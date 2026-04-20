Ông Vũ Hồng Văn nói gì việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương?

Sáng 20/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI đã nghe dự thảo Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Theo đó, thành lập thành phố Đồng Nai là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 12.737,18 km2 và quy mô dân số là 4.491.408 người của tỉnh Đồng Nai.

Thành phố Đồng Nai giáp thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng và Vương quốc Campuchia.

Dự thảo nêu rõ, Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/4/2026. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, thành phố Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường, 62 xã.

Theo dự kiến, chiều 23/4/2026, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Tham gia thảo luận tại tổ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là quyết sách quan trọng của Trung ương, không đơn thuần là nâng cấp hành chính và thiết lập mô hình quản trị tiên tiến.

Về quy mô kinh tế, ông Vũ Hồng Văn cho biết: Hiện tỉnh Đồng Nai đứng thứ tư cả nước, chỉ sau TP HCM, Hà Nội và Hải Phòng. Tỉnh Bình Phước trước đây là tỉnh miền núi, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều địa phương chưa được nông thôn mới nhưng sau một năm hợp nhất với Đồng Nai, sức sống của Bình Phước cũng vươn lên rất mãnh liệt.

Qua việc xem xét quy mô dân số và nền kinh tế, ông Văn nhấn mạnh Đồng Nai xác định không chỉ phát triển về số lượng mà còn về năng lực thu ngân sách và năng suất lao động.

Địa phương cũng được giao chỉ tiêu về tăng trưởng hai con số, nên phải làm sao để con số thu được ngân sách đóng góp vào ngân sách quốc gia là cao nhất.

Bí thư tỉnh Đồng Nai dẫn chứng: Năm 2025, Đồng Nai được giao chỉ tiêu thu 70.000 tỷ đồng ngân sách Nhà nước nhưng tỉnh đã vượt mốc, cán mức thu ngân sách 100.000 tỷ đồng và là tỉnh thực hiện tăng thu ngân sách, tăng trưởng hai con số cao nhất toàn quốc.

Ông khẳng định năm nay, địa phương có thể thu 150.000 tỷ đồng để nộp ngân sách Nhà nước.

“Đồng Nai xác định là một cực tăng trưởng để gánh vác cho các tỉnh khác trong việc thu ngân sách”, Bí thư Đồng Nai Vũ Hồng Văn nói và cho biết nếu chậm trễ thực hiện sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Dù vậy, Bí thư tỉnh Đồng Nai cho rằng việc thành lập một đơn vị hành chính mới, chuyển từ mô hình quản trị nông thôn sang quản trị đô thị mà phát triển không hiệu quả, đời sống nhân dân không được nâng cao và chỉ mang tính hình thức, sẽ không hoàn thành nhiệm vụ mà Trung ương và Quốc hội giao.

Vì vậy, Đồng Nai xác định sẵn sàng từ khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương để nhận trách nhiệm là một cực tăng trưởng gánh vác nền kinh tế quốc gia.