Mỹ - Anh thảo luận sự cần thiết của việc mở lại eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc điện đàm thảo luận về sự cần thiết của việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Trang Hasht e Subh Daily đưa tin, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm vào ngày 26/4, trong đó thảo luận về sự cần thiết phải mở lại eo biển Hormuz cũng như những hệ lụy đối với kinh tế toàn cầu nếu tuyến đường này tiếp tục bị đóng.

Theo truyền thông, trong cuộc điện đàm, ông Starmer và ông Trump đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại hoạt động lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Một người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, hai bên đã bàn về những tác động nghiêm trọng của tình hình hiện tại đối với kinh tế toàn cầu cũng như chi phí sinh hoạt ngày càng tăng tại Vương quốc Anh và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Theo bản tin, cuộc trao đổi cũng đề cập đến những diễn biến mới nhất liên quan đến sáng kiến chung giữa Anh và Pháp nhằm khôi phục “tự do hàng hải”.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang do cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran có thể liên hệ với Mỹ nếu muốn đàm phán, nhưng các đại diện của nước này sẽ không đến Pakistan.

Theo AP, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có chuyến thăm ngắn tới Islamabad một lần nữa vào ngày 26/4 trong bối cảnh giới lãnh đạo chính trị và quân sự Pakistan đang nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Tehran và Washington. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết họ có thể nói chuyện qua điện thoại thay vì đàm phán.

“Nếu họ (Iran) muốn, chúng tôi có thể nói chuyện nhưng chúng tôi sẽ không cử người đến (Pakistan)”, ông Trump nói hôm 26/4. Trước đó, ông chủ Nhà Trắng viết trên mạng xã hội: “Họ chỉ cần gọi điện thôi!”.

Hải quân Mỹ rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ đang tiến hành rà phá thủy lôi của Iran tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump ngày 26/4 thông báo Hải quân Mỹ đang tiến hành rà phá thủy lôi của Iran tại eo biển Hormuz, tuyến đường biển quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, theo AP.

Các chuyên gia nhận định, việc rà phá các thiết bị nổ dưới nước có thể kéo dài hàng tháng. Tuy nhiên, bất kỳ tuyên bố nào trong tương lai về việc Mỹ đã dọn sạch tuyến đường thủy nơi 20% lượng dầu của thế giới thường đi qua này cũng có thể không đủ thuyết phục các tàu hàng thương mại và công ty bảo hiểm rằng khu vực này đã an toàn trở lại.

Tổng thống Iran Pezeshkian nêu điều kiện đàm phán với Mỹ

Theo truyền thông Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không đàm phán chừng nào Mỹ còn áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của nước này.

Theo AP, truyền thông Iran đưa tin, trong cuộc điện đàm tối 25/4, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã nói với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif rằng Mỹ “trước tiên nên dỡ bỏ các trở ngại về mặt hoạt động, bao gồm cả lệnh phong tỏa các cảng của Iran”, để cho phép một vòng đàm phán mới diễn ra.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Yenişafak.
Mỹ cử đặc phái viên tới Pakistan, đàm phán với Iran sắp diễn ra?

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 24/4, Tổng thống Trump đã cử Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khi các quan chức tại Pakistan đang thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Iran đã làm tê liệt các tuyến xuất khẩu năng lượng quan trọng qua eo biển Hormuz, phủ bóng lên bức tranh kinh tế toàn cầu và khiến hàng nghìn người thiệt mạng trên khắp Trung Đông.

