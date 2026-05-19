Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Mỹ đầu tư lớn cho hải quân tương lai với siêu chiến hạm BBG(X)

Mỹ dự định đóng 15 chiến hạm BBG(X) với ngân sách lên tới hàng trăm tỷ USD, nhằm nâng cao khả năng chiến tranh cường độ cao tại châu Á-Thái Bình Dương.

Nguyễn Cúc

Mỹ đang thúc đẩy một trong những chương trình đóng tàu chiến tham vọng nhất lịch sử hiện đại khi chính thức đưa thiết giáp hạm hạt nhân BBG(X) vào kế hoạch đóng tàu quân sự dài hạn của Hải quân Mỹ. Theo nhiều tài liệu ngân sách và kế hoạch quốc phòng mới công bố, tổng chi phí toàn bộ chương trình có thể lên tới 500-700 tỷ USD từ nay đến cuối thế kỷ XXI.

Chương trình BBG(X), còn được gọi là lớp thiết giáp hạm Trump-class trong một số tài liệu quân sự Mỹ, được phát triển để thay thế dự án khu trục hạm DDG(X) trước đây. Khác với các tàu khu trục hiện nay, BBG(X) được thiết kế như một “siêu chiến hạm” có lượng giãn nước từ 35.000-41.000 tấn, lớn gấp nhiều lần tàu khu trục lớp Arleigh Burke đang phục vụ trong Hải quân Mỹ.

z7820642157504-edac2039c7fca70458c358ec5768fe20.jpg
Tàu khu trục lớp Type 055 trọng tải 13.000 tấn của Trung Quốc

Theo kế hoạch đóng tàu tài khóa FY2027, Hải quân Mỹ dự kiến đóng tổng cộng 15 chiến hạm BBG(X) đến năm 2055. Riêng ba chiếc đầu tiên đã tiêu tốn khoảng 43,5 tỷ USD ngân sách đóng mới. Chiếc đầu tiên dự kiến được ký hợp đồng đóng vào năm 2028 và bàn giao trong giai đoạn 2036.

Điểm đáng chú ý nhất của BBG(X) là việc sử dụng động cơ hạt nhân - điều mà Hải quân Mỹ chưa áp dụng với tàu chiến mặt nước kể từ thập niên 1990. Hải quân Mỹ cho rằng động cơ hạt nhân sẽ giúp chiến hạm có khả năng hoạt động dài ngày, duy trì tốc độ cao liên tục và đủ điện năng cho các hệ thống vũ khí tương lai.

BBG(X) được định hướng trở thành trung tâm hỏa lực chủ lực của hải quân Mỹ trong các cuộc xung đột cường độ cao tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Con tàu sẽ mang theo số lượng lớn tên lửa hành trình, tên lửa siêu vượt âm Conventional Prompt Strike (CPS), hệ thống phóng thẳng đứng Mk41 cùng các vũ khí năng lượng định hướng như laser công suất lớn và pháo điện từ railgun.

article-6a03da271989e4-71945870.jpg
Hình ảnh đồ họa của Hải quân Hoa Kỳ về thiết giáp hạm BBG(X) chạy bằng năng lượng hạt nhân

Ngoài vai trò tác chiến, BBG(X) còn được thiết kế như sở chỉ huy nổi trên biển, có khả năng điều phối lực lượng tàu chiến, máy bay không người lái và các hệ thống tác chiến mạng trong môi trường bị gây nhiễu hoặc mất liên lạc vệ tinh. Giới quân sự Mỹ cho rằng các tàu khu trục hiện tại đang dần chạm giới hạn về không gian, công suất điện và khả năng nâng cấp vũ khí mới.

Tuy nhiên, chương trình cũng gây tranh cãi lớn tại Mỹ do chi phí quá khổng lồ. Một số chuyên gia nhận định ngân sách dành cho 15 chiến hạm BBG(X) đủ để Hải quân Mỹ đóng mới nhiều tàu ngầm, khu trục hạm và tàu hậu cần khác cùng lúc. Nhiều nghị sĩ Mỹ cũng đặt câu hỏi liệu dự án có thực sự cần thiết hay không trong bối cảnh chi phí quốc phòng ngày càng tăng mạnh.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/us-navy-700bn-bbgx-nuclear-battleship
#BBG(X) #thiết giáp hạm Mỹ #Hải quân Mỹ #tàu chiến hạt nhân #Trump-class battleship #vũ khí siêu vượt âm

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Hải quân Mỹ giới thiệu tàu hộ vệ mới FF(X) để tăng cường năng lực chiến đấu

Tàu FF(X) là lớp chiến hạm nhỏ, sản xuất nhanh, linh hoạt, giúp Mỹ mở rộng lực lượng mặt nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu.

Tại Hội nghị Hiệp hội Hải quân Mặt nước (Surface Navy Association - SNA) năm 2025, Hải quân Mỹ đã chính thức công bố các thông số kỹ thuật và đồ họa khái niệm đầu tiên của tàu hộ vệ FF(X) - lớp tàu chiến mặt nước cỡ nhỏ mới, dự kiến được trao hợp đồng trong năm 2026.

Động thái này được đánh giá là nỗ lực quan trọng nhằm nhanh chóng khôi phục quy mô và khả năng tác chiến của hạm đội, trong bối cảnh chương trình tàu hộ vệ lớp Constellation bị hủy bỏ do đội chi phí, gia tăng độ phức tạp và chậm tiến độ kéo dài.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ xác nhận trang bị tên lửa hạt nhân trên tàu chiến lớp Trump

Quốc hội Mỹ chính thức phê duyệt dự án mang tên lửa hạt nhân SLCM-N trên tàu chiến mặt nước, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược răn đe hạt nhân.

Ngày 8/1, Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận việc trang bị tên lửa hành trình phóng từ biển mang đầu đạn hạt nhân (SLCM-N) cho thiết giáp hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Trump trong tương lai, ký hiệu BBG(X).

Đây là lần đầu tiên kể từ đầu thập niên 1990, Mỹ có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trên một tàu chiến mặt nước, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chính sách răn đe hạt nhân trên biển của Washington.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

F/A-XX vũ khí then chốt duy trì ưu thế trên không của Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ cảnh báo các tiêm kích hiện có đang dần mất ưu thế, trong khi F/A-XX được coi là then chốt để duy trì khả năng tác chiến trên không.

Tư lệnh tác chiến Hải quân Mỹ, Đô đốc Daryl Caudle, mới đây nhấn mạnh việc phát triển tiêm kích thế hệ thứ sáu F/A-XX là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm khả năng “tự do hoạt động trên không” của Hải quân Mỹ trong tương lai.

Theo ông, các cánh không quân tàu sân bay hiện đang đối mặt với những thách thức ngày càng lớn, không chỉ từ các đối thủ ngang hàng tại khu vực Thái Bình Dương mà cả từ những quốc gia có tiềm lực quân sự hạn chế hơn như Iran, cũng như các lực lượng phi nhà nước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới