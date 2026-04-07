PGS.TS Đoàn Trung Cường: 'Toán học là ngôn ngữ cốt lõi kiến tạo tương lai'

PGS.TS Đoàn Trung Cường khẳng định, Toán học là nền tảng của các thuật toán cốt lõi, trực tiếp điều khiển và vận hành các công nghệ hiện đại.

Mai Loan

Sáng 7/4, Hội Toán học Việt Nam (hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Lễ khai mạc Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên – Học sinh toàn quốc lần thứ 32. Kỳ thi do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam,Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đồng bảo trợ.

Từ năm 2025, các giải chính thức của Kỳ thi được Bộ GD&ĐT xem xét công nhận.

PGS.TS Đoàn Trung Cường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Toán học Việt Nam phát biểu khai mạc.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 6 đến ngày 11/4, với sự tham gia của 661 sinh viên đến từ 90 học viện, trường đại học trong nước. Kỳ thi tổ chức thi 2 môn độc lập là Đại số và Giải tích, với 771 lượt thi thí sinh đăng ký dự thi.

Trong khuôn khổ kỳ thi, Hội Toán học Việt Nam cũng mở rộng sân chơi Olympic dành cho học sinh THPT bằng hình thức trực tuyến; diễn ra vào ngày 7 và 8-3, thu hút sự tham gia của 47 trường THPT với 424 học sinh tham gia.

Điều đặc biệt, theo Ban Tổ chức, vào năm 2016, cách đây đúng một thập kỷ, cũng chính tại Trường Đại học Quy Nhơn, Hội Toán học Việt Nam đã quyết định mở rộng sân chơi Olympic dành cho lứa tuổi học sinh THPT. Sau 10 năm, Kỳ thi đã trở thành điểm đến quen thuộc của các trường THPT Chuyên và trường chất lượng cao trên cả nước.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia kỳ thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Đoàn Trung Cường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Toán học Việt Nam khẳng định, trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo (AI) và cách mạng công nghiệp 4.0, bản chất sâu xa đằng sau sự đột phá của AI, của hệ thống Dữ liệu lớn (Big Data) hay các mô hình tự động hóa chính là các bài toán tối ưu của giải tích, những cấu trúc dữ liệu không gian nhiều chiều của đại số tuyến tính; là ứng dụng của xác suất thống kê, tối ưu, phương trình vi phân, đại số, hình học…

“Toán học ngày nay không chỉ là một môn khoa học cơ bản, mà là nền tảng của các thuật toán cốt lõi, trực tiếp điều khiển và vận hành các công nghệ hiện đại xung quanh chúng ta”, Phó Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam nhấn mạnh.

Khởi nguồn từ năm 1993 với chỉ 3 trường tham dự, sau hơn 30 năm phát triển, kỳ thi do Hội Toán học Việt Nam khởi xướng đã trở thành sân chơi học thuật uy tín hàng đầu, thu hút đông đảo sinh viên yêu Toán. Không chỉ giới hạn trong các khoa Toán, phong trào Olympic đã lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều lĩnh vực đào tạo khác như kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, y dược và cả lực lượng vũ trang.

Đáng chú ý, theo chia sẻ của Ban Tổ chức, Kỳ thi đã gây ấn tượng với cộng đồng toán học quốc tế. Tại một cuộc họp của Hội Toán học Đông Nam Á, mô hình tổ chức và quy mô kỳ thi của Việt Nam nhận được sự đánh giá cao, thậm chí có đề xuất đưa sinh viên nước ngoài tham gia trong tương lai.

Gương mặt rạng rỡ của các thí sinh tham dự Kỳ thi.

Theo PGS.TS Đoàn Trung Cường, Kỳ thi là cơ hội để các em mài giũa tư duy, vượt lên chính mình, kết nối với những người bạn có cùng niềm đam mê với Toán học và nuôi dưỡng tình yêu với Toán học.

“Có thể những ma trận, không gian véc tơ, phương trình hay tích phân trên trang giấy lúc này trông rất trừu tượng, nhưng các em hãy luôn tự hào rằng: Mình đang nắm giữ thứ ngôn ngữ cốt lõi để kiến tạo nên tương lai”, PGS.TS Đoàn Trung Cường nhấn mạnh.

Việc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam liên tục bảo trợ kỳ thi qua nhiều năm cho thấy sự quan tâm đặc biệt của giới khoa học đối với việc phát hiện, nuôi dưỡng nhân tài Toán học, lực lượng nòng cốt cho phát triển khoa học công nghệ quốc gia.

GS.TSKH Vũ Hoàng Linh: Không hành động ngay, Toán học Việt Nam có nguy cơ tụt hậu

Theo GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, khoa học và công nghệ thay đổi rất nhanh. Nếu không hành động kịp thời, Việt Nam sẽ đối mặt nguy cơ tụt hậu, trong đó có Toán học.

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, GS.TSKH Vũ Hoàng Linh, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam (hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, trong bối cảnh khoa học - công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, thách thức lớn của Việt Nam là đào tạo được đội ngũ nhà Toán học đạt trình độ quốc tế. Nếu không hành động kịp thời, chúng ta có nguy cơ tụt hậu không chỉ trong Toán học mà cả các lĩnh vực khoa học - công nghệ khác.

gs-vu-hoang-linh-4.jpg
GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam.
Cơ chế đột phá đào tạo nhân lực toán học trình độ quốc tế

Theo GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Việt Nam không thiếu tài năng Toán học, song cần cơ chế, môi trường nghiên cứu tốt để đào tạo đội ngũ khoa học trình độ cao.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, GS.TSKH Vũ Hoàng Linh, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội); Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam (Hội thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) khẳng định, Việt Nam không thiếu những tài năng Toán học. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất ở việc tạo ra các điều kiện cần thiết cho học tập và nghiên cứu.

Việt Nam không thiếu những tài năng toán học…

Thầy giáo Việt có đề vào IMO: Giá trị nằm ở khoảnh khắc người giải 'bừng sáng'

ThS Trần Quang Hùng, người Việt thứ 4 có đề vào IMO chia sẻ, khoảnh khắc "bừng sáng" của người giải mới là giá trị sâu sắc nhất của việc sáng tạo ra bài toán.

ThS Trần Quang Hùng vừa được trao Giải thưởng Lê Văn Thiêm, giải thưởng uy tín thường niên của Hội Toán học Việt Nam (hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) dành cho các giáo viên dạy Toán và học sinh xuất sắc trên toàn quốc.

truong-thanh-xuan.jpg
GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh (thứ hai từ trái qua), Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam cùng các nhà Toán học trao Giải thưởng Lê Văn Thiêm 2025. Ảnh: Mai Loan.
VUSTA khơi dậy khát vọng trí thức trong kỷ nguyên mới

Trải qua 43 năm xây dựng và trưởng thành (1983-2026), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã khẳng định vững chắc vị thế là tổ chức đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cả nước.