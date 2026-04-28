OMODA & JAECOO thử nghiệm thực tế công nghệ đỗ xe tự động VPD

OMODA&JAECOO – thương hiệu con thuộc tập đoàn Chery vừa chính thức ra mắt toàn cầu công nghệ Valet Parking Driver (VPD) đi kèm loạt bài thử nghiệm thực tế.

Thảo Nguyễn
Video: OMODA & JAECOO thử nghiệm thực tế công nghệ đỗ xe tự động VPD.

Tại các đô thị lớn, việc tìm chỗ đỗ xe – đặc biệt trong hầm chung cư, trung tâm thương mại hay những con phố chật – đang trở thành “nỗi đau chung” của nhiều người lái xe, nhất là người mới. Hiểu rõ điều đó, OMODA & JAECOO đã đưa công nghệ đỗ xe thông minh VPD (Valet Parking Driver) vào thử nghiệm thực tế quy mô toàn cầu, với mục tiêu đơn giản hóa hoàn toàn việc đỗ xe cho người dùng.

Chương trình thử nghiệm được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Kinh doanh Quốc tế Chery, với sự tham gia của gần 100 đại lý, báo chí và KOL từ nhiều quốc gia – đánh dấu lần đầu tiên công nghệ này được kiểm chứng công khai trong điều kiện sử dụng thực tế.

“Gọi xe là tới – đỗ xe tự động”: Trải nghiệm đúng với nhu cầu khách hàng đô thị

Thay vì những thao tác đỗ xe phức tạp, công nghệ VPD được thiết kế cực kỳ đơn giản, xoay quanh hai tính năng chính bao gồm: Gọi xe từ xa: xe tự chạy đến vị trí người dùng. Đỗ xe tự động: xe tự tìm chỗ và đỗ sau khi người lái xuống xe.

OMODA & JAECOO giới thiệu công nghệ đỗ xe tự động VPD.

Trong thử nghiệm, ở tình huống “gọi xe”, chiếc xe có thể tự rời chỗ đỗ, nhận diện vật cản như xe máy, người đi bộ, cột bê tông… rồi di chuyển đến vị trí đón một cách mượt mà.

Điều này đặc biệt hữu ích trong những tình huống quen thuộc tại Việt Nam như: Tìm xe trong hầm gửi xe rộng; Đi siêu thị, mua sắm xong tay xách nhiều đồ; Trời mưa hoặc nắng gắt.

Xe tự tìm chỗ đỗ trong những tình huống “khó nhằn” nhất

Ở chiều ngược lại, khi đến nơi, người lái chỉ cần xuống xe và kích hoạt chức năng – chiếc xe sẽ tự xử lý toàn bộ phần còn lại. Trong bài kiểm tra, xe phải đối mặt với các tình huống rất “đặc trưng”: Chỗ đỗ bị chắn một phần; Bãi xe đông, phải tự tìm chỗ trống; Vị trí đỗ cực hẹp; Đường cụt, khó quay đầu Dù vậy, hệ thống vẫn hoàn thành trọn vẹn quy trình: tìm chỗ – căn chỉnh – đỗ chính xác, mà không cần người can thiệp.

Trải nghiệm này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và giảm áp lực khi phải xử lý các tình huống đỗ xe khó.

So tài với tài xế 15 năm kinh nghiệm: Công nghệ chiếm ưu thế

Điểm thú vị nhất của chương trình là phần thi giữa hệ thống VPD và một tài xế có hơn 15 năm kinh nghiệm.

Hai bên cùng thực hiện các bài đỗ xe trong điều kiện khó, với các tiêu chí đánh giá gồm: Thời gian hoàn thành; Số lần đánh lái; Độ chính xác khi đỗ.

Với VPD, OMODA & JAECOO đang hướng tới việc “bình thường hóa” những thao tác vốn được coi là khó, giúp người mới lái tự tin hơn.

Kết quả cho thấy: VPD đỗ xe mượt, ít chỉnh lái, tối ưu không gian, trong khi đó, tài xế vẫn cần nhiều thao tác điều chỉnh và mất thời gian hơn. Điều này cho thấy công nghệ không chỉ hỗ trợ, mà còn có thể giúp người dùng – đặc biệt là người mới – xử lý những tình huống khó dễ dàng hơn rất nhiều.

Với VPD, OMODA & JAECOO đang hướng tới việc “bình thường hóa” những thao tác vốn được coi là khó, giúp người mới lái tự tin hơn; giảm nguy cơ va chạm, trầy xước; và tiết kiệm thời gian trong đô thị đông đúc. Nói cách khác, công nghệ đang biến việc đỗ xe từ “kỹ năng khó” thành “tính năng sẵn có”.

Việc thử nghiệm thành công VPD cho thấy định hướng rõ ràng của OMODA & JAECOO: phát triển các công nghệ thực tế, giải quyết đúng nhu cầu khách hàng – thay vì chỉ dừng ở tính năng trình diễn.

Trong tương lai, khi công nghệ này được thương mại hóa, trải nghiệm lái xe – đặc biệt trong đô thị – có thể thay đổi đáng kể, theo hướng đơn giản, tiện lợi và ít áp lực hơn.

Bài liên quan

Lý do khách hàng đặt cọc Omoda C5 SHS-H ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Theo chia sẻ từ nhiều khách hàng đã đặt cọc trong tháng 4/2026, quyết định này không đến từ cảm tính, mà từ những giá trị đã đủ rõ ngay từ giai đoạn tìm hiểu.

Video: Chi tiết Omoda C5 Super Hybrid giá từ 599 Triệu tại Việt Nam.

Thông thường, quyết định mua xe là một hành trình nhiều bước: tìm hiểu, lái thử, so sánh rồi mới xuống tiền. Tuy nhiên, với C5 SHS-H của Omoda & Jaecoo Việt Nam, một xu hướng đáng chú ý đang diễn ra: không ít khách hàng sẵn sàng đặt cọc ngay cả khi chưa trực tiếp cầm lái. Điều này đặt ra một câu hỏi rõ ràng: điều gì khiến một mẫu xe có thể thuyết phục khách hàng nhanh đến vậy?

Omoda & Jaecoo đạt mốc 1 triệu chiếc trong 3 năm, lập kỷ lục toàn cầu

Omoda & Jaecoo tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, đánh dấu 3 năm thành lập và cột mốc 1 triệu xe toàn cầu, kỷ lục nhanh nhất ngành ôtô hiện nay.

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh lần thứ 19, Omoda & Jaecoo chính thức công bố cột mốc quan trọng: doanh số toàn cầu vượt 1 triệu xe chỉ sau 3 năm ra mắt, thiết lập kỷ lục nhanh nhất trong lịch sử đối với một thương hiệu ôtô trẻ.

Kể từ khi ra mắt toàn cầu năm 2023, Omoda & Jaecoo duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với doanh số liên tục tăng gấp đôi qua từng năm. Riêng tháng 3/2026, doanh số toàn cầu đã vượt 60.000 xe. Trong khi nhiều thương hiệu truyền thống cần hơn một thập kỷ để đạt mốc 1 triệu xe, Omoda & Jaecoo đã hoàn thành hành trình này chỉ trong 3 năm – một bước tiến mang tính “phá vỡ chuẩn mực” của ngành ôtô toàn cầu.

Omoda C5 trong 3 năm đã đạt doanh số 400.000 xe tại 64 quốc gia

Chỉ trong vòng 3 năm kể từ khi ra mắt, mẫu SUV Omoda C5 đã đạt cột mốc hơn 400.000 xe bán ra trên toàn cầu, hiện diện tại hơn 64 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Video: Chi tiết mẫu xe SUV Omoda C5 2026 Hybrid tại Việt Nam.

Tốc độ tăng trưởng này không chỉ cho thấy sức hút của sản phẩm, mà còn khẳng định vị thế của một mẫu xe toàn cầu thực thụ – điều mà nhiều hãng xe truyền thống có thể phải mất tới cả một thập kỷ để đạt được.

