Chính trị

Ông Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được Bộ Chính trị phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Thiên Tuấn

Chiều 8/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

anh-chup-man-hinh-2026-04-08-luc-144625.png

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng Bộ Chính phủ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Chính trị đồng thời phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Trần Đức Thắng.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao quyết định và tặng hoa cho tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Trước đó, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Trần Đức Thắng sinh ngày 11/8/1973; Quê quán: Phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ.

Chức vụ: - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIV
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV
- Bí thư Thành ủy Hà Nội (từ 4/2026)
- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (10/2025 - 4/2026)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XVI

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Kinh tế chính trị; Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1/1995 - 3/2004: Thanh tra viên, phòng Tổng hợp, phòng Thanh tra Hành chính sự nghiệp, phòng Thanh tra Xây dựng cơ bản thuộc Thanh tra Bộ Tài chính.

4/2004 - 9/2009: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Văn phòng Bộ, Thư ký giúp việc Lãnh đạo Bộ Tài chính.

10/2009 - 9/2011: Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính.

10/2011 - 3/2013: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4/2013 - 10/2018: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính.

10/2018 - 6/2020: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

6/2020 - 1/2021: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; kiêm Vụ trưởng Vụ Trung ương I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương (từ 1/10/2020).

30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

1/2021 - 10/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII (từ 2/2021).

10/2022 - 6/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, nhiệm kỳ 2020-2025.

1/7/2025 - 7/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ (theo Quyết định số 1179/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

7/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

14/8/2025: Tại Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm kỳ 2025-2030.

10/2025 - 4/2026: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.

26/11/2025: Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI.

23/1/2026: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

4/2026: Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

