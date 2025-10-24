Đang nằm viện trị nhồi máu cơ tim, bệnh nhân đột quỵ do tắc thân nền

Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, ê-kíp can thiệp mạch máu não bệnh viện đã can thiệp cấp cứu tái thông mạch máu não thành công cứu sống bệnh nhân nam 73 tuổi (đồng bào dân tộc Chăm).

Đang điều trị nhồi máu cơ tim thì đột quỵ

Bệnh nhân bị đột quỵ do tắc thân nền cấp khi đang nằm viện điều trị nhồi máu cơ tim cấp - một trường hợp hiếm gặp và có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí kịp thời.

Ê-kíp can thiệp cấp cứu bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước đó, bệnh nhân đang điều trị nội trú vì nhồi máu cơ tim cấp được 3 ngày. Trong quá trình nằm viện, bệnh nhân đột ngột xuất hiện tình trạng lơ mơ, thở co kéo nặng, phải đặt nội khí quản và thở máy.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch máu (CTA) ghi nhận hình ảnh tắc đỉnh mạch thân nền - vị trí thuộc vùng thân não và tiểu não, “huyết mạch sống” của hệ thần kinh trung ương.

Ngay lập tức, ê-kíp tiến hành can thiệp DSA cấp cứu lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học (EVT) khẩn cấp cho bệnh nhân. Sau can thiệp 1 giờ, tình trạng sức khỏe bệnh nhân phục hồi dần, hết khó thở, phục hồi sức cơ, ngưng thở máy...

BS.CKII Hà Minh Đức, Trưởng khoa Nội Thần kinh - Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc) thăm khám cho bệnh nhân sau can thiệp, hồi phục tốt - Ảnh BVCC

Ở bệnh nhân này có rất nhiều bệnh phối hợp như đột quỵ cấp, do tắc động mạch thân nền được tái thông, nhồi máu cơ tim cấp, kèm rung nhĩ cơn. May mắn là bệnh nhân phục hồi tốt sau 24 giờ, hình ảnh CT-Scan sau can thiệp gần như không tổn thương nhu mô não.

Ngày thứ 3 sau can thiệp, tình trạng sức khỏe bệnh nhân phục hồi tốt, dự kiến sau 1 tuần sẽ chuyển ra phòng ngoài...

Hình ảnh trước và sau can thiệp - Ảnh BVCC

Đột quỵ thân nền - thách thức sinh tử

BS.CKII Hà Minh Đức cho biết, tắc nghẽn cấp tính động mạch thân nền là thể đột quỵ hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, chiếm khoảng 1% - 10% đột quỵ thiếu máu cục bộ. Bệnh thường gây nhồi máu vùng thân não và tiểu não, dễ dẫn đến ngưng thở, hôn mê hoặc tử vong nếu chậm can thiệp.

Đặc biệt, ở những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp (AMI), tỷ lệ xuất hiện đột quỵ thiếu máu cục bộ sau nhồi máu tim từ 1% - 4%, thường xảy ra trong vài ngày đầu do huyết khối trong buồng tim, rung nhĩ hoặc suy tim nặng.

Tắc nghẽn cấp tính động mạch thân nền - Ảnh BVCC

Các nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn như ATTENTION (2022) và BAOCHE (2022) đã chứng minh lợi ích rõ rệt của can thiệp tái thông mạch (EVT) so với điều trị nội khoa bảo tồn (BMM) ở bệnh nhân tắc thân nền cấp, giúp giảm tỷ lệ tử vong và cải thiện phục hồi thần kinh, với cửa sổ can thiệp lên đến 24 giờ.