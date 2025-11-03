Hà Nội

Sức khoẻ 360

Phá vôi lòng mạch giúp bệnh nhân thoát nguy cơ đột quỵ

Ứng dụng công nghệ sóng xung kích siêu âm (IVL) - “Phá tường vôi hóa” trong lòng mạch để phòng nguy cơ đột quỵ khi mạch máu bị vôi hóa.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã ứng dụng công nghệ sóng xung kích siêu âm hiện đại để phá vỡ các mảng vôi hóa gây bít tắc mạch máu nuôi tim, giúp đặt stent thành công cho cụ ông 79 tuổi thoát khỏi nguy cơ đột tử.

Hai mạch máu nuôi tim hẹp nặng, nguy cơ đột tử cao

Ông P.V.N (79 tuổi) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng mệt mỏi nhiều, đau, tức ngực khi gắng sức, mỗi cơn đau kéo dài 8 -10 phút. Đặc biệt, bệnh nhân lại có tiền sử đái tháo đường tuýp 2 kèm rối loạn mỡ máu, suy thận và tăng huyết áp đã nhiều năm, dù sử dụng thuốc đều đặn nhưng chỉ số huyết áp vẫn không ổn định. Tại thời điểm nhập viện, chỉ số huyết áp của bệnh nhân tăng rất cao, lên tới 190/100 mmHg.

Là bác sĩ tiếp nhận thăm khám ban đầu cho người bệnh, ThS.BSNT Cao Mạnh Hưng, Khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, ông N có những triệu chứng điển hình của bệnh mạch vành.

Kết quả chụp CT mạch vành 2560 lát cắt đã cho thấy hai nhánh mạch vành của ông N bị hẹp nặng. Trong đó, động mạch liên thất trước hẹp khít do mảng xơ vữa, vôi hóa kéo dài 30 - 35mm, còn động mạch vành mũ hẹp khoảng 80%.

pha-voi.png
Mảng vôi hóa lan tỏa trên hình ảnh chụp CT 2560 lát cắt - Ảnh BVCC

“Hai trong ba nhánh chính nuôi tim của ông N đều bị tắc nghẽn nghiêm trọng, khiến vùng cơ tim bị thiếu máu lan rộng, có nguy cơ cao dẫn đến suy tim nặng, rối loạn nhịp thậm chí tử vong ngoại viện bất cứ lúc nào”, bác sĩ Hưng chia sẻ.

Ứng dụng công nghệ sóng xung kích siêu âm (IVL) - “Phá tường vôi hóa” trong lòng mạch

Nhận thấy tình huống nghiêm trọng, ê-kíp can thiệp nhanh chóng hội chẩn và lên phương án can thiệp cho ông N. Do tổn thương lan rộng và phức tạp, ê-kíp quyết định chia quá trình can thiệp thành hai giai đoạn để đảm bảo an toàn.

Ở lần can thiệp đầu tiên, ông N được đặt 01 stent tái thông mạch máu ở động mạch mũ. Sau khoảng 20 ngày, ông N hồi phục sức khỏe tốt, ê kíp tiến hành can thiệp lần thứ hai cho vùng tổn thương nặng nhất ở động mạch liên thất trước.

“Ông N tuổi cao, có nhiều bệnh nền phức tạp, đặc biệt là suy thận. Nếu nong cùng lúc hai nhánh mạch vành, lượng thuốc cản quang cần dùng sẽ rất lớn, có thể làm trầm trọng hơn tình trạng suy thận của người bệnh”, ThS.BS Nguyễn Đình Công, Phó khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, người trực tiếp thực hiện ca can thiệp cho biết.

Ca can thiệp thứ hai phức tạp hơn nhiều, do đoạn mạch bị hẹp khít với mảng vôi hóa dày, có tính chất cứng và rất rắn chắc. Các bác sĩ xác định cần xử lý triệt để mảng vôi hóa để “dọn đường” trước khi tiến hành nong và đặt stent.

pha-voi-1.png
Ê-kíp tiến hành phá mảng vôi hóa trước khi đặt stent cho ông N. - Ảnh BVCC

“Những mảng vôi hóa cứng đầu này giống như bức tường kiên cố làm cản trở quá trình đưa stent vào lòng mạch, khiến stent khó đi qua được chỗ hẹp hoặc tuột ra khỏi bóng nong và không thể giãn nở hay áp sát vào thành mạch, gây nguy cơ tái hẹp sau can thiệp”, bác sĩ Công giải thích.

Để giải quyết, ê kíp can thiệp đã quyết định sử dụng công nghệ IVL - sóng xung kích siêu âm. Đây là phương pháp phát sóng xung kích siêu âm từ quả bóng chuyên dụng được đặt vào vị trí hẹp để phá vỡ các mảng vôi hóa cứng, giúp lòng mạch mềm và giãn ra.

Sau khi bề mặt lòng động mạch được “làm sạch” và trơn nhẵn, đã tạo điều kiện thuận lợi cho bác sĩ tiến hành đặt thêm 2 stent (kích thước 3.0 x 29 mm và 3.5 x 19mm) vào đoạn I và II của động mạch liên thất trước, tái thông hoàn toàn dòng máu nuôi tim.

pha-voi-2.png
Công nghệ phá vôi mạch vành bằng sóng xung kích siêu âm (IVL) - Ảnh BVCC

So với các phương pháp truyền thống, sử dụng sóng xung kích để phá vôi mạch vành giúp xử lý hiệu quả các mảng vôi hóa rất phức tạp mà không gây tổn thương mô lành, hạn chế tối đa biến chứng trong và sau thủ thuật.

“Công nghệ này có khả năng làm nứt các mảng vôi hóa ngay cả ở những vùng hẹp sâu, tác động chính xác lên vùng cấu trúc vôi hóa, giúp mở rộng lòng mạch và tạo điều kiện để stent nở tối ưu”, bác sĩ Công nhấn mạnh về ưu điểm vượt trội của công nghệ này.

Chỉ sau 2 ngày can thiệp, ông N. hết mệt và tức ngực, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường. Tinh thần người bệnh ổn định, phấn chấn và tiếp tục duy trì phác đồ điều trị nội khoa để kiểm soát huyết áp và bảo tồn kết quả can thiệp lâu dài.

Bài liên quan

Sức khoẻ 360

Cứu bệnh nhân đột quỵ tắc thân nền, loại đột quỵ chỉ có 5% cơ hội sống

Đột quỵ cấp do tắc hoàn toàn động mạch thân nền là thể đột quỵ nặng và nguy hiểm nhất, chiếm khoảng 1- 4% tổng số ca nhưng có tỷ lệ tử vong lên đến 86-95%.

Vừa qua, Bệnh viện Bãi Cháy đã cấp cứu, can thiệp thành công cho một bệnh nhân nam 59 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, Quảng Ninh, bị đột quỵ cấp do tắc hoàn toàn động mạch thân nền – một trong những thể đột quỵ nặng và nguy hiểm nhất.

tac-than-nen.jpg
Người bệnh được cứu sống nhờ can thiệp kịp thời - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Điều trị phục hồi chức năng tiểu không tự chủ ở người bệnh sau đột quỵ não

Tiểu không tự chủ gây nhiều tác động tiêu cực đến cuộc sống của những người bệnh sau đột quỵ não cần phải điều trị phục hồi.

Tiểu không tự chủ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống

Tiểu không tự chủ là tình trạng rò rỉ nước tiểu không kiểm soát, do nhiều nguyên nhân gây ra. Đối với người bệnh sau đột quỵ não, tình trạng tiểu không tự chủ là khá phổ biến.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đang nằm viện trị nhồi máu cơ tim, bệnh nhân đột quỵ do tắc thân nền

Bệnh nhân đang điều trị nội trú vì nhồi máu cơ tim cấp được 3 ngày, đột ngột xuất hiện tình trạng lơ mơ, phải thở máy vì đột quỵ tắc thân nền cấp.

Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, ê-kíp can thiệp mạch máu não bệnh viện đã can thiệp cấp cứu tái thông mạch máu não thành công cứu sống bệnh nhân nam 73 tuổi (đồng bào dân tộc Chăm).

Đang điều trị nhồi máu cơ tim thì đột quỵ

Xem chi tiết

Bé 4 tuổi co giật, viêm não do cúm A

Bé 4 tuổi co giật, viêm não do cúm A

Trẻ 4 tuổi bị cúm A với biến chứng viêm não, khuyến cáo phụ huynh cần chủ động tiêm phòng cho trẻ, theo dõi sát khi trẻ mắc bệnh để tránh hậu quả nghiêm trọng.

Kiến thức cần biết

Tin mới

