng và vận động. Đồng thời, các bác sĩ cũng hội chẩn với Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) để phối hợp điều trị và theo dõi sát sao.

Sau 3 ngày, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Đến nay, bé đã hồi phục tốt và được xuất viện.

Bệnh nhi 8 tuổi mắc viêm não do virus HSV được các bác sĩ cấp cứu kịp thời/ Ảnh VTV

Viêm não do virus herpes xảy ra quanh năm nhưng bệnh thường gặp vào mùa xuân – hè. Nguyên nhân của viêm não herpes thường do sự tái hoạt của virus herpes đã nằm sẵn trong cơ thể. 90% những người trưởng thành đều mang virus này trong cơ thể. Tuy nhiên phải có những điều kiện thuận lợi thì virus này mới có thể bùng phát như sốt, phơi nắng, căng thẳng tâm lý, phẫu thuật…

Virus này thường xâm nhập qua đường mũi, họng, đi theo dây thần kinh vào nằm trong hạch. Nếu được kích hoạt, virus này sẽ đi ngược theo dây thần kinh khứu giác lên thùy thái dương trên não.

Hình ảnh virus Herpes simplex 2 gây viêm não. Ảnh minh họa/Vinmec

Bệnh thường khởi phát đột ngột, cấp tính bằng sốt cao, đau đầu, sau đó xuất hiện co giật, thay đổi tính cách, mất trí nhớ và hôn mê. Các dấu hiệu thần kinh khu trú gợi ý tổn thương thùy thái dương và thùy trán não. Viêm não có thể đi kèm viêm màng não với các triệu chứng nôn, cứng gáy.

Các bác sĩ khuyến cáo, viêm não do HSV là bệnh lý tản phát, không theo mùa, khởi phát cấp tính với triệu chứng sốt cao, rối loạn ý thức, co giật. Bệnh tiến triển nhanh và nặng, dễ để lại di chứng thần kinh hoặc tử vong. Nếu được phát hiện sớm, điều trị đặc hiệu kịp thời bằng thuốc kháng virus, người bệnh có cơ hội được cứu sống và hồi phục tốt.