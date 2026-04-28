OMODA&JAECOO – thương hiệu con thuộc tập đoàn Chery vừa chính thức ra mắt toàn cầu công nghệ Valet Parking Driver (VPD) đi kèm loạt bài thử nghiệm thực tế.

Video: OMODA & JAECOO thử nghiệm thực tế công nghệ đỗ xe tự động VPD.

Tại các đô thị lớn, việc tìm chỗ đỗ xe – đặc biệt trong hầm chung cư, trung tâm thương mại hay những con phố chật – đang trở thành “nỗi đau chung” của nhiều người lái xe, nhất là người mới. Hiểu rõ điều đó, OMODA & JAECOO đã đưa công nghệ đỗ xe thông minh VPD (Valet Parking Driver) vào thử nghiệm thực tế quy mô toàn cầu, với mục tiêu đơn giản hóa hoàn toàn việc đỗ xe cho người dùng.

Chương trình thử nghiệm được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Kinh doanh Quốc tế Chery, với sự tham gia của gần 100 đại lý, báo chí và KOL từ nhiều quốc gia – đánh dấu lần đầu tiên công nghệ này được kiểm chứng công khai trong điều kiện sử dụng thực tế.

“Gọi xe là tới – đỗ xe tự động”: Trải nghiệm đúng với nhu cầu khách hàng đô thị

Thay vì những thao tác đỗ xe phức tạp, công nghệ VPD được thiết kế cực kỳ đơn giản, xoay quanh hai tính năng chính bao gồm: Gọi xe từ xa: xe tự chạy đến vị trí người dùng. Đỗ xe tự động: xe tự tìm chỗ và đỗ sau khi người lái xuống xe.

OMODA & JAECOO giới thiệu công nghệ đỗ xe tự động VPD.

Trong thử nghiệm, ở tình huống “gọi xe”, chiếc xe có thể tự rời chỗ đỗ, nhận diện vật cản như xe máy, người đi bộ, cột bê tông… rồi di chuyển đến vị trí đón một cách mượt mà.

Điều này đặc biệt hữu ích trong những tình huống quen thuộc tại Việt Nam như: Tìm xe trong hầm gửi xe rộng; Đi siêu thị, mua sắm xong tay xách nhiều đồ; Trời mưa hoặc nắng gắt.

Xe tự tìm chỗ đỗ trong những tình huống “khó nhằn” nhất

Ở chiều ngược lại, khi đến nơi, người lái chỉ cần xuống xe và kích hoạt chức năng – chiếc xe sẽ tự xử lý toàn bộ phần còn lại. Trong bài kiểm tra, xe phải đối mặt với các tình huống rất “đặc trưng”: Chỗ đỗ bị chắn một phần; Bãi xe đông, phải tự tìm chỗ trống; Vị trí đỗ cực hẹp; Đường cụt, khó quay đầu Dù vậy, hệ thống vẫn hoàn thành trọn vẹn quy trình: tìm chỗ – căn chỉnh – đỗ chính xác, mà không cần người can thiệp.

Trải nghiệm này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và giảm áp lực khi phải xử lý các tình huống đỗ xe khó.

So tài với tài xế 15 năm kinh nghiệm: Công nghệ chiếm ưu thế

Điểm thú vị nhất của chương trình là phần thi giữa hệ thống VPD và một tài xế có hơn 15 năm kinh nghiệm.

Hai bên cùng thực hiện các bài đỗ xe trong điều kiện khó, với các tiêu chí đánh giá gồm: Thời gian hoàn thành; Số lần đánh lái; Độ chính xác khi đỗ.

Kết quả cho thấy: VPD đỗ xe mượt, ít chỉnh lái, tối ưu không gian, trong khi đó, tài xế vẫn cần nhiều thao tác điều chỉnh và mất thời gian hơn. Điều này cho thấy công nghệ không chỉ hỗ trợ, mà còn có thể giúp người dùng – đặc biệt là người mới – xử lý những tình huống khó dễ dàng hơn rất nhiều.

Với VPD, OMODA & JAECOO đang hướng tới việc “bình thường hóa” những thao tác vốn được coi là khó, giúp người mới lái tự tin hơn; giảm nguy cơ va chạm, trầy xước; và tiết kiệm thời gian trong đô thị đông đúc. Nói cách khác, công nghệ đang biến việc đỗ xe từ “kỹ năng khó” thành “tính năng sẵn có”.