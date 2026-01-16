Phá nhổ hơn 12.000 m² cây thuốc phiện tại biên giới Việt - Lào

Ngày 16/1, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, tổ công tác Công an tỉnh thường trực tại Lào phối hợp với Công an huyện Phôn Thong (tỉnh Luông Pha Băng, Lào), Phòng 5 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an tỉnh Sơn La và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên (thường trực tại Lào) vừa tổ chức phá nhổ 12.270 m2 (hơn 1,2 ha) diện tích trồng cây thuốc phiện.

Cây thuốc phiện được phá nhổ tại khu vực giáp biên với Điện Biên.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng đã phát hiện số cây thuốc phiện trên được trồng tại bản Pu Nhi, cụm bản Mường Hựp, huyện Phôn Thong, tỉnh Luông Pha Băng, Lào (khu vực giáp biên với tỉnh Điện Biên).

Hiện các tổ công tác tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào khoanh vùng, rà soát các khu vực giáp biên có nguy cơ tái trồng. Đồng thời xác minh, làm rõ các đối tượng gieo trồng trái phép cây thuốc phiện để xử lý theo quy định pháp luật.

