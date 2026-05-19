Mỹ đầu tư lớn cho hải quân tương lai với siêu chiến hạm BBG(X)

Mỹ dự định đóng 15 chiến hạm BBG(X) với ngân sách lên tới hàng trăm tỷ USD, nhằm nâng cao khả năng chiến tranh cường độ cao tại châu Á-Thái Bình Dương.

Mỹ đang thúc đẩy một trong những chương trình đóng tàu chiến tham vọng nhất lịch sử hiện đại khi chính thức đưa thiết giáp hạm hạt nhân BBG(X) vào kế hoạch đóng tàu quân sự dài hạn của Hải quân Mỹ. Theo nhiều tài liệu ngân sách và kế hoạch quốc phòng mới công bố, tổng chi phí toàn bộ chương trình có thể lên tới 500-700 tỷ USD từ nay đến cuối thế kỷ XXI.

Chương trình BBG(X), còn được gọi là lớp thiết giáp hạm Trump-class trong một số tài liệu quân sự Mỹ, được phát triển để thay thế dự án khu trục hạm DDG(X) trước đây. Khác với các tàu khu trục hiện nay, BBG(X) được thiết kế như một “siêu chiến hạm” có lượng giãn nước từ 35.000-41.000 tấn, lớn gấp nhiều lần tàu khu trục lớp Arleigh Burke đang phục vụ trong Hải quân Mỹ.

Tàu khu trục lớp Type 055 trọng tải 13.000 tấn của Trung Quốc

Theo kế hoạch đóng tàu tài khóa FY2027, Hải quân Mỹ dự kiến đóng tổng cộng 15 chiến hạm BBG(X) đến năm 2055. Riêng ba chiếc đầu tiên đã tiêu tốn khoảng 43,5 tỷ USD ngân sách đóng mới. Chiếc đầu tiên dự kiến được ký hợp đồng đóng vào năm 2028 và bàn giao trong giai đoạn 2036.

Điểm đáng chú ý nhất của BBG(X) là việc sử dụng động cơ hạt nhân - điều mà Hải quân Mỹ chưa áp dụng với tàu chiến mặt nước kể từ thập niên 1990. Hải quân Mỹ cho rằng động cơ hạt nhân sẽ giúp chiến hạm có khả năng hoạt động dài ngày, duy trì tốc độ cao liên tục và đủ điện năng cho các hệ thống vũ khí tương lai.

BBG(X) được định hướng trở thành trung tâm hỏa lực chủ lực của hải quân Mỹ trong các cuộc xung đột cường độ cao tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Con tàu sẽ mang theo số lượng lớn tên lửa hành trình, tên lửa siêu vượt âm Conventional Prompt Strike (CPS), hệ thống phóng thẳng đứng Mk41 cùng các vũ khí năng lượng định hướng như laser công suất lớn và pháo điện từ railgun.

Hình ảnh đồ họa của Hải quân Hoa Kỳ về thiết giáp hạm BBG(X) chạy bằng năng lượng hạt nhân

Ngoài vai trò tác chiến, BBG(X) còn được thiết kế như sở chỉ huy nổi trên biển, có khả năng điều phối lực lượng tàu chiến, máy bay không người lái và các hệ thống tác chiến mạng trong môi trường bị gây nhiễu hoặc mất liên lạc vệ tinh. Giới quân sự Mỹ cho rằng các tàu khu trục hiện tại đang dần chạm giới hạn về không gian, công suất điện và khả năng nâng cấp vũ khí mới.

Tuy nhiên, chương trình cũng gây tranh cãi lớn tại Mỹ do chi phí quá khổng lồ. Một số chuyên gia nhận định ngân sách dành cho 15 chiến hạm BBG(X) đủ để Hải quân Mỹ đóng mới nhiều tàu ngầm, khu trục hạm và tàu hậu cần khác cùng lúc. Nhiều nghị sĩ Mỹ cũng đặt câu hỏi liệu dự án có thực sự cần thiết hay không trong bối cảnh chi phí quốc phòng ngày càng tăng mạnh.