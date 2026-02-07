Hà Nội

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng

Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng lãnh đạo đất nước trong 100 năm tiếp theo.

Theo Kim Anh/VOV.VN

Chiều 7/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

untitled.png
Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

8 Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Phó trưởng Ban Thường trực); Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Các ủy viên Ban chỉ đạo gồm: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư: Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Tú; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng; Phó Chánh văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà.

Bộ Chính trị cũng quyết định về Thường trực Ban Chỉ đạo gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm (Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo); Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Phó trưởng bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo); Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Cùng với đó, định hướng xây dựng cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới; Báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV trình Đại hội XV của Đảng.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Giúp việc Ban Chỉ đạo có tổ biên tập. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để phục vụ công tác. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chính trị

Tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ 'nói' sang 'làm'

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết XIV của Đảng.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các cấp ủy đảng, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và địa phương,

Thưa các đồng chí cán bộ, đảng viên, đồng bào cả nước tham dự Hội nghị tại các điểm cầu,

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào

​Chiều 6/2, tại trụ sở Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Chủ tịch CPP Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào.

Cùng dự cuộc gặp có Thủ tướng ba nước, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Campuchia. Tại cuộc gặp, trong không khí hữu nghị, người đứng đầu ba Đảng khẳng định cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng, đồng thời CPP đang tích cực triển khai hiệu quả Cương lĩnh chính trị của Đảng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2023-2028, tạo nền tảng quan trọng để ba Đảng tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố vững chắc tin cậy chính trị và thống nhất những định hướng lớn cho hợp tác giữa ba Đảng, ba nước trong giai đoạn phát triển mới.

gap.jpg
Việt Nam nhất quán coi trọng và ưu tiên củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia - Lào.
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào

Ngày 5/2, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Ngày 5/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

tbt.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
