Ông Trump ký sắc lệnh cấm nhập cảnh với công dân 12 quốc gia

Theo The Hill, Tổng thống Trump ngày 4/6 đã ký sắc lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân từ 12 quốc gia, viện dẫn lý do lo ngại an ninh quốc gia.

Lệnh cấm hoàn toàn nhập cảnh vào Mỹ được áp dụng đối với công dân từ 12 quốc gia, bao gồm Afghanistan, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.

Sắc lệnh này cũng hạn chế một phần việc nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân đến từ Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.

Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực từ 0h01 ngày 9/6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.

Sắc lệnh áp dụng đối với công dân từ 19 quốc gia nêu trên, ngoại trừ những người là thường trú nhân hợp pháp ở Mỹ hoặc những người hiện đang có thị thực và những cá nhân nhập cảnh phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

“Tổng thống Trump đang thực hiện lời hứa bảo vệ người Mỹ khỏi những tác nhân nước ngoài nguy hiểm muốn đến đất nước chúng ta và gây hại cho chúng ta”, phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson đăng trên mạng X.

"Những hạn chế này tùy thuộc vào từng quốc gia và bao gồm những nơi không có quy trình thẩm định phù hợp, có tỷ lệ lưu trú quá hạn thị thực cao hoặc không chia sẻ thông tin về danh tính và mối đe dọa", Jackson nói thêm.

Trước đó, vào ngày đầu tiên nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp kêu gọi tăng cường kiểm tra và sàng lọc những người nhập cư vào Mỹ để đảm bảo an ninh quốc gia.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã cấm công dân từ một số quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi nhập cảnh vào Mỹ. Tuy nhiên, vào năm 2021, Tổng thống Biden khi đó đã hủy bỏ lệnh cấm này.

