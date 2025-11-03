Phá vôi lòng mạch giúp bệnh nhân thoát nguy cơ đột quỵ

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã ứng dụng công nghệ sóng xung kích siêu âm hiện đại để phá vỡ các mảng vôi hóa gây bít tắc mạch máu nuôi tim, giúp đặt stent thành công cho cụ ông 79 tuổi thoát khỏi nguy cơ đột tử.

Hai mạch máu nuôi tim hẹp nặng, nguy cơ đột tử cao

Ông P.V.N (79 tuổi) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng mệt mỏi nhiều, đau, tức ngực khi gắng sức, mỗi cơn đau kéo dài 8 -10 phút. Đặc biệt, bệnh nhân lại có tiền sử đái tháo đường tuýp 2 kèm rối loạn mỡ máu, suy thận và tăng huyết áp đã nhiều năm, dù sử dụng thuốc đều đặn nhưng chỉ số huyết áp vẫn không ổn định. Tại thời điểm nhập viện, chỉ số huyết áp của bệnh nhân tăng rất cao, lên tới 190/100 mmHg.

Là bác sĩ tiếp nhận thăm khám ban đầu cho người bệnh, ThS.BSNT Cao Mạnh Hưng, Khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, ông N có những triệu chứng điển hình của bệnh mạch vành.

Kết quả chụp CT mạch vành 2560 lát cắt đã cho thấy hai nhánh mạch vành của ông N bị hẹp nặng. Trong đó, động mạch liên thất trước hẹp khít do mảng xơ vữa, vôi hóa kéo dài 30 - 35mm, còn động mạch vành mũ hẹp khoảng 80%.

Mảng vôi hóa lan tỏa trên hình ảnh chụp CT 2560 lát cắt - Ảnh BVCC

“Hai trong ba nhánh chính nuôi tim của ông N đều bị tắc nghẽn nghiêm trọng, khiến vùng cơ tim bị thiếu máu lan rộng, có nguy cơ cao dẫn đến suy tim nặng, rối loạn nhịp thậm chí tử vong ngoại viện bất cứ lúc nào”, bác sĩ Hưng chia sẻ.

Ứng dụng công nghệ sóng xung kích siêu âm (IVL) - “Phá tường vôi hóa” trong lòng mạch

Nhận thấy tình huống nghiêm trọng, ê-kíp can thiệp nhanh chóng hội chẩn và lên phương án can thiệp cho ông N. Do tổn thương lan rộng và phức tạp, ê-kíp quyết định chia quá trình can thiệp thành hai giai đoạn để đảm bảo an toàn.

Ở lần can thiệp đầu tiên, ông N được đặt 01 stent tái thông mạch máu ở động mạch mũ. Sau khoảng 20 ngày, ông N hồi phục sức khỏe tốt, ê kíp tiến hành can thiệp lần thứ hai cho vùng tổn thương nặng nhất ở động mạch liên thất trước.

“Ông N tuổi cao, có nhiều bệnh nền phức tạp, đặc biệt là suy thận. Nếu nong cùng lúc hai nhánh mạch vành, lượng thuốc cản quang cần dùng sẽ rất lớn, có thể làm trầm trọng hơn tình trạng suy thận của người bệnh”, ThS.BS Nguyễn Đình Công, Phó khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, người trực tiếp thực hiện ca can thiệp cho biết.

Ca can thiệp thứ hai phức tạp hơn nhiều, do đoạn mạch bị hẹp khít với mảng vôi hóa dày, có tính chất cứng và rất rắn chắc. Các bác sĩ xác định cần xử lý triệt để mảng vôi hóa để “dọn đường” trước khi tiến hành nong và đặt stent.

Ê-kíp tiến hành phá mảng vôi hóa trước khi đặt stent cho ông N. - Ảnh BVCC

“Những mảng vôi hóa cứng đầu này giống như bức tường kiên cố làm cản trở quá trình đưa stent vào lòng mạch, khiến stent khó đi qua được chỗ hẹp hoặc tuột ra khỏi bóng nong và không thể giãn nở hay áp sát vào thành mạch, gây nguy cơ tái hẹp sau can thiệp”, bác sĩ Công giải thích.

Để giải quyết, ê kíp can thiệp đã quyết định sử dụng công nghệ IVL - sóng xung kích siêu âm. Đây là phương pháp phát sóng xung kích siêu âm từ quả bóng chuyên dụng được đặt vào vị trí hẹp để phá vỡ các mảng vôi hóa cứng, giúp lòng mạch mềm và giãn ra.

Sau khi bề mặt lòng động mạch được “làm sạch” và trơn nhẵn, đã tạo điều kiện thuận lợi cho bác sĩ tiến hành đặt thêm 2 stent (kích thước 3.0 x 29 mm và 3.5 x 19mm) vào đoạn I và II của động mạch liên thất trước, tái thông hoàn toàn dòng máu nuôi tim.

Công nghệ phá vôi mạch vành bằng sóng xung kích siêu âm (IVL) - Ảnh BVCC

So với các phương pháp truyền thống, sử dụng sóng xung kích để phá vôi mạch vành giúp xử lý hiệu quả các mảng vôi hóa rất phức tạp mà không gây tổn thương mô lành, hạn chế tối đa biến chứng trong và sau thủ thuật.