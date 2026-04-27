Mỹ - Anh thảo luận sự cần thiết của việc mở lại eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc điện đàm thảo luận về sự cần thiết của việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Trang Hasht e Subh Daily đưa tin, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm vào ngày 26/4, trong đó thảo luận về sự cần thiết phải mở lại eo biển Hormuz cũng như những hệ lụy đối với kinh tế toàn cầu nếu tuyến đường này tiếp tục bị đóng.

Theo truyền thông, trong cuộc điện đàm, ông Starmer và ông Trump đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại hoạt động lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Một người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, hai bên đã bàn về những tác động nghiêm trọng của tình hình hiện tại đối với kinh tế toàn cầu cũng như chi phí sinh hoạt ngày càng tăng tại Vương quốc Anh và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Theo bản tin, cuộc trao đổi cũng đề cập đến những diễn biến mới nhất liên quan đến sáng kiến chung giữa Anh và Pháp nhằm khôi phục “tự do hàng hải”.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang do cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran có thể liên hệ với Mỹ nếu muốn đàm phán, nhưng các đại diện của nước này sẽ không đến Pakistan.

Theo AP, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có chuyến thăm ngắn tới Islamabad một lần nữa vào ngày 26/4 trong bối cảnh giới lãnh đạo chính trị và quân sự Pakistan đang nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Tehran và Washington. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết họ có thể nói chuyện qua điện thoại thay vì đàm phán.

“Nếu họ (Iran) muốn, chúng tôi có thể nói chuyện nhưng chúng tôi sẽ không cử người đến (Pakistan)”, ông Trump nói hôm 26/4. Trước đó, ông chủ Nhà Trắng viết trên mạng xã hội: “Họ chỉ cần gọi điện thôi!”.

