Bệnh nhân bị đinh sắt bắn vào mắt suýt thủng nhãn cầu

Ca phẫu thuật thành công bảo vệ nhãn cầu cho nam giới bị đinh sắt bắn vào mắt, thể hiện trình độ chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ.

Bệnh viện Mắt Hải Phòng thông tin vừa xử trí kịp thời một ca tai nạn thương tích cho bệnh nhân bị đinh sắt bắn vào mắt.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 8/1/2026, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nam L.V.T (33 tuổi), vào viện trong tình trạng mắt trái đau nhức, nhìn mờ sau chấn thương. Khoảng 2 giờ trước nhập viện, bệnh nhân bị đinh sắt bắn vào mắt trái, sau đó tự nhổ dị vật và đến bệnh viện thăm khám.

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Hải Phòng đã bảo tồn nhãn cầu cho bệnh nhân bị đinh sắt bắn xuyên nhãn cầu mắt trái./Ảnh SKĐS

Qua thăm khám và hội chẩn chuyên môn với BSCKII Nguyễn Thanh Tùng, nhận định bệnh nhân có nguy cơ vết thương xuyên nhãn cầu, rách củng mạc, kíp trực đã chỉ định phẫu thuật thăm dò ngay. Ca phẫu thuật được thực hiện tại Khoa Dịch vụ Kỹ thuật cao theo yêu cầu do BS Nội trú Đoàn Minh Hoàng trực tiếp thực hiện.

Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ đã phát hiện chính xác vết rách củng mạc và khâu phục hồi kịp thời, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn cấu trúc nhãn cầu và hạn chế nguy cơ biến chứng nặng nề. Đây được đánh giá là ca bệnh rất khó do vết thương nằm sát dưới chân cơ trực, vị trí rất dễ bị bỏ sót nếu không được thăm dò kỹ lưỡng và xử trí kịp thời.

Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Hải Phòng thăm khám cho bệnh nhân/Ảnh TTXVN

Các bác sĩ khuyến cáo, để bảo vệ đôi mắt, người lao động cần lưu ý luôn đeo kính bảo hộ khi làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Nếu gặp tình huống tai nạn, cần đến ngay bệnh viện chuyên khoa để cấp cứu kịp thời, tránh để lại hậu quả nặng nề cho thị lực.