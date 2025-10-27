Điều trị phục hồi chức năng tiểu không tự chủ ở người bệnh sau đột quỵ não

Tiểu không tự chủ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống

Tiểu không tự chủ là tình trạng rò rỉ nước tiểu không kiểm soát, do nhiều nguyên nhân gây ra. Đối với người bệnh sau đột quỵ não, tình trạng tiểu không tự chủ là khá phổ biến.

Ước tính khoảng 60% số người nhập viện sau đột quỵ có thể gặp vấn đề về tiểu không tự chủ, với 25% số người sống sót sau đột quỵ vẫn gặp vấn đề khi xuất viện và 15% còn tình trạng tiểu không tự chủ sau một năm kể từ khi mắc bệnh.

Các triệu chứng của tiểu không tự chủ rất đa dạng, bao gồm tiểu nhiều lần, tiểu gấp và rỉ tiểu.

Tiểu không tự chủ gây nên nhiều tác động tiêu cực đến cuộc sống của những người bệnh sau đột quỵ não, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, gây nên sự khó chịu về thể chất và đời sống xã hội, làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống của người bệnh, làm họ cảm thấy tự ti, mặc cảm, trở thành gánh nặng cho xã hội.

Do vậy, việc điều trị tiểu không tự chủ ở người bệnh sau đột quỵ não là vô cùng quan trọng và cần thiết.

Thăm khám và điều trị cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Biện pháp can thiệp phục hồi chức năng

Có nhiều phương pháp điều trị tiểu không tự chủ ở người bệnh sau đột quỵ não, trong đó các biện pháp điều trị phục hồi chức năng phối hợp sử dụng thuốc đã được chứng minh là có hiệu quả, góp phần làm giảm số lần đi tiểu, cải thiện tình trạng tiểu gấp, rỉ tiểu và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Các biện pháp can thiệp phục hồi chức năng được áp dụng, đó là:

Liệu pháp thay đổi hành vi: Các liệu pháp thay đổi hành vi được chứng minh là có hiệu quả trong việc cải thiện các triệu chứng của tiểu không tự chủ ở người bệnh sau đột quỵ não, bao gồm:

Xây dựng nhật ký đi tiểu: Người bệnh sẽ được hướng dẫn cách ghi nhật ký đi tiểu, bao gồm thời gian, số lượng nước tiểu mỗi lần, cảm giác lúc đi tiểu và lượng nước đã uống vào. Bác sĩ phục hồi chức năng sẽ đánh giá tình trạng rối loạn tiểu tiện dựa trên nhật ký đi tiểu, từ đó đưa ra phác đồ điều trị phù hợp tiếp theo.

Thay đổi thói quen tiểu tiện: Xây dựng thời gian đi tiểu trong ngày và thực hiện theo thời gian quy định.

Tập các bài tập cải thiện sức mạnh cơ sàn chậu: Các bài tập này phối hợp với các bài tập về hô hấp góp phần làm mạnh cơ sàn chậu, qua đó cải thiện tình trạng rỉ tiểu, tiểu nhiều lần của người bệnh sau đột quỵ não. Các bài tập này có thể được thực hiện đơn thuần hoặc kết hợp với hệ thống phản hồi sinh học (Biofeedback).

Sử dụng các biện pháp vật lý trị liệu

Điện xung kích thích: Sử dụng dòng điện xung kích thích vùng hạ vị - cùng cụt, kích thích thần kinh chày được chứng minh là có hiệu quả trong việc làm các triệu chứng ở người bệnh tiểu không tự chủ sau đột quỵ não.

Tập phản hồi sinh học (Biofeedback): Hình thức tập này cho phép ghi lại các hoạt động của cơ vùng sàn chậu, cho phép các bác sĩ và kỹ thuật viên phục hồi chức năng biết người bệnh đã thực hiện đúng các bài tập hay không, qua đó làm tăng hiệu quả điều trị.

Sử dụng các dụng cụ hỗ trợ dẫn lưu nước tiểu:

Các dụng cụ dẫn lưu nước tiểu như sonde tiểu lưu được sử dụng trong giai đoạn đầu sau đột quỵ giúp dẫn lưu nước tiểu ra ngoài khi người bệnh có tình trạng bí tiểu.

Sonde tiểu ngắt quãng được sử dụng trong trường hợp người bệnh có triệu chứng giai đoạn chứa đựng (tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm, rỉ tiểu, tiểu không tự chủ) hoặc khi tồn dư nước tiểu sau khi người bệnh đi tiểu trên 400ml.